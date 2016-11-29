Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Торпедо
Хоккей  Йокерит- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Последние фото перед смертью

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Последние фото перед смертью

«Советскому спорту» стали известны подробности новые подробности, связанные с крушением сегодня ночью лайнера с бразильской футбольной командой «Шапекоэнсе».

Игроки поменяли самолет прямо перед вылетом – они не должны были садиться на злополучный лайнер. Появилась информация, что футболистов буквально заставили пересесть представители бразильской авиации. 

Ранним утром 29 ноября футболисты должны были заселиться в отель, а днём отправиться на тренировку на стадион «Аттанасио Хирардот» - там, где должен был пройти первый из финальных матчей турнира Copa Sudamericana против местной команды «Атлетико насьональ».

Приняты уже первые решения Брпазильской федерацией футбола. Финальные матчи точно будут перенесены на неопределённый срок. Среди прочих рассматривается вариант, при котором клубы выставят на игры свои молодёжные составы. «Советский спорт», рассказывая о футбольных авиакатастрофах прошлого, упоминал, как иногда решалась эта проблема.

К примеру, после гибели итальянского «Торино» в заключительных турах чемпионата Серии А все соперники туринского клуба выставляли в 1949 году против его молодёжи сверстников. В 1979 году ташкентскому «Пахтакору» делегировали своих футболистов другие советские клубы.

Сеть уже заполнена фотографиями выжившего массажиста клуба, скринами с экрана, где самолёт пропадает с радаров. Есть фотографии, которые можно озаглавить как «последнее фото перед смертью». К таким относится и групповое фото во взлетающем лайнерне, и селфи с пилотом, сделанное перед взлётом. Предположительно, один из игроков отослал фотографию своей девушке.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ребята говорили, что едут за мечтой». Все об авиакатастрофе в Колумбии«Ребята говорили, что едут за мечтой». Все об авиакатастрофе в КолумбииСамолет, на борту которого находилась бразильская команда «Шапекоэнсе», разбился в горах Колумбии. Выжили пятеро, трое из них - футболисты.Дмитрий Соловьев попал в автомобильную авариюОлимпийский чемпион в танцах на льду Дмитрий Соловьев стал участником дорожно-транспортного происшествия.На Гран-при Монако две машины налетели друг на друга (видео)На «Гран-при Монако» серии WSR 3,5 произошла серьезная авария с участием гонщиков Бруно Бонифацио и Мейндерта ван Бурена.«Маруся» в знак уважения не будет использовать машину Бьянки на Гран-при в СочиКоманда «Формулы-1» «Маруся» ограничится только одной машиной во время этапа Гран-при в Сочи в знак уважения к Жюлю Бьянки, попавшем в серьезную аварию на предыдущем этапе гоночной серии в Японии, сообщается на официальном сайте команды.Зидан поддержал пилота «Маруси» Жюля БьянкиЛегендарный французский футболист Зинедин Зидан высказал слова поддержки своему соотечественнику, пилоту «Формулы-1» Жюлю Бьянки, попавшему в серьезную аварию на Гран-при в Японии.У пилота «Маруси» Бьянки выявили диффузное аксональное повреждение головного мозгаРодственники французского пилот «Маруси» Жюль Бьянки, попавшего в серьезную аварию на Гран-при Японии и по-прежнему находящегося в критическом состоянии, выступили с официальным заявлением, сообщает «Sky Sports».Состояние пилота «Маруси» Бьянки стабильно критическоеФранцузский пилот «Маруси» Жюль Бьянки, попавший в серьезную аварию на Гран-при Японии, по-прежнему находится в критическом, но стабильном состоянии, сообщается на официальном сайте команды «Формулы-1».Пилот «Маруси» Жюля Бьянки остается в стабильно тяжелом состоянииФранцузский пилот «Маруси» Жюль Бьянки, попавший в серьезную аварию на Гран-при Японии, остается в стабильно тяжелом состоянии, сообщает «France Press», со ссылкой на Международную автомобильную федерацию (FIA).Родственники пилота «Маруси» Жюля Бьянки просят не разглашать информацию о состоянии его здоровьяРодственники пилота российской команды «Формулы-1» «Маруся» Жюля Бьянки, находящегося в больнице после аварии, просят не разглашать информацию о состоянии его здоровья, сообщается в пресс-службе «Маруси».Росси получил сотрясение мозгаИтальянский мотогонщик Валентино Росси получил сотрясение мозга, попав в аварию на 14-м этапе чемпионата MotoGP Гран-при Арагона.Нани попал в аварию в ЛиссабонеВингер «Спортинга» и сборной Португалии Нани попал в автомобильную аварию в центре Лиссабона.Михаил Алешин выписан из больницыРоссийский автогонщик Михаил Алешин, попавший в серьезную аварию в ходе заключительной практики последнего этапа серии «Индикар» сезона-2014, выписан из больницы.Михаил Алешин: Я получил хороший жизненный урокРоссийский гонщик Михаил Алешин прокомментировал в своем твиттере аварию, в которую он попал на этапе американской серии IndyCar 30 августа.Нико Росберг: Желаю пострадавшим скорейшего выздоровленияПилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Нико Росберг пожелал скорейшего выздоровления двум пострадавшим в автомобильной аварии с участием гонщика Паскаля Верляйна.Макс Бьяджи: У Ромбони была сломана нога, он не дышал и лежал в неестественной позеИтальянский пилот Макс Бьяджи, принимавший участие в благотворительной мемориальной гонке, посвященной другому пилоту Марко Симончелли, который скончался в 2011 году, рассказал о гибели своего соотечественника Дориано Ромбони.Итальянский гонщик Ромбони перед аварией не справился с управлением мотоцикла44-летний итальянский мотогонщик Дориано Ромбони погиб в результате аварии на благотворительной гонке, посвященной другому пилоту Марко Симончелли, который скончался в 2011 году, сообщают итальянские СМИ.Итальянский гонщик Ромбони погиб на мемориальной гонке44-летний итальянский мотогонщик Дориано Ромбони погиб в результате аварии на благотворительной гонке, посвященной другому пилоту Марко Симончелли, который скончался в 2011 году.В ДТП погибла участница ралли «Пекин-Париж». Соревнования отмененыВчера, 12 июня, на 212 км федеральной трассы Тюмень-Омск произошло ДТП, в ходе которого погибла участница ралли «Пекин-Париж»В США во время автошоу погиб гонщик NASCAR ЛеффлерВ США во время автошоу погиб гонщик NASCAR ЛеффлерВ США 12 июня во время автошоу Night of Wings гонщик серии NASCAR Джейсон Леффлер погиб на гоночной трассеСамые невероятные аварии в автоспорте в 2011-м году [ВИДЕО]Сезон 2011-го года в автоспорте пока получается ярким на события, однако не всегда эти события являются позитивными.

Cпецпредложение