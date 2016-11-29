Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Торпедо
Хоккей  Йокерит- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Торнике Окриашвили: Спасибо «Зениту», что не оставил меня у себя

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Торнике Окриашвили
Торнике ОкриашвилиИсточник: ФК «Краснодар»

26-летний полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, который забил умопомрачительный гол «ножницами» на последних минутах «Зениту», дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

«НЕ ПОМНЮ, ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ ГОЛА»

- Торнике, как вам спалось после такого?
- Домой приехал – и сперва не спалось. Где-то часа в три ночи заснул только. Была эйфория. Все звонили, поздравляли. И сам думал, что забил такой гол. Да еще и «Зениту»!

- Там ведь надо было не только так пробить, но и приземлиться безболезненно. Была ли мягкой посадка?
- Приземлился хорошо, потому что не первый раз такой удар наношу. Наш тренер Игорь Шалимов сказал, что мы тренировали и такие удары на тренировках. Так что ударов таких у меня было много, а гол получился впервые.

- Я разговаривал с вашим отцом. Он сказал, что в детстве вы много похожих голов забивали.

- Да. Во взрослом футболе вот долго не получалось.

- Но вы подобрали момент что надо – концовка матча, топовый соперник. А как такие удары вообще можно тренировать?
- Каждую неделю у нас есть тренировки, когда игроки делают подачи низом или верхом. Мы подстраиваемся под мяч, наносим удары. И такие моменты с ударами через себя тоже есть.

- Можно сказать, что это был особенный матч? Вы играли против «Зенита», где в 2010-м были на просмотре, но не подошли, и против Мирчи Луческу, который так не дал проявить вам себя в «Шахтере»?
- Конечно, я рад, что так получилось. Луческу мне никогда не доверял, не давал играть. И в «Зените» мне тогда, в 2010-м, сказали что рано еще... Получилось, и Луческу, и «Зениту» я забил. Слов нет. До сих пор не верится. Такого со мной еще не было.

- Судья не зафиксировал положение «вне игры», когда мяч получал игрок «Краснодара» на фланге – перед тем как последовала подача в штрафную. Что вы думаете о том эпизоде?
- Видел момент. Да, был офсайд. Судья ошибся. Но до этого был момент, когда сломали носГазинскому. Там был стопроцентный пенальти и красная карточка. «Зениту» повезло, что судья не увидел эпизод. Он же не увидел и наш офсайд.

- В общем, заиграли.
- Да! Это реванш за тот эпизод. Было бы обидно, если б такой гол из-за «вне игры» не засчитали.

- Видели, как мяч после вашего удара влетает в сетку?
- Да, сразу посмотрел. Но после гола первые 10-15 секунд не помню. Как бежал, как отмечали с ребятами... Это был суперадреналин. Такое удовольствие только от футбола можно получить.

«ВИДЕЛ ФОТО С ИБРАГИМАШВИЛИ»

- Вам не вспомнился знаменитый гол Ибрагимовича, который он через себя забил англичанам за сборную Швеции? Там, правда, расстояние было больше до ворот…
- Видел даже в интернете фото с подписью Ибрагимашвили. Шутили про это. А Златан тогда бил, куда и хотел. И я тоже был уверен в своем ударе.

- Можно сказать, что это реванш – вы ответили «Зениту», которому оказались не нужны?
- Не хочу так грубо говорить. Зла ни на кого не держал. Просто что ни делается – все к лучшему. Может, если б я остался в «Зените», все было по-другому и этого момента не случилось. Так что спасибо «Зениту», что не оставил меня. Иначе не оказался бы в «Краснодаре».

- С кем из грузинских игроков в России вы чаще общаетесь?
- С Ананизде, Чантурией, конечно, с Лорией. Дружу почти со всеми.

- Вы откуда родом?
- Из Тбилиси.

- Коллега недавно побывал в отпуске в Грузии, до сих пор делится впечатлениями от общения с людьми, природой. И с вином. У вас какое любимое?
- Твиши. Полусладкое – просто супер.

- А блюдо?
- Хинкали.

- Правильно понимаю – чтобы такие голы забивать, надо побольше хинкали есть?
- Это вы так шутите, да? - смеется Торнике. - Много хинкали не съешь. Максимум пять-семь. Больше я, например, уже не могу. А вот гости ко мне прилетают из России, Украины – так они съедают по 12-15 штук. Правда!

- Учитывая, как готовят в Грузии, не удивлен.
- Если в России зайти в грузинский ресторан – тоже хорошо. Но в Грузии все же лучше.

Матч

Краснодар - Зенит - 2:1 (0:0)

Голы

Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).

Состав

Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба

Предупреждения:

Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Плюс 14 к багажу Аленичева. Итоги первого кругаПлюс 14 к багажу Аленичева. Итоги первого круга«Советский спорт» подводит итоги первого круга премьер-лиги-2016/17 и приводит самые любопытные статистические факты.Вечная мерзлота. Евгений Дзичковский о матче «Спартака» в СамареВечная мерзлота. Евгений Дзичковский о матче «Спартака» в СамареОбозреватель «Советского спорта» - о возможном переносе матча «Крылья Советов» - «Спартак».Александр Горшков: То, что «Краснодар» в матче с «Зенитом» проявил характер, заслуживает уваженияБывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказал мнение о волевой победе «Краснодара» над клубом из Санкт-Петербурга в матче 15-го тура РФПЛ (2:1), отметив характер южан.Самедов в декабре вернется в «Спартак», сумма трансфера составит 5 млн евроПолузащитник московского «Локомотива» и сборной России Александр Самедов в зимнее трансферное окно перейдет в другой столичный клуб - «Спартак», сообщают «Известия».Агент Лодыгина: Самое главное – доверие тренера, а оно у Юрия естьАгент Хельмут Рихтер, чьим клиентом является вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин, сообщил, что голкипер не думает о смене клуба.Анатолий Тимощук: Я в штабе «Зенита»? Газеты могут писать все, что им заблагорассудитсяБывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал информацию о том, что он может войти в тренерский штаб петербургского клуба.Гурам Аджоев: Зимой проведем серьезную трансферную кампаниюПрезидент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, стоит ли ждать усиления команды в зимнее трансферное окно.Торнике Окриашвили: Ибрагимович бил, куда и хотел. Я тоже был уверен в своем удареПолузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили расскзаал о своем голе в ворота «Зенита», который он забил ударом через себя.Самедов близок к возвращению в «Спартак»Трансфер полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» может быть завершен в ближайшее время, сообщает «Спорт-Экспресс».«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Зенитом» (видео)Футболисты отпраздновали победу вместе с руководством клуба и главным тренером Игорем Шалимовым.Валерий Кечинов: «Спартак» как никогда близок к чемпионству, а ЦСКА бороться за золото не будетБывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим мнением по поводу перспектив команды в нынешнем сезоне. Он считает, что у спартаковцев есть отличный шанс стать чемпионами.«Зенит» зимой может купить Митрюшкина«Зенит» в зимнее трансферное окно может купить у «Сьона» вратаря Антона Митрюшкина, сообщает Life.Владимир Быстров: Хави Гарсия продемонстрировал что-то из кикбоксинга. Его нужно дисквалифицироватьПолузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился своим мнением об эпизоде в матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1). Напомним, полузащитник питерцев Хави Гарсия ударил локтем игрока соперников Юрия Газинского.Гурам Аджоев: Я работой Кирьякова доволенПрезидент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал работу главного тренера туляков Сергея Кирьякова.«После гола было хорошо. Весело». Отец Торнике Окриашвили – о мяче сына«После гола было хорошо. Весело». Отец Торнике Окриашвили – о мяче сынаГоча Окриашвили, отец нападающего «Краснодара» Торнике Окриашвили, который забил чудо-гол «Зениту», дал интервью.Подозрительно живой. Василий Уткин о «Краснодаре»Подозрительно живой. Василий Уткин о «Краснодаре»Обозреватель «Советского спорта» - о футбольной эволюции «Краснодара».Сергей Веденеев: Многие игроки «Зенита» не в лучшей формеБывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о поражении питерцев от «Краснодара» (1:2) в 15-м туре РФПЛ.Леонид Калошин: Арбитр ошибся, не зафиксировав офсайд перед голом Измайлова «Зениту»Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин прокомментировал эпизод с голом полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова в ворота «Зенита». Напомним, что «Краснодар» обыграл «Зенит» в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 2:1.Олег Терехин: Мяч летел полчаса, пока Окриашвили замахивалсяБывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением о победе «Краснодара» над «Зенитом» (2:1) в 15-м туре РФПЛ.«Со «Спартаком» увидите зеленый и ровный газон». Директор стадиона о поле«Со «Спартаком» увидите зеленый и ровный газон». Директор стадиона о полеДиректор самарского стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев рассказал, в каком состоянии находится поле.

Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Торнике Окриашвили
Торнике Окриашвиливсе новости
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимовичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение