Саломон Калу: С Конте «Челси» стал намного сильнее, они могут выиграть АПЛ

Бывший форвард «Челси» Саломон Калу оценил выступления лондонской команды в нынешнем сезоне, а также высказался о работе нового тренерского штаба во главе с Антонио Конте.



– Как вам игра Диего Косты?

– Этот футболист играл хорошо и под руководством Жозе Моуринью, но он не был в такой превосходной форме, как сейчас. К тому же, ему нужна была мотивация, и Конте сумел настроить Диего должным образом.

Коста является одним из лучших нападающих в чемпионате Англии, и если он продолжит в том же духе, станет лучшим бомбардиром. Но не стоит забывать про Эдена Азара. Это великий игрок, который может сотворить все, что угодно.



– Как Антонио Конте мотивирует своих игроков?

– Для него все футболисты равны и он требует от каждого полной самоотдачи. Когда ваша команда настроена на игру и стремиться к победам, вам, как тренеру, становится легче. Конечно, лондонский клуб может выиграть чемпионат Англии, потому что при итальянском тренере клуб стал намного сильнее. Эти парни показали, что у них есть характер, и желание бороться за титул.



– Неудачи прошлого сезона остались позади?

– Думаю, да. Тот непростой период уже прошел. Это было очень тяжелое время для клуба, но сейчас все по-другому и команда хочет стать чемпионом Англии.



– Каково ваше личное отношение к итальянскому тренеру?

– Антонио является специалистом самого высокого уровня. Он доказал это в «Ювентусе» и сборной Италии. Не беспокоюсь об уровне его квалификации. Он очень много времени уделяет тактике. Нужно отметить его вклад в успехи «Челси».

– А в чем заключается его стиль?

– Антонио научил свои команды играть в большой футбол. Все клубы, которые он тренировал, всегда мало пропускали голов. Сейчас, очевидно, это происходит с «Челси». Можно оценить его работу только положительно.

– В чем преимущество «Челси» перед другими клубами?

– В этой команде всегда был боевой настрой. Вспомнить хотя бы мое время. Мне удалось поиграть с Дидье Дрогба, Джоном Терри, Майклом Эссьеном, Фрэнком Лэмпардом. Мы усердно работали на тренировках и поэтому выиграли столько трофеев, – сказал Калу.