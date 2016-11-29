Вишванатан Ананд и Борис Гельфанд

Николай Яременко вспоминает историю шахматных тай-брейков.

Тай-брейк в матчах за шахматную корону будет разыгран всего в пятый раз в истории. Ясно, что в эпоху, когда играли до шести побед, тай-брейков быть не могло по определению. Когда играли матчи из фиксированного числа партий (к примеру, из 24-х), ничейный счёт, как правило (не всегда!), означал, что титул остался у чемпиона (как было во время памятного матча Каспаров – Карпов, когда при счёте 12:12 титул остался у Каспарова).

СТЕЙНИЦ – ЧИГОРИН – 1892 год

Первым русским шахматистом, кому пришлось играть дополнительные партии, был Михаил Чигорин в далёком 1892 году. Уроженец Санкт-Петербурга перед 20-м поединком в противостоянии с великим Вильгельмом Стейницом вёл 10:9, но проиграл чёрными. 10:10. Тогда регламент был необычным – игра до 10 побед, но в случае счёта 9:9 – до 11:9. А в случае счёта 10:10 – дополнительные 4 партии.

Увы, расстроенный поражением в фактически ключевой партии, Чигорин проиграл две партии из трёх – 0,5:2,5. Четвёртая даже не понадобилась. Причём, последнюю партию он проиграл, выигрывая и не заметив стопроцентный мат в два хода.

КАРПОВ – АНАНД – 1997 год

Карпов проиграл последнюю шестую партию, допустил тай-брейк, но в нём быстро выиграл первые две партии в быстрые шахматы и сохранил титул (оговорим, что это был розыгрыш не по классической схеме, а по отдельной версии ФИДЕ – в тот период, когда в шахматах царил раскол)

КРАМНИК – ТОПАЛОВ – 2006 год

В третий раз тай-брейк случился в 2006 году в матче последнего российского чемпиона мира – Владимира Крамника и болгарина Веселина Топалова. Тогда счёт на тай-брейке оказался 2,5:1,5. Минимальный перевес был в пользу россиянина, который с титулом расстался спустя два года.

АНАНД – ГЕЛЬФАНД – 2008 год

В четвёртый раз тай-брейк играли четыре года назад. Со счётом 6:6 завершилась «классическая» часть матча между индийцем Вишванатаном Анандом и израильтянином Борисом Гельфандом. Счёт такой же - 2,5:1,5. Так что до «блица» не дошло и здесь.

Впереди – пятый тай-брейк. Что будет нас ждать в нём, «Советский спорт» предвосхитить уже попытался.