Смогут ли «медведи» подрезать «крылья»? Гид по The Boston Major 2016

В этом материале мы рассказываем о LAN-финале The Boston Major 2016 по Dota 2.



Событие пройдет в американском городе Бостон с 3 по 10 декабря в Boston Wang Theater, вместительностью до 3500 зрителей.





Участники турнира

Группа А: Wings Gaming (Китай), Digital Chaos (Европа), WarriorsGaming.Unity (Малайзия), LGD.Forever Young (Китай);

Группа В: Newbee (Китай), MVP Phoenix (Южная Корея), Virtus.pro (Россия), Team NP (Канада);

Группа С: Evil Geniuses (Европа), compLexity Gaming (Америка), Team Faceless (Сингапур), LGD gaming (Китай),

Группа D: EHOME (Китай), OG (Европа), Ad Finem (Греция), iG Vitality (Китай).

Какие рейтинги у участников турнира

Из участников The Boston Major 2016 самый высокий MMR имеет Артур «Arteezy» Бабаев (9 018), а самый низкий — Кимуэль «Kim0» Родис (6 452). Наивысший командный MMR имеет российский коллектив Virtus.pro (8 009), низший — iG Vitality (≥7 322).

Прогнозы



Букмекеры считают фаворитами турнира Wings Gaming, следом за китайским коллективом их симпатии на стороне Virtus.prо и Newbee. А вот аутсайдерами по их мнению являются compLexity Gaming, Execration и WarriorsGaming.Unity. Только не стоит забывать, что Dota 2-сцена постоянно подкидывает сюрпризы и выиграть тот же The Boston Major 2016 может кто угодно.



Отличные прогнозы на различные показатели турнира сделал известный российский Dota 2 аналитик Ярослав «NS» Кузнецов:





За кого болеть?



Наша команда подходит к турниру в рамках фаворита. Обновленный состав Virtus.pro начал свой путь с победы на BTS Series Europe #4, обыграв в финале Elements Pro Gaming со счетом 2:1. После этого «медведи» заработали путевки на такие турниры, как: The Summit 6, Dota Pit League Season 5, The Boston Major 2016, ESL One Genting 2017 и ASUS ROG DreamLeague Season 6.



Потом российский коллектив играл финал европейской закрытой квалификации к The Boston Major 2016, где Virtus.pro победили команду Team Liquid со счетом 2:1 и заработали путевку на LAN-финал.

Крайним турниром для игроков Virtus.pro стал The Summit 6, в котором они одержали победу в гранд-финале над командой OG со счетом 3:0. Стоит отметить, что «медведи» на турнире смогли обыграть своих главных конкурентов по The Boston Major 2016 - Wings Gaming со счетом 2:0.



Расписание The Boston Major 2016

3 декабря:

4 декабря:

Трансляция

18:00 Wings Gaming – WarriorsGaming.Unity18:00 Digital Chaos – LGD.Forever Young21:00 Матч победителей00:00 Матч проигравших03:00 Решающий матч18:00 NewBee – MVP.Phoenix18:00 Virtus.Pro – Team NP21:00 Матч победителей00:00 Матч проигравших03:00 Решающий матч18:00 Evil Geniuses – compLexity Gaming18:00 Team Faceless – LGD gaming21:00 Матч победителей00:00 Матч проигравших03:00 Решающий матч18:00 OG – IG.Vitality18:00 EHOME – Ad Finem21:00 Матч победителей00:00 Матч проигравших03:00 Решающий матчВремя начала матчей – московское. Матчи пройдут в формате Bo3. Стадия плей-офф пройдет с 7 по 10 декабря.





На The Boston Major 2016 будут работать русскоязычные комментаторы Виталий «v1lat» Волочай, Роман «CaspeRRR» Лепёхин, Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов, Виктор «GodHunt» Волков, Никита «4ce» Котков и Дмитрий «Droog» Чумаченко. Также студия RuHub отправит в Америку съемочную группу. Аналитики приглашения от Valve в Бостон не получили. Студия аналитики будет вести шоу из Москвы.

Призовой фонд

Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов и будет распределен следующим образом:

1 место - $1 000 000;

2 место - $500 000;

3, 4 место - $250 000;

с 5 по 8 место - $125 000;

с 9 по 16 место - $62 500.