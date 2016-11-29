Торнике Окриашвили: Спасибо «Зениту», что не оставил меня у себя
26-летний полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, который забил умопомрачительны
«НЕ ПОМНЮ, ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ ГОЛА»
- Торнике, как вам спалось после такого?
- Домой приехал – и сперва не спалось. Где-то часа в три ночи заснул только. Была эйфория. Все звонили, поздравляли. И сам думал, что забил такой гол. Да еще и «Зениту»!
- Там ведь надо было не только так пробить, но и приземлиться безболезненно. Была ли мягкой посадка?
- Приземлился хорошо, потому что не первый раз такой удар наношу. Наш тренер Игорь Шалимов сказал, что мы тренировали и такие удары на тренировках. Так что ударов таких у меня было много, а гол получился впервые.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar - ШИКАРНЫЙ ГОЛ! ЧЕРЕЗ СЕБЯ!#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КраснодарЗенит 2:1 90+4' Торнике Окриашвили pic.twitter.com/4KcKZjr6kl— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
- Я разговаривал с вашим отцом. Он сказал, что в детстве вы много похожих голов забивали.
- Да. Во взрослом футболе вот долго не получалось.
- Но вы подобрали момент что надо – концовка матча, топовый соперник. А как такие удары вообще можно тренировать?
- Каждую неделю у нас есть тренировки, когда игроки делают подачи низом или верхом. Мы подстраиваемся под мяч, наносим удары. И такие моменты с ударами через себя тоже есть.
- Можно сказать, что это был особенный матч? Вы играли против «Зенита», где в 2010-м были на просмотре, но не подошли, и против Мирчи Луческу, который так не дал проявить вам себя в «Шахтере»?
- Конечно, я рад, что так получилось. Луческу мне никогда не доверял, не давал играть. И в «Зените» мне тогда, в 2010-м, сказали что рано еще... Получилось, и Луческу, и «Зениту» я забил. Слов нет. До сих пор не верится. Такого со мной еще не было.
- Судья не зафиксировал положение «вне игры», когда мяч получал игрок «Краснодара» на фланге – перед тем как последовала подача в штрафную. Что вы думаете о том эпизоде?
- Видел момент. Да, был офсайд. Судья ошибся. Но до этого был момент, когда сломали носГазинскому. Там был стопроцентный пенальти и красная карточка. «Зениту» повезло, что судья не увидел эпизод. Он же не увидел и наш офсайд.
- В общем, заиграли.
- Да! Это реванш за тот эпизод. Было бы обидно, если б такой гол из-за «вне игры» не засчитали.
- Видели, как мяч после вашего удара влетает в сетку?
- Да, сразу посмотрел. Но после гола первые 10-15 секунд не помню. Как бежал, как отмечали с ребятами... Это был суперадреналин. Такое удовольствие только от футбола можно получить.
«ВИДЕЛ ФОТО С ИБРАГИМАШВИЛИ»
- Вам не вспомнился знаменитый гол Ибрагимовича, который он через себя забил англичанам за сборную Швеции? Там, правда, расстояние было больше до ворот…
- Видел даже в интернете фото с подписью Ибрагимашвили. Шутили про это. А Златан тогда бил, куда и хотел. И я тоже был уверен в своем ударе.
- Можно сказать, что это реванш – вы ответили «Зениту», которому оказались не нужны?
- Не хочу так грубо говорить. Зла ни на кого не держал. Просто что ни делается – все к лучшему. Может, если б я остался в «Зените», все было по-другому и этого момента не случилось. Так что спасибо «Зениту», что не оставил меня. Иначе не оказался бы в «Краснодаре».
- С кем из грузинских игроков в России вы чаще общаетесь?
- С Ананизде, Чантурией, конечно, с Лорией. Дружу почти со всеми.
- Вы откуда родом?
- Из Тбилиси.
- Коллега недавно побывал в отпуске в Грузии, до сих пор делится впечатлениями от общения с людьми, природой. И с вином. У вас какое любимое?
- Твиши. Полусладкое – просто супер.
- А блюдо?
- Хинкали.
- Правильно понимаю – чтобы такие голы забивать, надо побольше хинкали есть?
- Это вы так шутите, да? - смеется Торнике. - Много хинкали не съешь. Максимум пять-семь. Больше я, например, уже не могу. А вот гости ко мне прилетают из России, Украины – так они съедают по 12-15 штук. Правда!
- Учитывая, как готовят в Грузии, не удивлен.
- Если в России зайти в грузинский ресторан – тоже хорошо. Но в Грузии все же лучше.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция