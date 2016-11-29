«Когда вратарь Уфы пил воду, а я промазал, хотелось плакать…»

Нападающий «Динамо» Максим Капов – о трудной турнирной ситуации, в которой оказались москвичи и курьезном происшествии в Уфе.

В понедельник динамовцы бились с ЦСКА, доигрались до буллитов, сумели добыть два очка в принципиальном московском дерби и вернулись в зону плей-офф.

После окончания матча корреспондент «Советского спорта» побеседовал с форвардом «Динамо» Максимом Карповым о последних матчах бело-голубых.

- Для нас сейчас все игры очень важные, - сказал Максим. – И любая победа ценна, хоть в основное время, хоть в дополнительное. Будем стараться побеждать как можно чаще! Нам очень нужны очки.

- Но в матче с ЦСКА вы позволили сопернику сравнять счет за пять секунд до конца третьего периода…

- Даже не знаю, как это объяснить. Там шайба мимо ворот шла! А тут подставили клюшку, и она в сетку залетела. Такой гол… Это просто игра.

- «Динамо» уже целый месяц не может победить в основное время. Вот и сегодня реальная победа сорвалась…

- Это не беда. Вот если бы мы все эти матчи выиграли бы в овертайме или по буллитам – было бы здорово. Я же говорю – важна победа. А в основное время или по буллитам – это второй вопрос.

- Чем объясните невысокую реализацию голевых моментов у «Динамо»? Лучший бомбардир бело-голубых – защитник Робинсон! А ведь больше половины сезона уже за спиной…

- Мэт всегда набирает много очков…

- К Робинсону нет вопросов. Но почему нападающие от него отстают?

- Стараемся, бросаем. Но пока удача не на нашей стороне. Но мы бьемся. Вот сегодня одолели же все-таки ЦСКА.

- В предыдущем поединке с «Салаватом Юлаевым» у вас случился забавный случай – голкипер отвернулся попить воды, но даже в этот момент забить гол не удалось. Как так получилось?

- Я же говорю – удача отвернулась. И этот момент как раз очень ярко показывает – насколько сильно нам не везет.

- Может, вы просто растерялись, увидев, что вратарь стоит к вам спиной?

- Я же говорю – просто не везет! По-другому это никак не назвать.

- Потом переживали или наоборот посмеялись в раздевалке над этим забавным эпизодом?

- Не смеялся. Чего тут веселиться-то? Когда не можешь такой гол забить хочется плакать, а не смеяться.

…Напомним, что в матче «Салавата Юлаева» с «Динамо» уфимцы забили гол и уже начали его праздновать. Их вратарь был также уверен, что игра остановлена и отвернулся от площадки попить воды из бутылки, лежащей на воротах.

Однако судьи не зафиксировали взятие ворот, и динамовцы организовали быструю контратаку. На стоящего спиной к центру поля вратаря выкатились Алексей Сопин и Максим Карпов. Но поразить ворота москвичи так и не смогли.





