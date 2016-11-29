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Валерий Сарычев: Доверяют ли Лодыгину полевые игроки?

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Лодыгин с партнерами
Юрий Лодыгин с партнерамиИсточник: ФК «Зенит»

Экс-вратарь «Торпедо» и корейских «Ильвы» и «Сеула» Валерий Сарычев, который сейчас живет и работает в Корее, высказал мнение о спаде Юрия Лодыгина и назвал свою версию лучших вратарей первого круга РФПЛ.

«СО ШКОЛОЙ У ЛОДЫГИНА ПОРЯДОК. НО ОН НАДЛОМЛЕН»

- Как оцените игру Юрия Лодыгина при втором пропущенном мяче в матче с «Краснодаром» (1:2)?
- Он в целом правильно сыграл на выходе, - говорит Сарычев. - Мяч отбил удачно, высоко. Единственное, что он не до конца доиграл этот эпизод и потерял ворота. Перед ним находился защитник, и они оба не среагировали должным образом на дальнейшее развитие эпизода. Думаю, именно в этом заключалась ошибка, а в остальном все было правильно.

- По сравнению с первым своим сезоном в РФПЛ, когда Лодыгина все хвалили, он сдал. С чем это связано?
- Лодыгин сейчас психологически надломлен. Хотя вроде как Луческу ему доверяет. Но Юрий совершил подряд несколько таких ошибок, которые вратарь высокого уровня допускать не должен. Все это давит, конечно. Плюс «Зенит» – команда, которая во всех турнирах борется за победу. И ошибки при такой степени ответственности влияют на вратарей. Думаю, других причин спада, кроме психологии, нет.

- Есть мнение, что Лодыгин обладает хорошими природными данными, но у него есть проблемы с вратарской школой. Согласны?
- Много раз говорил, что со школой у него все в порядке. У него нет особых изъянов. Вообще, в России всегда было много одаренных вратарей, но мало кто достигал того, на что действительно способен. Например, Габулов, Шунин, тот же Лодыгин. Все они могли и могут играть лучше. В этот список можно было добавить еще и Джанаева, но он смог восстановиться. Это очень одаренный вратарь, но вспомните, сколько глупых ошибок он допускал в «Спартаке»! С ним была проведена серьезная работа, и он вернулся на свой уровень. Думаю, у Лодыгина похожая ситуация.

- Если Лодыгин вновь станет психологически устойчив, он будет соответствовать уровню «Зенита»?
- Все зависит от него. И от командной атмосферы. Доверяют ли ему полевые игроки? Для вратарей это важно, потому что они играют, прежде всего, за счет психологии и концентрации. А так у Лодыгина все данные есть. Конечно, присутствуют проблемы с выбором позиции, он порой не чувствует ворот, поэтому иногда неверно располагается относительно положения мяча. Это важный элемент. Такие вещи надо отрабатывать на тренировках – в специальных упражнениях и игровых ситуациях. В разных игровых моментах нужно занимать разные позиции: при ударе – одну, при подаче – другую, при простреле – третью.

«У АКИНФЕЕВА СРЕДНИЙ ПОТЕНЦИАЛ, НО ОН РЕАЛИЗУЕТ ЕГО НА 100 ПРОЦЕНТОВ»

- С чем связываете то, что многие российские голкиперы не раскрываются полностью?
- Я все-таки со стороны наблюдаю… Но единственный, кто за последние годы использовал свой потенциал на 100 процентов – Акинфеев. Хотя потенциал у него средний. Но он его использует его по максимуму. Поэтому он и лучший вратарь России. А остальные, кто по возможностям были даже выше, например, Малафеев, не раскрылись до конца. А ведь Малафеев мог стать ощутимо более сильным вратарем, чем Акинфеев, но не получилось. Сейчас такая же проблема у Гилерме, у которого сумасшедший потенциал, но он его не реализует.

У Лодыгина тоже серьезные возможности, но нет прогресса, и даже начался регресс. Сейчас вот Крицюка начали менять в «Краснодаре». Хотя по потенциалу – это самый сильный вратарь России на данный момент. Он превосходит конкурентов по всем показателям. Слежу за ним – у него практических нет слабых мест. Но что-то не получается, стал допускать просчеты.

- В чем они заключаются?
- Бывает, теряет концентрацию – порой небрежно сыграет на выходе, еще в каких-то моментах. Например, помните эпизод в недавней игре с «Зальцбургом» (1:1)? Когда Крицюк на первых минутах матчах ошибся в простой ситуации, но игрок австрийской команды простил. Вратарь все 90 минут должен быть предельно сконцентрирован.

- Кто, на ваш взгляд, лучший вратарь первого круга РФПЛ?
- Серьезно рассчитывал на Беленова. Он здорово начал сезон, но в последних матчах и, особенно, в игре с «Локо» сыграл неудачно. Поэтому, думаю, лучший – Джанаев. Он практически без ошибок играет. У Сослана тоже есть проблемы с выбором позиции – располагается очень «глубоко», практически на ленточке ворот, а порой и внутри ворот. Думаю, при втором голе в матче с «Баварией» (3:2), играй он чуть дальше от линии, мог бы спасти. Конечно, еще нужно отметить Акинфеева, который как всегда надежен. Но лучший – Джанаев.

- Открыли для себя новые вратарские имена?
- Селихов хорош. Правда, не знаю, зачем он в «Спартак» пошел. Какой смысл? Там здорово играет Ребров, выручает. Не знаю, как Песьяков, Ребров и Селихов будут биться за место под солнцем. Может, Селихов так сильно любит «Спартак», но ему будет очень непросто в борьбе за место в составе. Думаю, ему стоило идти в другую команду. Может, даже в «Зенит». Но руководителям и тренерскому штабу виднее. Возможно, такая конкуренция пойдет ему на пользу, а, может, во вред. Но для себя бы добавил Селихова в тройку с Джанаевым и Акинфеевым. Они – лучшие по итогам первого круга.

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