Тай-брейк на день рождения «викинга»

Магнус Карлсен и Сергей Карякин Источник: Associated Press

В ночь с 30 ноября на 1 декабря, наконец, будет решена судьба мировой шахматной короны. «Советский спорт» рассказывает о том, что будет происходить на тай-брейке матча Карлсен – Карякин.

На пути к «Армагеддону»

Действующий чемпион мира, во многом, сам решил ознаменовать свой 26-й день рождения напряженным противостоянием за доской. В заключительной, 12-й партии с классическим контролем Магнус, игравший белыми, к большому удивлению зрителей и других гроссмейстеров, наблюдавших за ходом противостояния, форсировал массовые размены фигур, которые привели к быстрой ничьей. Интернет моментально наводнили слухи о недомогании или даже болезни Карлсена, которые, впрочем, пока не нашли фактического подтверждения.

Как бы то ни было, трехнедельная битва в Нью-Йорке завершится совсем скоро. В среду титулованному норвежцу будет не до праздничных торжеств. Ему, как и Сергею Карякину, предстоит интенсивная подготовка к четырем партиям в быстрые шахматы (контроль – 25 минут плюс «бонусные» 10 секунд за каждый сделанный ход). Они будут сыграны одна за другой с небольшим временным интервалом. Начало игры – в 22:00 по Москве. Для победы каждому из соперников будет необходимо набрать в этой серии 2,5 очка. Отметим, что в первой «быстрой» партии белыми сыграет российский шахматист.

Если и после «рапида» счет останется равным, будут сыграны еще две партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход (блиц), и далее в случае необходимости еще четыре таких же блицматча. Если и эти 10 партий не выявят победителя, будет назначена решающая встреча, в которой белые получат 5 минут, а черные – 4, с добавлением трех секунд после 61-го хода («Армагеддон»). Ничья в этом поединке будет приравниваться к итоговой победе гроссмейстера, играющего черными.

Впрочем, вероятность того, что матч на первенство мира дойдет до такой крайности, сравнительно невелика. Уровень нервного напряжения и вероятность грубой ошибки стремительно растут по мере уменьшения контроля времени. А значит, мы можем предположить, что драматичная развязка не заставит себя долго ждать.

Триллер в Третьяковке

Тай-брейк в матчах на первенство мира – относительное новшество. Еще в 2004 году Владимир Крамник сохранил чемпионский титул, сыграв в Бриссаго вничью матч из 14 партий с венгром Петером Леко.

Данная привилегия чемпиона имеет давние исторические корни. При ничейном счете матчей ранее корону удерживали Эммануил Ласкер, Михаил Ботвинник (дважды) и Гарри Каспаров. А 11-й шахматный король Роберт Фишер во время переговоров по организации матча с Анатолием Карповым в 1975 году и вовсе потребовал признания себя победителем при счете побед – 9:9, что фактически означало изначальную фору «плюс два». Конгресс ФИДЕ после долгих дебатов отказался принять данный пункт регламента, и в результате поединок титанов так и не состоялся, о чем можно лишь сожалеть.

В 2006 году объединительный матч двух чемпионов мира – по классической версии и по версии ФИДЕ – стал первым полигоном для испытания тай-брейка в его современной формации. Скандальное противостояние Крамника с болгарином Веселином Топаловым в Элисте завершилось серией партий в быстрые шахматы, где сильнее оказался россиянин (2,5:1,5 очка).

Следующий подобный случай мне довелось наблюдать уже своими глазами в игровом зале. В 2012 году в Третьяковской галерее чемпион мира Вишванатан Ананд сражался с Борисом Гельфандом. Как и в матче Карлсен – Карякин, соперники выиграли по одной «классической» партии из двенадцати.

Первая партия в быстрые шахматы завершилась вничью, затем израильский гроссмейстер, находясь в цейтноте, допустил неточность в эндшпиле, которая привела к поражению. В двух оставшихся встречах Гельфанд стоял на выигрыш, но ему не удалось справиться с нервами и реализовать значительный перевес. А само «дополнительное время» оставило ощущение изнурительного марафона, который выжал из гроссмейстеров все оставшиеся силы. И на победителе, и на побежденном во время заключительной пресс-конференции не было лица.

По ходу противостояния Карлсен – Карякин много говорилось о том, что оппоненты держат в уме «рапид», и потому не идут на риск в «классике». Но теперь, когда пресловутый тай-брейк стал реальностью, обоим соперникам не позавидуешь.