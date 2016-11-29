«Ребята говорили, что едут за мечтой». Все об авиакатастрофе в Колумбии

Футболисты "Шапекоэнсе"

Утром самолет, на борту которого находились игроки бразильской команды «Шапекоэнсе», разбился в горах Колумбии. Сообщается о пяти выживших.

Самолет с 72 пассажирами на борту - включая бразильскую команду «Шапекоэнсе» - и девятью членами экипажа разбился в горах Колумбии. На данный момент известно о пяти выживших, среди них трое игроков клуба: вратари Данило и Фолманн, а также защитник Алан Рушел.

Вечером в понедельник делегация «Шапекоэнсе» вылетела из Бразилии в Колумбию, на первый финальный матч Южноамериканского кубка с командой «Атлетико Насьональ».

Последнее видео с игроками команды было сделано при регистрации на рейс.

Команде пришлось поменять билеты в последний момент, и лететь с пересадкой через Боливию, так как Национальное агентство гражданской авиации Бразилии отменило чартер для «Шапекоэнсе». Об этом префект муниципалитета Шапеко Лусиано Билигон рассказал TV Globo: «Изначально команда должна была лететь на чартере, но нам в итоге не предоставили самолет. И делегация отправилась регулярным рейсом». Отметим, что префект также был в списке приглашенных, но не полетел вместе с «Шапекоэнсе».

Первый полет до города Санта-Крус прошел спокойно. Поздно вечером делегация (22 футболиста, 28 представителей клуба, включая тренерский штаб и руководство, 22 журналиста, а также 9 членов экипажа) вылетела из аэропорта Боливии в Колумбию, в город Медельин.

Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.

По сообщениям из Колумбии, пилот успел открыть топливные баки, чтобы при падении самолет не взорвался.

Спасателям понадобилось около 30 минут, чтобы добраться до района авиакатастрофы, рассказывает канал Telemedellin. Более того, им пришлось идти пешком, так как был густой туман и шел проливной дождь. Выживших доставляли на носилках до грузовиков (единственном транспорте, который мог проехать по грязи, их предоставили местные жители), далее их везли порядка 700 метров, и только потом передавали в руки врачам скорой помощи.

Гражданская авиация Колумбии официально подтвердила, что в живых остались пять человек. Три футболиста - Алан Рушел, Фолманн и Данило - стюардесса Химена Суарес и журналист Рафаэл Хенсел.

Председатель совета «Шапекоэнсе» Пинио Давид де Нес Фильо заявил GloboEsporte следующее: «На том рейсе было много близких друзей. Эта команда была не просто единой, а настоящей семьей. Мы жили в гармонии и радости. Перед тем, как сесть в самолет, ребята говорили, что едут за мечтой. но мечта закончилась этим утром».

Вице-президент «Шапекоэнсе» Иван Тозо сделал заявление в эфире SporTV: «Очень грустные события, мы не перестаем надеяться. Мы все собрались на стадионе, ждем новостей. Нашу боль не передать словами. Я много времени работаю в клубе, знаю, через что команда прошла. И теперь, когда мы добились таких успехов, происходит эта трагедия».