Александр Рязанцев: Карлсен сделал ставку на тай-брейк

Чемпион России и тренер женской сборной страны, гроссмейстер Александр Рязанцев – о причинах быстрой ничьей в 12-й партии.

- Александр, что это было? Соперники потратили на партию всего 36 минут.

- На мой взгляд, Магнус Карлсен решил свернуть игру, это видно и по скорости партии и по тому, что он избрал хорошо изученную берлинскую систему в испанской партии. В этом варианте белые ничего не получают. Возможно, Магнусу очень тяжело далась победа в 10-й партии, где он затратил много сил. Видимо, он не был уверен в своих силах, чтобы завязать настоящую длительную борьбу. И решил взять пару дней на восстановление перед тай-брейком, на который решил сделать ставку. Это одна из моих версий, почему борьбы в этой партии не было.

- Многим казалось, что Карлсен помучает Сергей минимум ходов этак 60. Будет выискивать в позиции микрошансы.

- Да, все ожидали, что Магнус пойдет на более игровую позицию, навяжет борьбу. Но он избрал форсированный вариант, чтобы быстро свернуть игру. Правильное это решение или нет, мы узнаем по результатам тай-брейка. Но что это решение чемпиона мира стало неожиданным для многих, это точно.

- У Сергея не было шансов какие-то плюсы в этом варианте поискать?

- Нет, никаких. В этом варианте у черных нет никаких шансов на победу. Впрочем, как и у белых. От черных лишь требуется точность, после чего они легко уравнивают позицию. Почти все партии на высоком уровне в этом варианте завершились вничью.

- Теперь Карлсен себе и Карякину сделал фактически два выходных. И теперь короткие партии, в которых оба были чемпионами мира.

- Но эти партии я бы назвал полубыстрыми – все-таки контроль 25+10 минут. Времени достаточно, учитывая их дебютную подготовку, чтобы быстро перейти в миттельшпиль. При таком контроле соперники могут показать серьезный уровень партий. Игра будет более динамичной, чем была в классике. Уверен, что партии будут более содержательными.

- Вот здесь бы Карякину и показать домашнюю заготовку. При таком контроле чемпиону будет не просто ее опровергнуть за доской.

- Но я думаю, что соперники применят солидные известные дебюты. Ответственность большая и исправить ошибку будет непросто. На таком коротком отрезке из 4-х укороченных партий отыграться будет тяжело.

- Карслен - чемпион мира по быстрым шахматам, Карякин тоже побежал в этой разновидности шахмат. Здесь шансы примерно равны?

- Это продолжение матча – шансы равные. Решать будут нервы и как кто выспится и восстановится.

- Если дело дойдет до блица? Оба ведь тоже сильные блицоры.

- Если дело дойдет до блица, это уже будет, как послематчевые пенальти в футболе. Это уже лотерея.

- Как тренер, чтобы вы посоветовали Сергею?

- На мой взгляд, что-то серьезно менять в дебюте не стоит. Возможно, только что-то подкорректироват ь. Но это решать тренерскому штабу Сергея.

В Нью-Йорке вничью на 30-м ходу завершалась 12-я партия матча на первенство мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. За ходом партии можно было следить ЗДЕСЬ.

Таким образом, раунд из 12 классических партий завершился вничью, счет в матче - 6:6. Теперь 30 ноября обладатель шахматной короны определится на тай-брейке.





