Последние фото перед смертью

«Советскому спорту» стали известны подробности новые подробности, связанные с крушением сегодня ночью лайнера с бразильской футбольной командой «Шапекоэнсе».

Игроки поменяли самолет прямо перед вылетом – они не должны были садиться на злополучный лайнер. Появилась информация, что футболистов букв ально заставили пересе сть представители бразильской авиации.

Ранним утром 29 ноября футболисты должны были заселиться в отель, а днём отправиться на тренировку на стадион «Аттанасио Хирардот» - там, где должен был пройти первый из финальных матчей турнира Copa Sudamericana против местной команды «Атлетико насьональ».

Приняты уже первые решения Брпазильской федерацией футбола. Финальные матчи точно будут перенесены на неопределённый с рок. Среди прочих рассматривается вариант, при котором клубы выставят на игры свои молодёжные составы. «Советский спорт», рассказывая о футбольных авиакатастрофах прошлого, упоминал, как иногда решалась эта проблема.

К примеру, после гибели итальянского «Торино» в заключительных турах чемпионата Серии А все соперники туринского клуба выставляли в 1949 году против его молодёжи сверстников. В 1979 году ташкентскому «Пахтакору» делегировали своих футболистов другие советские клубы.

Сеть уже заполнена фотографиями выжившего массажиста клуба, скринами с экрана, где самолёт пропадает с радаров. Есть фотографии, которые можно озаглавить как «последнее фото перед смертью». К таким относится и групповое фото во взлетающем лайнерне, и селфи с пилотом, сделанное перед взлётом. Предположительно , один из игроков отослал фотографию своей девушке.