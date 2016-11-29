Торнике Окриашвили: Спасибо «Зениту», что не оставил меня у себя

26-летний полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, который забил умопомрачительны й гол «ножницами» на последних минутах «Зениту», дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

«НЕ ПОМНЮ, ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ ГОЛА»

- Торнике, как вам спалось после такого?

- Домой приехал – и сперва не спалось. Где-то часа в три ночи заснул только. Была эйфория. Все звонили, поздравляли. И сам думал, что забил такой гол. Да еще и «Зениту»!

- Там ведь надо было не только так пробить, но и приземлиться безболезненно. Была ли мягкой посадка?

- Приземлился хорошо, потому что не первый раз такой удар наношу. Наш тренер Игорь Шалимов сказал, что мы тренировали и такие удары на тренировках. Так что ударов таких у меня было много, а гол получился впервые.

- Я разговаривал с вашим отцом. Он сказал, что в детстве вы много похожих голов забивали.

- Да. Во взрослом футболе вот долго не получалось.

- Но вы подобрали момент что надо – концовка матча, топовый соперник. А как такие удары вообще можно тренировать?

- Каждую неделю у нас есть тренировки, когда игроки делают подачи низом или верхом. Мы подстраиваемся под мяч, наносим удары. И такие моменты с ударами через себя тоже есть.

- Можно сказать, что это был особенный матч? Вы играли против «Зенита», где в 2010-м были на просмотре, но не подошли, и против Мирчи Луческу, который так не дал проявить вам себя в «Шахтере»?

- Конечно, я рад, что так получилось. Луческу мне никогда не доверял, не давал играть. И в «Зените» мне тогда, в 2010-м, сказали что рано еще... Получилось, и Луческу, и «Зениту» я забил. Слов нет. До сих пор не верится. Такого со мной еще не было.



- Судья не зафиксировал положение «вне игры», когда мяч получал игрок «Краснодара» на фланге – перед тем как последовала подача в штрафную. Что вы думаете о том эпизоде?

- Видел момент. Да, был офсайд. Судья ошибся. Но до этого был момент, когда сломали носГазинскому. Там был стопроцентный пенальти и красная карточка. «Зениту» повезло, что судья не увидел эпизод. Он же не увидел и наш офсайд.

- В общем, заиграли.

- Да! Это реванш за тот эпизод. Было бы обидно, если б такой гол из-за «вне игры» не засчитали.

- Видели, как мяч после вашего удара влетает в сетку?

- Да, сразу посмотрел. Но после гола первые 10-15 секунд не помню. Как бежал, как отмечали с ребятами... Это был суперадреналин. Такое удовольствие только от футбола можно получить.

«ВИДЕЛ ФОТО С ИБРАГИМАШВИЛИ»

- Вам не вспомнился знаменитый гол Ибрагимовича, который он через себя забил англичанам за сборную Швеции? Там, правда, расстояние было больше до ворот…

- Видел даже в интернете фото с подписью Ибрагимашвили. Шутили про это. А Златан тогда бил, куда и хотел. И я тоже был уверен в своем ударе.

- Можно сказать, что это реванш – вы ответили «Зениту», которому оказались не нужны?

- Не хочу так грубо говорить. Зла ни на кого не держал. Просто что ни делается – все к лучшему. Может, если б я остался в «Зените», все было по-другому и этого момента не случилось. Так что спасибо «Зениту», что не оставил меня. Иначе не оказался бы в «Краснодаре».

- С кем из грузинских игроков в России вы чаще общаетесь?

- С Ананизде, Чантурией, конечно, с Лорией. Дружу почти со всеми.

- Вы откуда родом?

- Из Тбилиси.

- Коллега недавно побывал в отпуске в Грузии, до сих пор делится впечатлениями от общения с людьми, природой. И с вином. У вас какое любимое?

- Твиши. Полусладкое – просто супер.

- А блюдо?

- Хинкали.

- Правильно понимаю – чтобы такие голы забивать, надо побольше хинкали есть?

- Это вы так шутите, да? - смеется Торнике. - Много хинкали не съешь. Максимум пять-семь. Больше я, например, уже не могу. А вот гости ко мне прилетают из России, Украины – так они съедают по 12-15 штук. Правда!

- Учитывая, как готовят в Грузии, не удивлен.

- Если в России зайти в грузинский ресторан – тоже хорошо. Но в Грузии все же лучше.