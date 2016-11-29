Майкл Баффер: Ковалеву в реванше с Уордом нужно использовать тактику Ломаченко

Известный ринг-анонсер американец Майкл Баффер поделился мнением о двух боях, которые состоялись в этом месяце.

19 ноября Баффер работал на поединке, в котором Андре Уорд судейским решением победил Сергея Ковалева, а через неделю он выступил забойщиком схватки, в которой Василий Ломаченко заставил капитулировать Николаса Уолтерса.

– Майкл, вы смотрели на бой Ковалева и Уорда из первых мест. Согласны ли вы с решением судей?

– Я был удивлен, узнав итоговый счет боя. Я был уверен, и многие люди со мной согласятся, что Сергей Ковалев поединок выиграл. По моим подсчетам Ковалев взял достаточное количество раундов, он сделал больше для победы. В поединке было много грязной борьбы, которую судья игнорировал. Что случилось, то случилось.

– Мы знаем, что противостояние не закончено. Состоится реванш. Ковалеву остается только полностью доминировать над соперником, чтобы выиграть бой на карточках у судей?

– Я думаю, что спорные раунды Ковалев мог склонить в свою пользу, если бы чаще использовал джеб. Лишних полтора десятка ударов могли бы вытащить ему поединок. У него хороший удар. Он мог использовать джеб, затем попадать с правой. Он это редко использовал.

Я уверен, что Ковалев показал, свою силу в первых шести раундах, а в остальных раундах было слишком много борьбы и клинчей. Кэти Дува дала хороший комментарий, сказав, что это было похоже на бой ММА.

– Соответствовал ли этот бой вашим ожиданиям?

– Я думаю, что и вы и я на самом деле ждали большего. В итоговом результате мы получили не самый лучший бой. Я находился рядом с рингом, мне бой был интересен, хотя кому-то он мог показаться странным. Для более классного боя не хватило динамики. Я думаю, что каждый боксер выбрасывал по 11 точных ударов за раунд. Это не очень много.

– Как вам бой Василия Ломаченко с Николасом Уолтерсом?

– Ломаченко – невероятный боец. Думаю, что он сейчас входит в пятерку лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий. Он никогда не работает одним ударом. Это всегда комбинации. При этом он фантастически двигается. Это супербоксер.

– Что ждете от повторного боя Ковалев – Уорд?

– Интересно, как он пройдет. В бою Ломаченко вы могли заметить, как украинец боролся против Уолтерса. Каждый раз, когда Уолтерс пытался его схватить, навязать клинч и даже сделать захват, Ломаченко не принимал этот бой, старая потрясти соперника на сближении. Я думаю, что Ковалеву нужно использовать эту тактику.

– Уолтерс отказался от боя с Ломаченко в перерыве между раундами, насколько это отразится на его репутации?

– Знаете, нужно быть психологически готовым к такому агрессору, как Ломаченко, который постоянно будет выбрасывать комбинации с разных углов, бить по корпусу, использовать сдвоенный джеб, целить в голову и неожиданно заряжать крюком в тело. Если вы привыкли к более прямолинейным боксерам, это собьет вас с толку.

Я думаю, что в конце седьмого раунда, Уолтерс уже дважды был готов повернуться спиной и бросить бой. В последний раз это было за 20 секунд до гонга. И рефери Тони Уикс сделал ему жесткое замечание по этому поводу.