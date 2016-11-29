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Карлсен vs Карякин в 12-й партии: Это был «странный матч»?

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Магнус Карлсен и Сергей Карякин
Магнус Карлсен и Сергей КарякинИсточник: Reuters

Подозрительные ничьи, при которых никто из соперников особо не атакует ворота друг друга, в футболе принято называть «странными матчами». Нечто подобное мы увидели вчерашним вечером в шахматной партии Карлсена против Карякина.

Партия, начавшись в 22:00, завершилась уже через полчаса с небольшим. И печатная версия «Советского спорта» даже успела пополниться срочным материалом в номер ещё до подписания в печать.

Но конечно обвинять в «договорном» характере матча соперников бессмысленно! Скорее всего, прав те специалисты, кто в интервью «Советскому спорту» уже до 12-й партии настаивал: шахматисты мысленно уже в «дополнительном времени».

ПОГОВОРИМ О ШАНСАХ

Теперь главный вопрос заключается в одном: кому стало легче от перевода матча на тай-брейк? Если в «классической» части матча Карлсен был фаворитом, то не подравнялись ли шансы теперь?

Увы, разочарую болельщиков Сергея Карякина. Не подравнялись. Карлсен – обладатель своеобразного шахматного «Большого шлема». Речь не о турнире с одноименным названием, который Карлсен, кстати, тоже выигрывал. Речь о том, что Карлсен – чемпион и по «классике», и по шахматам с укороченным временем, и по блицу. В послужном списке Карякина такого нет. В 2016 году Карлсен уже выиграл два турнира по быстрым шахматам — в бельгийском Левенеи в Париже.

СМОТРИМ СТАТИСТИКУ

Статистика, увы, не в пользу Карякина.

Всего сегодняшние соперники провели 18 партий вне пределов «классических шахмат» — 6 в быстрых шахматах и 12 в блице.

В стадии быстрых шахмат (так будут играться первые четыре партии тай-брейка) россиянин проигрывает норвежцу совсем немного – 2,5:3,5.

Если же первые четыре партии победителя не выявят, то всё перейдёт в режим блица. Тут статистика просто ужасающая – 3,5:8,5.

КАК КАРЯКИН ВЫИГРАЛ С ОДНИМ КОРОЛЕМ НА ДОСКЕ

Если же произойдёт чудо и в ночь с 30 ноября на 1 декабря мы доживем до 27 партии (12 классических + 4 быстрых + максимум 10 блиц + «армагеддон»), то тут сложно говорить о шансах. Друг против друга в таком формате не играли. Но Карякин в армагедоне умудрился выиграть 4 раза из пяти, причём один раз – когда у него остался лишь король на доске (правила армагеддона не допускают ничьих: если осталось два короля, то победили чёрные).

ЧТО БУДЕТ?

А будет интересно. Таких ничьих, как в бесцветной 12-й партии, не будет точно. А вот быстрые шахматы и блиц — это очень крутое шоу. Так что вам предстоит хорошенько выспаться ближайшей ночью, чтобы в ночь на четверг уже точно не ложиться.

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