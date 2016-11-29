Кто играл в «Шапекоэнсе». Короткие биографии футболистов, летевших в Колумбию

Игроки «Шапекоэнсе» - не топ-звезды, многие из них даже не покидали пределы Бразилии. Но у каждого из них своя карьера и футбольная история, о которой хочется рассказать.

Алан Рушель, 27 лет, бразильский защитник

Воспитанник «Жувентуде» из штата Риу-Гранде-де-Сул всю карьеру провел в Бразилии. В «Шапекоэнсе» он перешел в 2013 году из «Жувентуде», сыграл шесть игр, а затем его продали в «Интернасьональ». Второй раз он попал в «Шапекоэнсе» в конце мая 2016 года – его отдали в аренду. В течение карьеры выступал также за «Пелотас», «Люверденсе», «Атлетико Параниенсе».

Graças a Deus o Alan está no hospital, estado estável. Estamos orando por todos que ainda não foram socorridos, e força para todos os familiares. Situação complicado, difícil. Só Deus para dar força mesmo. 🙏🏻 obrigada Deus Фото опубликовано Amanda Ruschel 🌹 (@moa_ruschel) Ноя 29 2016 в 12:33 PST

Алан борется за жизнь в больнице.

Артур Майя, 24 года, бразильский полузащитник

Его первый клуб – «Витория» – три года гонял игрока по арендам в Бразилии. «Жоинвиль», «Америка» (Натал), «Фламенго». А в 2015 он на полгода съездил в Японию – в «Кавасаки Фронтале». Очередной его арендой в 2016 году стал «Шапекоэнсе», за который он успел забить два гола.

Бруно Рангель, 25 лет, бразильский нападающий

С 2006 года он поиграл на разных уровнях бразильского футбола – всего в девяти клубах. С «Жоинвилем» выиграл Серию C в 2011 году, а три года назад играл в Катаре.

В «Шапекоэнсе» в сумме провел четыре года – больше, чем в любой другой команде.

Жуниньо, 22 года, бразильский нападающий

Вообще-то его звали Аилтон Сезар Алвес да Силва. Он перешел в «Шапекоэнсе» в начале лета 2016 из «Ботафого» Рибейран-Прету, с которым в 2015-м выиграл серию D. На презентации он попросил называть его Жуниньо – в знак нового этапа карьеры.

- Так называет меня моя семья, и мне нравится имя Жуниньо, - говорил Аилтон. – Нас очень хорошо приняли в «Шапекоэнсе», и нам нравится город. Я очень рад быть здесь и надеюсь принести много пользы команде.

Клебер Сантана, 35 лет, бразильский полузащитник

Клебер начал заниматься футболом только в 18 лет, а в 24 уехал пробовать свои силы в Японии. После возвращения в Бразилию на год снова отправился в путешествие – на этот раз целью была Испания. Он успел поиграть в мадридском «Атлетико» (37 матчей) и год в «Мальорке» (32 игры). В «Мальорке» он выступал вместе с Мануэлем Хурадо и Арицем Адурисом. И, пожалуй, Клебера можно назвать палочкой-выручалочкой: на его счету победные мячи в ворота «Барселоны» и «Реала».

В 2010 году он приехал на родину и за шесть лет сменил семь клубов. В «Шапекоэнсе» он выступал с 2015 года и был капитаном команды.

Клебер занимался благотворительностью: ходил в больницы к детям, дарил им подарки. У него осталась жена.

Toda honra e toda glória dada a tí SENHOR, classificados ! 🙏🍀 🏹⚽ #EstamosNaFinal #RespeitaÉaChape #TimeDeGuerreiros #SempreChapecoense Фото опубликовано Por você, Cleber Santana. ❥ (@cleberzete88) Ноя 24 2016 в 5:52 PST

Данило, 31 год, бразильский вратарь

Вся карьера в Бразилии – 9 клубов! Но только в девятом – в «Шапекоэнсе» ему позволили стать первым номером. Данило в игре против «Индепендьенте» в Южноамериканском кубке-2016 он отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти. Благодаря этому его команда прошла дальше, преодолела еще два этапа и летела на матч к «Атлетико».

Он выжил в авиакатастрофе, но умер в больнице.

Денер, 25 лет, бразильский защитник

Воспитанник «Гремио» за 7 лет поменял 8 клубов. В сезоне 2015/16 он выступал за «Шапекоэнсе» на правах аренды, а в 2016 подписал постоянный контракт. И за прошлый год он сыграл больше матчей, чем за остальную карьеру.

Филипе Мачадо, 32 года, бразильский защитник

Пожалуй, самый большой путешественник в «Шапекоэнсе». Три года профессиональной карьеры почти без игр в Бразилии надоели Филипе, и он отправился в Европу. Сначала была испанская «Понтеведра», затем болгарский ЦСКА, итальянская «Салернитана», бакинский «Интер». После Европы он решил не возвращаться домой, а поиграл в Арабских Эмиратах и даже Иране. В «Шапекоэнсе» он перешел в 2016 году.

Жаксон Фолманн, 24 года, бразильский вратарь

Джексон начал карьеру в «Жувентуде», затем играл в «Гремио» - тогда же, когда там выступал Жулиано, и еще паре бразильских клубов. У юного вратаря еще не было настоящего шанса проявить себя – в больших клубах он всегда был вторым номером.

Жаксон Фолманн выжил в авиакатастрофе и находится в больнице.

Гил, 29 лет, полузащитник

Поздно начал заниматься футболом и в начале карьеры часто менял клубы. Первым действительно большим клубом стала «Куритиба», где он отыграл четыре года. В 2015 году его отдали в аренду в «Шапекоэнсе», где он занят твердое место в основном составе. После окончания аренды клуб выкупил его у «Куритибы».

Deus é tão Maravilhoso. É um prazer guerrear ao te lado,te amo irmão!!!!! @val_e_gil #chape#estamosnafinal#gloriaaDeus Видео опубликовано Ananias Monteiro (@ananias_oficial) Ноя 24 2016 в 5:18 PST

Гилерме де Соуза, 21 год, бразильский защитник

В начале года перешел в «Шапекоэнсе» из скромного «Сианорти». В нынешнем сезоне стал основным игроком своей команды, выступая на позиции крайнего защитника.

Эвертон Кемпес дос Гонсалвеш, 34 года, бразильский нападающий

Почти всю карьеру форвард провел в Бразилии, а «Шапекоэнсе» стал для него 13-м клубом в родной стране. Также на три года уезжал в чемпионат Японии, где сыграл за «Сересо Осака» и «Джеф Юнайтед».

Лукас Гомес да Сильва, 26 лет, бразильский полузащитник

В своей карьере Гомес шел поступательно от четвертой лиги Бразилии до Серии А. Права на футболиста принадлежали клубу «Лондрина», а уже несколько лет Гомес ездил по арендам. В прошлом сезоне выступал за «Флуминенсе», а этот начал в «Шапекоэнсе».

Матеус Битеко, 21 год, бразильский полузащитник

Свою профессиональную карьеру Матеус начал в 2013 году в «Гремио». В 2014 году привлек скаутов московского «Спартака», а бывший спортивный директор московской команды Дмитрий Попов даже ездил просматривать игрока на матчи бразильского чемпионата. В итоге Битеко перешел в немецкий «Хоффенхайм», но так и не провел там ни одного матча. Через полгода вернулся в Бразилию, где начал играть за «Шапекоэнсе». Также на счету Битеко 10 матчей за юношескую сборную Бразилии и 4 матча за молодежку.

Ананиас Монтейро, 27 лет, бразильский форвард

Воспитанник клуба «Баия» тоже провел всю карьеру в Бразилии. И тоже – в основном в арендах. Из «Баии» его отдавали в «Португезу», затем он перешел в «Крузейро», но почти не играл там. Выступал за «Палмейрас», «Спорт» и «Шапекоэнсе». Постоянный контракт с «Шапекоэнсе» он подписал только в 2016 году – это был его третий постоянный клуб.

У него осталась жена Барбара и маленький сын.

Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. FILIPENSES 1: 3-4 #familia#projetodeDeus Фото опубликовано Ananias Monteiro (@ananias_oficial) Мар 5 2016 в 7:22 PST

Элио Нето, 31 год, бразильский защитник

Защитник родился в Рио-де-Жанейро и до 29 лет играл в низжих лигах Бразилии. В 2014 году его заприметил «Сантос», в составе которого он провел 11 матчей, а потом перешел в «Шапекоэнсе».

Элио Нето выжил в авиакатастрофе и находится в больнице.

Сержио Маноэл, 27 лет, бразильский полузащитник.

В карьере Маноэла «Шапекоэнсе» - второй клуб Высшей лиги Бразилии. Первым был «Куритиба», где он провел три года, но игроком основы не стал.

А вот в новом клубе заиграл, правда по договору между клубами опорный полузащитник «Шапекоэнсе»Маноэл по условиям арендного соглашения должен был в конце года вернуться в родной «Мирассол».

Тиего, 30 лет, бразильский защитник

Профессиональная карьера Тиего началась в «Гремио», где он играл, например, с нынешним лидером «Зенита» Жулиано. Затем защитник на один год ездил в аренду в японский клуб «Киото Санга», а потом вновь вернулся в Бразилию, где начал играть в низших лигах.

Перезапустить карьеру Тиего попытался в необычном месте - азербайджанском «Хазаре», где провел два сезона. Оттуда защитник переехал в «Шапекоэнсе» и два года был основным защитником команды.

Тиагуньо, 22 года, бразильский нападающий

Для молодого форварда это был первый год в профессиональном футболе на высоком уровне. Раньше он выступал за команду Серии Д - «Метрополитано».

Жозимар, 30 лет, бразильский полузащитник

Воспитанник «Интерансионаля» с 2007 по 2015 год находился в системе клуба, периодически играя за дубль и основную команду. За эти восемь лет хавбек съездил в шесть аренд, в том числе в чемпионат Саудовской Аравии.

В 2016 году Жозимар подписал свой первый полноценный контракт не с «Интернасионалем», став игроком «Шапекоэнсе».

Марсело, 25 лет, бразильский защитник

В юности Марсело разочаровался в футболе и пошел работать столяром, но его отец убедил принять предложение клуба «Вольта Редондо». Через пару лет защитник оказался во «Фламенго», а нынешний сезон начал в «Шапекоэнсе».

Матеуш Карамело, 22 года, бразильский защитник

Молодой защитник быстро полюбился болельщикам «Сан-Паулу» своим прозвищем, которое переводится, как «конфета» или, если быть точными, «Карамелька».

Фаны даже переделали известную бразильскую песню , которую исполняли в честь Матеуша во время матчей.

Но за три года в «Сан-Паулу» защитник сыграл всего 15 матчей, поэтому в 2016 году решился на переход в «Шапекоэнсе».

В Колумбию также летел обширный тренерский штаб и множество сотрудников клуба:

Луиз Карлос Сароли, 51 год, главный тренер

В Бразилии его называли просто Кайо Джуниор. Будучи игроком, он выступал в Бразилии и Португалии. А уже тренером побывал в Японии, Катаре, Арабских Эмиратах. «Шапекоэнсе» он возглавил летом 2016 года.

Эдуардо де Кастро (Дука), 39 лет.

Андерсен Пайшау, сын бывшего тренера ЦСКА Паулу Пайшау, 37 лет.

Андерсон Мартинс, тренер вратарей, 46 лет. У него осталось трое детей.

Марсио Бестене Коури, врач, 45 лет. У него осталась жена.

Луис Сесар Мартин Кунья, физиотерапевт, 47 лет.

Луис Фелипе Грохс, 25 лет.

Серхио Луис Феррейра де Хесус, 43 года.

Андерсон Лукас, 37 лет.

Рафаэль Гоббато, физиотерапевт, 33 года.

Адриано Битенкорт, 45 лет.

Клеберсон да Силва, 39 лет.

Эмерссон ди Доменико, начальник команды, 45 лет.

Эдуардо Пройсс, 36 лет.

Мауро Стампт, 55 лет.

Сандро Паллаоро, 50 лет.