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Вячеслав Аминов: Мое избрание много значит для России

Андрей Симоненко
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Вячеслав Аминов
Вячеслав АминовИсточник: «Советский спорт»

На прошлой неделе во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоялся конгресс Международной федерации современного пятиборья (UIPM), на котором на пост вице-президента был переизбран глава Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов. «Советский спорт» поздравил президента ФСПР с этим успехом и задал ему несколько вопросов.

 «ШОРМАНН ПОДДЕРЖАЛ РОССИЮ»

- Во время выборов вице-президентов UIPM три человека получили необходимое число голосов в первом туре, - рассказывает Аминов. – Это я, испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, который также является вице-президентом МОК, и президент Всемирной ассоциации олимпийцев француз Жоэль Бузу. Я считаю, что для России это крайне важно. В нынешней ситуации избрание российского гражданина в руководство серьезной и авторитетной международной федерации с достаточно высоким рейтингом – это много значит и для нашего спорта, и для ОКР, и для Федерации современного пятиборья России в том числе.

- Конкуренция была высокой?

- Желающих избраться было очень много. И ситуация оказалась непростой. Были негативные сигналы со стороны представителей прибалтийских стран и Украины. Но избрание состоялось, это факт. И считаю, что это не просто приятный для меня факт, но и вклад России в международный спорт.

- Какие обязанности вы будете исполнять на посту вице-президента UIPM?

- Мой круг обязанностей будет определен новым составом исполкома UIPM в конце января 2017 года.

- Как вы оцените переизбрание на пост президента UIPM Клауса Шорманна?

- Очень положительно. Россия всегда поддерживала Клауса Шорманна, он очень достойный президент. В своем выступлении на конгрессе он высказался в поддержку России в этот сложный период и в целом говорил о России много теплых слов. Шорманн очень работоспособный и активный президент, это отметил и президент МОК Томас Бах, который присутствовал на церемонии открытия конгресса. Бах также сказал много положительного и о пятиборье в целом. Отметил, что это один из самых почетных, элитных и развивающихся видов спорта. Было понятно, что он глубоко разбирается в пятиборье.

- Шла ли речь на конгрессе о включении третьего вида пятиборья, смешанной эстафеты, в олимпийскую программу?

- Да, речь шла, и прогресс в этом направлении есть. Томас Бах заявил, что многие виды спорта хотят разыгрывать на Олимпийских играх еще одну медаль. Из них он считает перспективными и убедительными трех видов спорта, в том числе и пятиборья. Но решение зависит не только от него, но и от исполкома МОК. Окончательное решение будет принято на сессии МОК 2017 года. Хотя если мы правильно уловили сигнал Баха, он положительно смотрит на идею, чтобы в пятиборье разыгрывался еще один комплект медалей.

Кстати, Клаус Шорманн заметил, что Россия вносит огромный вклад в то, чтобы микст признали олимпийской дисциплиной, потому что только у нас уже три года проводится международный турнир на Кубок министра обороны в формате смешанной эстафеты. А в этом году в этом формате проводился Кубок Кремля, который имел невероятный успех у прессы и у зрителей. Пришло около трех тысяч болельщиков.

«ГРЯДУТ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ»

- Для вас этот конгресс наверняка был приятен и тем, что олимпийского чемпиона Александра Лесуна признали лучшим спортсменом года, сборную России – лучшей командой года, а чемпионат мира-2016 – лучшим турниром…

- Да, эти решения были вынесены голосованием исполкома и конгресса UIPM, нам вручили памятные знаки. Это большое достижение России в мировом пятиборье.

- Близится конец года. Как вы оцените его итоги не только в плане завоеванного, но и исходя из наших перспектив? Есть ли повод смотреть в будущее с оптимизмом?

- Да, я считаю, что пятиборье в России очень перспективно и находится на подъеме. Мы увеличиваем количество городов, в которых пятиборье становится базовым видом спорта. У нас очень сильные кадетская и юниорская сборные. Молодежь подрастает, и линейка очень хорошая. Но есть и над чем работать – особенно в плане женской сборной. Несмотря на усилия, которые мы прикладываем, реальных успехов у женщин нет. Потенциал хороший, но спортсменов оценивают по медалям. Поэтому в ближайшее время по этому вопросу будут сделаны кадровые перестановки. Так что нам есть над чем работать.

- Какие именно перестановки, озвучить можете?

- Я в настоящее время веду по этому вопросу активную работу, поделиться информацией смогу в ближайшее время.

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