Широкова сделала «Балашиху» золотой

Досрочной, за три тура до финиша, победой хоккеисток из подмосковной Балашихи завершилось в Обухово Первенство России среди девушек 2000 года рождения и младше, сообщает официальный сайт ФХМР.

Команды провели двухкруговой турнир, звание победителя было разыграно в матчах иркутского «Рекорда» (гл. тренер Александр Межуев) и хоккеисток «Балашихи» (гл. тренер Михаил Старовойтов) составленных в основном из девчонок, занимающихся и хоккеем с шайбой. Оба матча отличались упорной борьбой. Команды пытались как можно лучше использовать игровые качества своих лидеров — Ольги Широковой (на ее счету 54 мяча в 8 матчах!) и Екатерины Гомзяковой, забивших в этих играх шесть и пять мячей соответственно. Обе игры завершились с преимуществом в один мяч и обе, 4:3 и 3:2, в пользу «Балашихи». Победитель определился досрочно.



«Бронзовой» финишировала команда хозяек, два года назад занявшая только шестое место. За прошедший год обуховские хоккеистки заметно прибавили в мастерстве. Сказывается кропотливая, круглогодичная (летом девчонки играют в хоккей на траве) подготовка под руководством тренера Константина Морозова. Продемонстрирова в добротную игру «Ника» уверенно заняла третье место. Ещё одна иркутская команда «Зенит», неоднократный победитель девичьих соревнований, в нынешнем составе достойной конкуренции лидерам составить не смогла. Замкнула турнирную таблицу сборная Московской области, составленная на базе красногорского «Зоркого». В составе сборной играли хоккеистки из Королёва, Ногинска, Ликино-Дулёво и даже «шайбистки» из Одинцово.

По окончании турнира лучшие 16-летние хоккеистки, в целях подготовки к первенству мира среди девушек (U-17) которое пройдёт с 23 по 26 февраля 2017 года в Иркутске, остались в Обухово для участия в тренировочных сборах.

На церемонии закрытия организаторы турнира наградили лучших игроков каждой команды:

ФХК «Балашиха» — Ольга ШИРОКОВА

ДЮСШ «Рекорд» — Анастасия СТАРКОВА

«Ника» — Мария ЖИРЯКОВА

«Зенит-ДЮСШ-7» — Анастасия ГОНЕНКО

сб. Московской обл. — Наталья СОЛОВЬЁВА

Лучший бомбардир — Ольга ШИРОКОВА (ФКХ Балашиха) — 54 мяча

Лучший игрок — Ольга ШИРОКОВА (ФКХ Балашиха).