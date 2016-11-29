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Николай Попов: Идти на «договорняк» Карлсену и Карякину не было смысла

Андрей Симоненко
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Николай Попов: Идти на «договорняк» Карлсену и Карякину не было смысла
Источник: Associated Press

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и претендент на это звание россиянин Сергей Карякин завершили быстрой ничьей 12-ю партию проходящего в Нью-Йорке матча. Корреспондент «Советского спорта» попросил известного телекомментатора, международного мастера Николая Попова оценить ход игры, а также сделать прогноз на тай-брейк, в котором решится судьба шахматной короны.

- Дебют в 12-й партии был разыгран без всяких претензий, - рассказывает Попов. - Единственное оживление — ход белых конем на а3, который был определен базой данных как теоретическая новинка. Но после этой новинки фигуры стали с огромной скоростью исчезать с доски, и вскоре стало все понятно — соперники настроены на ничью.

- Почему Карлсен отказался от борьбы?

- Думаю, потому что Магнус считает быстрые шахматы своей стихией и уверен в победе. Чем сидеть и вымучивать часами победу в классические шахматы, которая неизвестно, придет или нет, он решил — почему бы этот тай-брейк не сыграть? Карякину тем более идти на обострение черными было невыгодно.

- Приходилось слышать такие разговоры — Карлсен должен был бороться в 12-й партии за победу, потому что его поклонники не простят ему ничейного счета в «основное время» даже в случае победы на тай-брейке.

- Да, я тоже это слышал. Думаю, что такие рассуждения поверхностны. Если Карлсен выиграет матч и сохранит титул чемпиона мира, через пару месяцев никто не вспомнит, как он его выиграл. Вот, например, вы помните, что Владимир Крамник выиграл объединительный матч у Веселина Топалова на тай-брейке?

- Я помню, что там «туалетный» скандал был.

- Вот именно, а про тай-брейк уже все забыли. И про то, что Вишванатан Ананд выиграл матч у Бориса Гельфанда на тай-брейке, мало кто помнит. То же самое через некоторое время случится и с матчем Карлсена с Карякиным.

- Как вы считаете, могли шахматисты накануне 12-й партии организовать «договорняк» — условиться через менеджеров или как-то еще о быстрой ничьей, чтобы не портить друг другу нервы?

- Не думаю. Предыдущая партия ведь была довольно боевой. Я даже прочитал мнение одного гроссмейстера, что это была лучшая партия Карлсена в матче. А сегодня просто сложилась ситуация, что обоим ничья была выгодна. И договариваться им не было никакого смысла. Во-первых, такая информация могла впоследствии просочиться в прессу и возник бы скандал. А во-вторых, шахматисты такого уровня способны понимать друг друга без слов. Они разыграли вариант, в котором практически все известные партии заканчивались миром. Вариант, который не предполагал суровой борьбы. И получилось несколько демонстративная ничья.

- Настолько демонстративная, что соперники отшагали ровно 30 необходимых по регламенту ходов и ни одного больше.

- Да. В подобной ситуации однажды Бобби Фишер заключил ничью на 25-м ходу, а когда судья подошел к нему и начал что-то выговаривать, заявил: успокойтесь, игроки лучше знают, когда на доске ничья. На этом инцидент был исчерпан. Вообще, думаю, организаторы матча сейчас довольны, что будет тай-брейк. Получат дополнительные доходы.

- Если исходить из хода матча, как вам кажется, у кого больше шансов на тай-брейке?

- Дело в том, что быстрые шахматы — это несколько иной жанр. Другая игра. Многое будет зависеть от того, кто откроет счет. Думаю, что у Карлсена и Карякина примерно равные шансы — оба были чемпионами мира по быстрым шахматам.

- Если чемпион мира определится в блице или даже в «армагеддоне», на ваш взгляд, это будет правильно?

- А почему нет? В финалах чемпионатов мира по футболу тоже случается дополнительное время и серия пенальти. Вот и здесь — сначала четыре быстрые партии, а потом, если счет останется равным, пять серий по две блиц-партии и, в случае необходимости, одна партия «армагеддон». И если кто-то будет возмущаться, что проиграл в «армагеддоне», то ему вполне можно возразить — во-первых, в 80-х годах был матч претендентов между Василием Смысловым и Робертом Хюбнером, судьбу которого решали после ничейного счета рулеткой. А во-вторых, кто мешал выиграть в основное время, то есть в классические шахматы? Не выиграл - значит, не смог. Или не захотел — как сегодня Карлсен.

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