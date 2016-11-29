Вердум – Веласкес и еще 12 самых ожидаемых боев декабря

Шамиль Абдурахимов и Рустам Хабилов проведут бои в UFC, в «клетку» возвращается Ронда Роузи, долгожданный реванш между Фабрисио Вердумом и Кейном Веласкесом, а также турнир ACB 50 в Санкт-Петербурге. «Советский спорт» анонсирует самые ожидаемые бои ММА в декабре.

M-1 Challenge 73

Дата турнира: 9 декабря

Место проведения: Назрань (Россия)

Кто: Рамазан Эмеев (Россия) — Анатолий Токов (Россия)

Весовая категория: средняя (бой за титул)

Места в мировом рейтинге. Эмеев (19-е, бои 14-3), Токов (35-е, бои 24-1)

В чем интрига?

С хватке за титул М-1 сойдутся одни из сильнейших средневесов России. Эмеев является действующим чемпионом лиги, а Токов — экс-чемпионом организации ACB. Если Рамазан защитит свой пояс, то в рейтинге лучших бойцов дивизиона он может обойти Александра Шлеменко, если же победит Токов, то его позиции также существенно улучшатся. Промоушен М-1 за 2016 год подарил зрителям немало классных поединков между средневесами. Сразу вспоминаются баталии Шлеменко и Вячеслава Василевского. Можно с уверенностью сказать, что бой Эмеева и Токова получится точно не хуже.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Магомед Идрисов, Иван Бухингер, Ли Моррисон, Мовсар Евлоев.

Fight Nights Global 56

Дата турнира: 9 декабря

Место проведения: Владивосток (Россия)

Кто: Владимир Минеев (Россия) — Майкель Фалькао (Бразилия)

Весовая категория: средняя

Места в мировом рейтинге. Минеев (53-е, бои 8-0), Фалькао (49-е, 36-9)

В чем интрига?

Владимир набрал очень приличный ход. Экс-кикбоксер одержал уже восемь побед в «клетке», в каждом поединке доказывая свое превосходство над соперниками. В своем последнем бою он победил опытного швейцарца Ясубея Эномото. Следующий оппонент Владимира — бразилец Майкель Фалькао известен своими выступлениями в лиге Bellator, где на него был большой спрос. За свою карьеру бразилец побеждал таких бойцов, как Бретт Купер, Артур Гусейнов, Вячеслав Василевский и Джесси Тейлор. Хороший экзамен для Минеева.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

UFC Fight Night 102

Дата турнира: 10 декабря

Место проведения: Олбани (США)

Кто: Шамиль Абдурахимов (Россия) — Деррик Льюис (США)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Абдурахимов (42-е, бои 17-4), Льюис (15-е, бои 16-4).

В чем интрига?

Бой станет главным событием бойцовского вечера в Олбани. Это будет лишь второй случай в истории, когда российский боец возглавлял файткард турнира. До этого в главном бою принимал участие Али Багаутинов. Тогда он единогласным решением судей проиграл американцу Деметриусу Джонсону и не смог завоевать титул чемпиона в наилегчайшем весе. Абдурахимов, как правило, выступает не очень зрелищно, однако добился в UFC нескольких побед над крепкими соперниками. Льюис находится на 15-й строчке мирового рейтинга и победа над ним позволит Шамилю заметно улучшить свою позиции.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Патрик Камминс, Энтони Гамильтон, Кори Андерсон, Джулиана Лима.

UFC 206

Дата турнира: 11 декабря

Место проведения: Торонто (Канада)

Кто: Энтони Петтис (США) — Макс Холлоуэй (США)

Весовая категория: полулегкая (бой за «временный» титул)

Места в мировом рейтинге. Петтис (3-е, бои 19-5), Холлоуэй (4-е, бои 16-3)

В чем интрига?

После того, как Конор Макгрегор был лишен титула чемпиона в полулегком весе, его место занял Жозе Алдо. Таким образом, пояс «временного» чемпиона стал вакантным. Именно Петтис и Холлоуэй и сразятся за него. Шансов больше у Петтиса, он более опытный боец, да и поинтереснее выглядит в последнее время, чем Холлоуэй.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто: Никита Крылов (Украина) — Миша Циркунов (Латвия/Канада)

Весовая категория: полутяжелая

Места в мировом рейтинге. Крылов (16-е, бои 21-4), Циркунов (33-е, бои 10-0).

В чем интрига?

На данный момент украинец является одним из самых зрелищных бойцов полутяжелого дивизиона UFC. Букмекеры считают, что у него не будет проблем в поединке против латыша Миши Циркунова, который выступает под флагом Канады. Однако, не стоит списывать со счетов тот факт, что Миша будет выступать у себя на родине в Торонто. Зрительская поддержка в Канаде всегда заряжает дополнительной энергией местных бойцов и драться в этой стране всегда тяжело.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.



Кто: Рустам Хабилов (Россия) — Джейсон Сагго (Канада)

Весовая категория: легкая

Места в мировом рейтинге. Хабилов (17-е, бои 20-3), Сагго (46-е, бои 12-2)

В чем интрига?

Хабилов имеет серию из трех побед кряду в UFC. Уже все забыли об обидном поражении в поединке против Адриано Мартинса. Сейчас Рустам на ходу и победа над канадцем может поднять его в топ-15 лучших легковесов мира. Сагго провел в UFC четыре поединка и в одном потерпел поражение. Россиянин является неоспоримым фаворитом у букмекеров и в его победе почти никто не сомневается.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Дональд Серроне, Мэтт Браун, Тим Кеннеди, Келвин Гастелум, Зак Маковски, Дастин Ортиз.

Bellator 169

Дата турнира: 16 декабря

Место проведения: Дублин (Ирландия)

Кто: Мухаммед Лаваль (США) — Сатоши Ишии (Япония)

Весовая категория: полутяжелая

Места в мировом рейтинге. Лаваль (12-е, бои 19-5), Ишии (43-е, бои 14-6-1).

В чем интрига?

Бой Лаваль — Ишии возглавит турнир в Дублине. Нельзя назвать этот бой грандиозным, лучшие годы Лаваля уже давно позади, а Ишии уже давно перестал подавать большие надежды. После боя с Федором Емельяненко в 2011 году японец провел 14 поединков, в которых одержал 10 побед. Четыре поражения он потерпел в последних шести боях. Он уступил таким бойцам, как Квинтон Джексон, Иржи Проказка, Мирко Филиппович (дважды).

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Джеймс Галлахер, Энтони Тейлор, Даниэль Вайхель, Пол Редмонд.

Fight Nights Global 57

Дата турнира: 16 декабря

Место проведения: Москва (Россия)

Кто: Магомедбаг Агаев (Россия) — Кирилл Сидельников (Россия)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Агаев (171-е, бои 28-18), Сидельников (69-е, бои 10-4)

В чем интрига?

Победитель этого противостояния выйдет в финал Гран-при в тяжелом весе, где его уже ждет Сергей Павлович. Победитель финала станет чемпионом организации. Ученик и спарринг-партнер Федора Емельяненко Кирилл Сидельников имеет серию из трех побед подряд. Последний бой Кириллу дался очень тяжело. Он с большим трудом победил немца Рубена Вольфа, которого до этого просто размазал по «клетке» Павлович. Бага Агаев является одним из самых опытных бойцов России и Сидельникову придется приложить немало усилий, чтобы его победить. На кону — путевка в финал, а значит битва будет жаркая.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

ACB 50

Дата турнира: 18 декабря

Место проведения: Санкт-Петербург (Россия)

Юбилейный турнир лиги ACB обещает нам множество ярких противостояний. За титул чемпиона в легчайшем весе сразятся Олег Борисов и Магомед Магомедов. Оба прекрасно борются и в стойке чувствуют себя превосходно. Небольшим фаворитом является действующий чемпион Магомедов, но с такими атлетичными соперниками, как Олег, ему еще не приходилось биться. 18 декабря в «Беркуте» дебютирует известный во всем мире средневес Вячеслав Василевский — бывший чемпион M-1. Его бой против Альберта Дураева уже многие назвали «рубкой года». В главном поединке вечера Салимгерей Расулов будет защищать свой пояс чемпиона в тяжелом весе от посягательств Дениса Гольцова. У букмекеров именно претендент является фаворитом, что очень странно. Расулов прирожденный воин. Салимгерей является самым недооцененным тяжеловесом России. Впрочем, победа над Гольцовым легко может это поправить.

Кто: Салимгерей Расулов (Россия) — Денис Гольцов (Россия)

Весовая категория: тяжелая (бой за титул)

Места в мировом рейтинге. Расулов (70-е, бои 15-6), Гольцов (23-е, бои 18-4).

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.



Кто: Олег Борисов (Россия) — Магомед Магомедов (Россия)

Весовая категория: легчайшая (бой за титул)

Места в мировом рейтинге. Борисов (39-е, бои 18-1-1), Магомедов (60-е, бои 12-1).

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.



Кто: Вячеслав Василевский (Россия) — Альберт Дураев (Россия)

Весовая категория: средняя

Места в мировом рейтинге. Василевский (45-е, бои 29-5), Дураев (66-е, бои 9-3).

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Бретт Купер, Асламбек Саидов, Сол Роджерс, Муса Хаманаев, Александр Сарнавский, Рамазан Эсенбаев.

UFC 207

Дата турнира: 31 декабря

Место проведения: Лас-Вегас (США)

Турнир UFC 207 — это финальная точка ММА в 2016 году. Возвращается Ронда Роузи, а это уже громкое событие. Она попробует вернуть себе титул чемпионки, но сделать это будет непросто. Во время ее отсутствия в женском дивизионе все менялось очень быстро. Пояс побывал у Холли Холм, Миши Тейт и сейчас им владеет Аманда Нуньес. Роузи открылась фаворитом, но никто не говорит об этом с уверенностью. Никто не знает, чего ждать от экс-чемпионки. Как она пережила тяжелейший нокаут от Холли Холм? Справилась ли она с психологическими проблемами? Ответы на эти вопросы мы узнаем в канун Нового года.

В рамках турнира подерутся бывшие чемпионы тяжелого веса. Фабрисио Вердум сразится с Кейном Веласкесом и это будет уже второй бой между ними. В первой схватке бразилец неожиданно для всех одолел американца и тогда стал чемпионом. Но с того времени многое поменялось. И Вердум уже не чемпион, и Веласкес вышел из кризиса. Скорее всего, бой завершится досрочно. И что-то подсказывает, что не в пользу Вердума.

Кто: Аманда Нуньев (Бразилия) — Ронда Роузи (США)

Весовая категория: наилегчайшая (бой за титул)

Места в мировом рейтинге. Нуньес (1-е, бои 13-4), Роузи (2-е, бои 12-1).

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.



Кто: Фабрисио Вердум (Бразилия) — Кейн Веласкес (США)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Вердум (2-е, бои 21-6-1), Веласкес (3-е, бои 14-2).

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 10 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Доминик Круз, Коди Гарбрандт, Нейл Мэгни, Джонни Хендрикс, Ти Джей Диллашоу, Джон Линекер.