Авиакатастрофы большого футбола

Самолёт с бразильскими футболистами на борту разбился сегодня в Колумбии, о чём сразу же сообщил «Советский спорт».

Вспоминаем о самых громких авиакатастрофах, в которых погибали футбольные команды.

4 мая 1949 года. «ТОРИНО»

Самолёт, на котором команда возвраща лась домой из Португалии, разбился о горный склон. Погибло 18 футболистов, в том числе и ядро итальянской команды, капитаном которой был Валентино Маццола.

Среди погибших были журналисты, официальные лица и английский тренер Лесли Ливси. К тому времени «Торино» 4 раза подряд становился чемпионом Италии, а в год трагедии шёл на первом месте с отрывом в 4 очка от ближайших соперников.

6 февраля 1958 года. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

Одна из самых грмких катастроф. Самолёт разбился при взлете в аэропорту Мюнхена. Погибло 24 человека, в том числе восемь футболистов, трое работников клуба и восемь журналистов. «Манчестер Юнайтед» возвращался домой после ответной четвертьфинально й игры Кубка европейских чемпионов с белградским клубом «Црвена Звезда». Та встреча закончилась вничью и позволила английскому клубу выйти в полуфинал Кубка европейских чемпионов – предшественника современной Лиги чемпионов. В живых остался легендарный вратарь Гарри Грегг, который помог вытаскивать раненых футболистов из-под обломков самолёта. Через полгода он восстановился от травмы и вновь занял место в воротах «Манчестер Юнайтед».

16 июля 1960 года. СБОРНАЯ ДАНИИ

При приземлении в аэропорту города Эресунн вблизи датской столицы потерпел катастрофу самолёт со сборной Дании на борту. Погибли 8 футболистов. Эти игроки готовились к Олимпийскому футбольному турниру в Риме. Несмотря на трагедию, Датский футбольный союз решил не отказываться от участия в Олимпиаде.

3 апреля 1961 года. «ГРИН КРОСС»

Команда южной зоны первого дивизиона чилийского чемпионата в полном составе разбилась в горном массиве в Кордильерах. 24 человека погибло.

26 сентября 1969 года. «СТРОНГЕСТ»

19 игроков и руководителей самой популярной команды Боливии, погибли, возвращаясь домой с выездного матча, в авиакатастрофе, когда их самолёт разбился в Андах.

31 декабря 1970 года. «ЭЙР-ЛИКВИД»

Алжирская команда, летевша я на товарищескую встречу в Испанию, погибла в авиакатастрофе в полном составе.

11 августа 1979 года. «ПАХТАКОР»

Отечественные любители футбола хорошо помнят об этой трагедии. 17 игроков и тренеров ташкентского клуба, игравшего в высшей лиге советского футбола, погибли в авиакатастрофе, когда Ту-134, в котором команда летела в Минск на игру с местным «Динамо», столкнулся с другим Ту-134 на высоте 8400 метров. После этой трагедии команда в текущем и двух последующих чемпионатах была усилена добровольцами из других клубов (на деле каждый клуб делегировал по одному футболисту), а в регламент чемпионата СССР по футболу была внесена статья, по которой в течение трёх лет (включая чемпионат СССР 1979 года), независимо от результатов, «Пахтакор» сохранял место в Высшей лиге советского футбола. Вылетали, таким образом, не 17-я и 18-я команды, а 16-я и 17-я. Позже основной состав «Пахтакора» формировался из игроков дублирующего и даже юниорского состава.

8 декабря 1987 года. «АЛЬЯНСА ЛИМА»

43 человека — игроки, руководители команды и болельщики – погибли в авиакатастрофе, когда команда возвращалась домой после матча национального чемпионата. Самолёт упал в море в 6 милях севернее столицы.

7 июня 1989 года. ГОЛЛАНДСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ

При посадке в аэропорту столицы Суринама разбилс я самолёт рейсом из Амстердама. Среди погибших — 23 голландских футболиста суринамского происхождения. Они летели на историческую родину с целью участия в турнире с тремя местными клубами. Многим более именитым голландским игрокам суринамского происхождения, чьё участие в турнире планировалось, отказали в участии их клубы, мотивируя отказ необходимостью подготовки к предстоящему футбольному сезону, среди игроков, не попавших таким образом на рейс, были Рууд Гуллит, Франк Райкаард, Арон Винтер, Брайан Рой и некоторые другие.

27 апреля 1993 года. СБОРНАЯ ЗАМБИИ

18 футболистов сборной Замбии погибли, когда самолёт, на котором команда летела на отборочный матч к чемпионату мира со сборной Сенегала, упал в море у берегов Габона.