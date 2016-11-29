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КХЛ, разреши арбитрам тоже ругаться матом! И скандалы мгновенно прекратятся

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Петерис Скудра
Петерис СкудраИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» продолжает разговор о том, как защитить судей от хамских выпадов тренеров во время матчей.

Вчера КХЛ наказала двух главных тренеров наших команд – Андрея Назарова и ПетерисаСкудру – за публичное оскорбление судей во время матчей. Некоторые «сочные» реплики главного тренера «Нефтехимика» угодили в прямой эфир.

Грубияны получили дисквалификацию в два-три матча.

Интересная потом пошла реакция.

Клубы, где тренеры проштрафились, похихикали – мол, возьмем на поруки.

Сами тренеры отшучиваются, а также уже не шутя, прямо заявляют, что наложенные денежные штрафы их не волнуют.

Я после этого позвонил главе СДК КХЛ Валерию Каменскому – может ли наказание за публичное оскорбление арбитра КХЛ в случае рецидива быть увеличено?

Нет, не может. Три матча дисквалификации – это максимум. По регламенту.

Так как же судьям защитить себя от хамского произвола?

Идею в личном разговоре подсказал мой коллега Максим Лебедев. И она проста – да пусть арбитрам официально разрешат материться в ответ!

И ведь хорошее дело. Раз уж вышло так, что у нас «спасение утопающих – дело рук самих утопающих…» пусть защищают себя сами! Тем более, что использовать мат совсем даже не обяхательно.

К примеру, орет тренер арбитру с лавки: «Да у тебя *** во рту! Иди на *** отсюда!»

А арбитр ему отвечает в тон: «Ты чего там кукарекаешь, пивенькоцаный? Тебе клюшкой голову отбили или яйца? А ну брысь под лавку и чтоб я тебя не слышал до конца игры!».

Можно ведь и без мата «достойные» слова найти. И я знаю, что в КХЛ есть судьи, у которых ответ «не заржавеет».

Тем более, тренер-то будет с лавки орать. А у судьи не только свисток во рту, но и микрофончик рядом. Он свой ответ может рявкнуть по громкой связи. Да так, что вся арена со смеху покатится и начнет в тренера-грубияна пальцем тыкать.

Мы же сами говорим, что эмоциональные тренеры своими матерными тирадами творят шоу. Так давайте его раскрутим, выведем на новый уровень. То-то будет весело!

Мне сначала казалось, что дело рискованное. Тренеры КХЛ зачатую (взять того же Назарова) битюги здоровенные. А на эмоциях недалеко и до драки.

Но потом я представил, как это будет. Как выскакивает тренер на лед в своих клубных штиблетах и гоняется со сжатыми кулаками за арбитром.

А рефери-то на конечках. Да неплохо физически подготовлен на обязательных летних сборах. Нарезает вокруг противника круги и отпускает шуточки по поводу его телодвижений. Типа:

«Двигай шаровары, Андрюша!» Или там Петруша… «Не расслабляй булки. Соберись, тряпка!»

Вот это будет шоу, которое КХЛ надолго прославит!

И главное, что оно будет очень коротким. Потому что, как только тренеры поймут, что могут получить от арбитров вот такой уничижительный отпор, желание хамить у них моментально пропадет.

Стоять на виду у трибун облитым с ног до головы вот таким словестным дерьмом никому ведь неохота. Это совсем не то, что другим матерные эпитеты навешивать.

Пара ярких шоу. А потом - тишь, да гладь. И сугубо вежливое обсуждение спорных моментов во время матча. И официальные письма в КХЛ по поводу спорных моментов с приложенным видео.

Ну а если кто когда опять все же сорвется…Милости просим на сцену – в судейский Камеди клаб.

А дисквалифицировать за критику как раз никого не надо. Ошибки ведь и у судей есть. И они должны обсуждаться и исправляться. Но не на уровне бытового хамства, а профессионально. В лиге, в прессе, в кругу специалистов.

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