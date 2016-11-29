«Овечкин – идеальный посол. Он и Красава, и Забивака!» Пять гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ





«Сент-Луис» спорит с «Чикаго» за первое место в Западной конференции. «Даллас» - один из прямых конкурентов, поэтому его нужно было побеждать.

«Блюзмены» сделали счет 2:0, когда сначала Фаббри забил на 14-й минуте первого периода, а потом после перерыва капитан Пьетранжело реализовал большинство. Забавно, что Фаббри перед тем, как получить шайбу на пустой угол, буквально сел на скорости на шпагат, чтобы избежать офсайда. И ему это удалось – судьи не остановили атаку. Воистину хоккеисты ради гола способны на любые чудеса!

Потом тот же Фаббри выбежал один в ноль на вратаря Ниеми, но не забил. Нет-нет, преимущество «Сент-Луиса» было внушительным. Но НХЛ – такая лига, что там может перевернуться все, что угодно. И любой человек способен стать героем. Вот у «Далласа» выстрелил Джейми Олексиак, который вообще за карьеру забил всего четыре гола. Но теперь сделал дубль.

В итоге дело дошло до овертайма, причем Олексиак забросил свою вторую шайбу за 50 секунд до конца третьего периода. А потом…

ГОЛ ДНЯ





Героем матча против «Далласа» стал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который забил в овертайме. Отметить нужно передачу его друга по «Сибири» - Йори Лехтеря. Финн одним пасом отрезал сразу двух хоккеистов «звезд». Эта шайба была на блюдечке с голубой каемочкой. А Джейми Бенн после гола с досады даже раздолбал клюшку об штангу. Вот как все красиво исполнил «Сент-Луис»!

А что же Тарасенко? Он забил уже 10-й гол в сезоне. Конечно, Сидни Кросби в списке лучших снайперов лиги (15) пока далековато. Но мы знаем, что Володя может прибавить в любой момент. Также отметим, что это второй победный гол сезона для Тарасенко. И 19-й за карьеру – скоро будет маленький юбилей.

ЗАПАС ДНЯ





Наиль Якупов – как в приговорке, «то потухнет, то погаснет». Один матч сидит в запасе – один матч играет, потом еще игру пропустит – на две выйдет.

Теперь вот Якупов отдыхал два матча подряд. 5 (2+3) очков в 16 играх сезона, 15 бросков по воротам. Игровое время – минут шесть-восемь.

То есть мы знали, что тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок – совсем не пряник. Но что-то все совсем грустно. Хичкок иногда подпускает Якупова к третьему звену, однако проводит там большую ротацию, так что постоянного места у Наиля нет.

Его контракт ($2,5 млн) после этого сезона истекает. Очень удивлюсь, если Якупову предложат хорошие деньги в НХЛ. Так что прямой путь – в ЦСКА, который владеет правами на игрока. И если посмотреть на пример Валерия Ничушкина, который после забвения в «Далласе» стал одной из звезд КХЛ, этот путь кажется самым верным.

СКАНДАЛ ДНЯ

Генеральный менеджер «Флориды» Том Роу был одним из тех, кто отправил в отставку тренера Жерара Галлана, при котором «пантеры» играли не так уж плохо, а в прошлом сезоне вообще совершили прорыв.

Нам говорят, что Галлана уволил сам Винсент Виола, хозяин «Флориды». Последнее слово было за ним. Но так получилось, что Роу, который всю жизнь работал тренером, покинул неудобный пост генменеджера и снова встал на лавку. Его мы помним по работе с ярославским «Локомотивом».

«Наша главная цель – попасть в плей-офф, - сказал Роу. – Сейчас нам не хватает стабильности. В этом виноваты все – я, тренерский штаб, игроки. У нас хороший состав, но нужно выбираться из этой ямы.

Мы хотели сделать команду более быстрой и мастеровитой, чтобы мы могли создавать давление во всех зонах. Как идеал – игра «Питтсбурга» в прошлом сезоне. Галлан говорил, что команда должна стать более габаритной. У нас были философские разногласия, и это сыграло роль».

Вообще любопытно, что спор о том, куда плыть, начался после отхода корабля из порта. Мой прогноз – «Флорида» в плей-офф не попадет.

НАЗНАЧЕНИЕ ДНЯ

Для меня большая честь стать послом Чемпионата мира по футболу!🇷🇺⚽️ I’m very proud to be Ambassador for the FIFA World Cup 2018 and I really looking forward for the greatest football tournaments taking place in Russia in next two years Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Ноя 28 2016 в 2:55 PST

Александр Овечкин настолько велик, что у него есть очень необычные титулы. Например, по сей день Александр Михайлович представлен на официальном сайте московского «Динамо» как советник клуба. При том, что с 2005 года выступает в НХЛ.

Это очень почетная миссия и для «Динамо», и для самого Овечкина, который боготворит свою родную команду. Но вот теперь Александр стал послом чемпионата мира… по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Кстати, что-то я не помню, чтобы Овечкин был послом чемпионата мира по хоккею, который в этом году был сыгран в Москве и Питере. Но в целом правильно пишут болельщики: «Когда хоккеист становится послом футбольного турнира – это говорит об уровне этого футбола в стране».

Вообще Овечкин – идеальный посол. Он ведь и Красава, и Забивака. Шесть раз брал титул лучшего снайпера НХЛ. И если еще Саша поделится своей кармой, то сборную России ждет грандиозный успех. Нет-нет, Кубок Стэнли… в смысле, Кубок мира она не возьмет. Но Овечкин стабильно выходит в плей-офф, что для команды Черчесова – предел мечтаний.

ТРИ РУССКИХ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Забил победный гол в матче с «Далласом» (4:3 ОТ)

2** - Николай КУЛЕМИН (Айлендерс)

Поучаствовал в победе над «Калгари» (2:1 ОТ)

3*** - Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Стал послом чемпионата мира-2018 по футболу

ЦИТАТА

«Для меня большая честь стать послом чемпионата мира по футболу!»

Александр ОВЕЧКИН, капитан «Вашингтона»

ТАБЛО ДНЯ

Фаббри, Пьетранжело, Перрон, ТАРАСЕНКО – Олексиак (2), Джейми Бенн

СЛ: Тарасенко (1+0; +2, 0, 6, 21.05)

Таварес, Хикки – Монахэн

А: Кулемин (0+0; 0, 0, 0, 14.20)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.