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«Когда вратарь Уфы пил воду, а я промазал, хотелось плакать…»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Динамо» Максим Капов – о трудной турнирной ситуации, в которой оказались москвичи и курьезном происшествии в Уфе.

В понедельник динамовцы бились с ЦСКА, доигрались до буллитов, сумели добыть два очка в принципиальном московском дерби и вернулись в зону плей-офф.

После окончания матча корреспондент «Советского спорта» побеседовал с форвардом «Динамо» Максимом Карповым о последних матчах бело-голубых.

- Для нас сейчас все игры очень важные, - сказал Максим. – И любая победа ценна, хоть в основное время, хоть в дополнительное. Будем стараться побеждать как можно чаще! Нам очень нужны очки.

- Но в матче с ЦСКА вы позволили сопернику сравнять счет за пять секунд до конца третьего периода…
- Даже не знаю, как это объяснить. Там шайба мимо ворот шла! А тут подставили клюшку, и она в сетку залетела. Такой гол… Это просто игра.

- «Динамо» уже целый месяц не может победить в основное время. Вот и сегодня реальная победа сорвалась…
- Это не беда. Вот если бы мы все эти матчи выиграли бы в овертайме или по буллитам – было бы здорово. Я же говорю – важна победа. А в основное время или по буллитам – это второй вопрос.

- Чем объясните невысокую реализацию голевых моментов у «Динамо»? Лучший бомбардир бело-голубых – защитник Робинсон! А ведь больше половины сезона уже за спиной…
- Мэт всегда набирает много очков…

- К Робинсону нет вопросов. Но почему нападающие от него отстают?
- Стараемся, бросаем. Но пока удача не на нашей стороне. Но мы бьемся. Вот сегодня одолели же все-таки ЦСКА.

- В предыдущем поединке с «Салаватом Юлаевым» у вас случился забавный случай – голкипер отвернулся попить воды, но даже в этот момент забить гол не удалось. Как так получилось?
- Я же говорю – удача отвернулась. И этот момент как раз очень ярко показывает – насколько сильно нам не везет.

- Может, вы просто растерялись, увидев, что вратарь стоит к вам спиной?
- Я же говорю – просто не везет! По-другому это никак не назвать.

- Потом переживали или наоборот посмеялись в раздевалке над этим забавным эпизодом?
- Не смеялся. Чего тут веселиться-то? Когда не можешь такой гол забить хочется плакать, а не смеяться.

…Напомним, что в матче «Салавата Юлаева» с «Динамо» уфимцы забили гол и уже начали его праздновать. Их вратарь был также уверен, что игра остановлена и отвернулся от площадки попить воды из бутылки, лежащей на воротах.

Однако судьи не зафиксировали взятие ворот, и динамовцы организовали быструю контратаку. На стоящего спиной к центру поля вратаря выкатились Алексей Сопин и Максим Карпов. Но поразить ворота москвичи так и не смогли.

Матч

ЦСКА - Динамо - 2:3 Б. (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Мамин (Науменков, Кошелев), 28:47 (1:0 - бол.). Робинсон (Кутейкин), 32:39 (1:1 - бол.). Подшендялов (Хиетанен, Кокарев), 52:08 (1:2). Ничушкин (Ожиганов, Киселевич), 59:55 (2:2).

Победный буллит:

Цветков - 2:3.

Место и дата

28 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция



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