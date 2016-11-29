Последние фото перед смертью
«Советскому спорту» стали известны подробности новые подробности, связанные с крушением сегодня ночью лайнера с бразильской футбольной командой «Шапекоэнсе».
Игроки поменяли
самолет прямо
перед вылетом
– они не должны
были садиться
на злополучный
лайнер. Появилась
информация,
что футболистов букв
Ранним утром 29 ноября футболисты должны были заселиться в отель, а днём отправиться на тренировку на стадион «Аттанасио Хирардот» - там, где должен был пройти первый из финальных матчей турнира Copa Sudamericana против местной команды «Атлетико насьональ».
Приняты
уже первые
решения Брпазильской
федерацией
футбола. Финальные
матчи точно
будут перенесены
на неопределённый с
К примеру, после гибели итальянского «Торино» в заключительных турах чемпионата Серии А все соперники туринского клуба выставляли в 1949 году против его молодёжи сверстников. В 1979 году ташкентскому «Пахтакору» делегировали своих футболистов другие советские клубы.
Сеть
уже заполнена
фотографиями
выжившего
массажиста
клуба, скринами
с экрана, где
самолёт пропадает
с радаров. Есть
фотографии,
которые можно
озаглавить
как «последнее
фото перед
смертью». К
таким относится
и групповое
фото во взлетающем
лайнерне, и селфи
с пилотом, сделанное
перед взлётом.
Предположительно