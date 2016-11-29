Первый фестиваль национальных видов спорта пройдет в «Крылатском»

В пятницу, 2 декабря, в спорткомплексе «Крылатское» в Москве под патронажем и при участии Главы Всемирного Русского Народного Собора — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пройдет первый Фестиваль национальных видов спорта, сообщает официальный сайт ФХМР.

Организаторы мероприятия — Всемирный Русский Народный Собор, Правительство Москвы, Федерация хоккея с мячом России, Департамент физической культуры и спорта Москвы (Москомспорт).

В рамках Фестиваля состоится показательный матч по русскому хоккею. На фестивале национальных видов спорта на спортивных площадках пройдут соревнования и мастер-классы по игре в городки, самбо, гиревому спорту, традиционным русским народным играм и забавам.

В Фестивале примут участие мэр Москвы Сергей Собянин и полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, а также руководство Всемирного Русского Народного Собора и Федерации хоккея с мячом России.

Начало Фестиваля в 16.00 часов, официальная церемония открытия в 17.00 часов.

Адрес спорткомплекса «Крылатское»: г. Москва, ул. Крылатская, 16.