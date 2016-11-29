Авиакатастрофы большого футбола
Самолёт с бразильскими футболистами на борту разбился сегодня в Колумбии, о чём сразу же сообщил «Советский спорт».
Вспоминаем о самых громких авиакатастрофах, в которых погибали футбольные команды.
4 мая 1949 года. «ТОРИНО»
Самолёт, на
котором
команда возвраща
Среди погибших были журналисты, официальные лица и английский тренер Лесли Ливси. К тому времени «Торино» 4 раза подряд становился чемпионом Италии, а в год трагедии шёл на первом месте с отрывом в 4 очка от ближайших соперников.
6 февраля 1958 года. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
Одна из самых
грмких катастроф.
Самолёт разбился
при взлете в
аэропорту
Мюнхена. Погибло
24 человека, в
том числе восемь
футболистов,
трое работников
клуба и восемь
журналистов.
«Манчестер
Юнайтед» возвращался
домой после
ответной
четвертьфинально
16 июля 1960 года. СБОРНАЯ ДАНИИ
При приземлении
в аэропорту города
3 апреля 1961 года. «ГРИН КРОСС»
Команда южной зоны первого дивизиона чилийского чемпионата в полном составе разбилась в горном массиве в Кордильерах. 24 человека погибло.
26 сентября 1969 года. «СТРОНГЕСТ»
19 игроков и руководителей самой популярной команды Боливии, погибли, возвращаясь домой с выездного матча, в авиакатастрофе, когда их самолёт разбился в Андах.
31 декабря 1970 года. «ЭЙР-ЛИКВИД»
Алжирская
команда, летевша
11 августа 1979 года. «ПАХТАКОР»
Отечественные любители футбола хорошо помнят об этой трагедии. 17 игроков и тренеров ташкентского клуба, игравшего в высшей лиге советского футбола, погибли в авиакатастрофе, когда Ту-134, в котором команда летела в Минск на игру с местным «Динамо», столкнулся с другим Ту-134 на высоте 8400 метров. После этой трагедии команда в текущем и двух последующих чемпионатах была усилена добровольцами из других клубов (на деле каждый клуб делегировал по одному футболисту), а в регламент чемпионата СССР по футболу была внесена статья, по которой в течение трёх лет (включая чемпионат СССР 1979 года), независимо от результатов, «Пахтакор» сохранял место в Высшей лиге советского футбола. Вылетали, таким образом, не 17-я и 18-я команды, а 16-я и 17-я. Позже основной состав «Пахтакора» формировался из игроков дублирующего и даже юниорского состава.
8 декабря 1987 года. «АЛЬЯНСА ЛИМА»
43 человека — игроки, руководители команды и болельщики – погибли в авиакатастрофе, когда команда возвращалась домой после матча национального чемпионата. Самолёт упал в море в 6 милях севернее столицы.
7 июня 1989 года. ГОЛЛАНДСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ
При посадке
в аэропорту
столицы Суринама разбилс
27 апреля 1993 года. СБОРНАЯ ЗАМБИИ
18 футболистов сборной Замбии погибли, когда самолёт, на котором команда летела на отборочный матч к чемпионату мира со сборной Сенегала, упал в море у берегов Габона.