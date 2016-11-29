От ВВС-МО до «Локомотива». Как в катастрофах погибали спортивные команды

«Советский спорт» уже вспомнил авиакатастрофы, в которых погибали футбольные клубы и сборные. Однако история знает подобные трагедии и с представителями других видов спорта.

5 января 1950 года под Свердловском разбился самолет Ли-2 с членами команды ВВС-МО по хоккею. На борту находились 11 хоккеистов, врач и массажист клуба, а также члены экипажа. Все 19 человек погибли. Борт, летевший из Москвы в аэропорт «Кольцово», рухнул после трех неудачных попыток захода на посадку в сложны метеоусловиях. В этой катастрофе могла оборваться жизнь великого Всеволода Боброва – он также должен был отправиться в Свердловск с командой, но опоздал на рейс из-за несработавшего будильника (буквально – проспал). Самолет ждал Боброва два часа, но в итоге отправился в последний полет без него. Эта задержка, возможно, спасла жизнь и администратору клуба, которого главный тренер послал на поиски опоздавшего хоккеиста.

15 февраля 1961 года Боинг-707 авиакомпании Sabena, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Брюссель, рухнул неподалеку от аэропорта бельгийской столицы «Завентен». Погибли все 72 находившихся на борту человека, плюс один человек на земле (местный фермер). Причиной крушения, возможно, стала техническая неисправность – выполняя заход на второй круг (первую попытку пришлось прервать из-за занятой другим бортом ВПП), самолет ушел в запредельный крен и рухнул в поле. Вместе с другими пассажирами в полном составе погибла сборная США по фигурному катанию, отправлявшаяся на чемпионат мира в Прагу. В знак траура турнир был отменен.

1 апреля 1970 года самолет Ан-24, выполняя взлет из аэропорта Новосибирска, при наборе высоты столкнулся с воздушным шаром-радиозондом и рухнул на территории совхоза «Завьяловский». Погибли все 45 человек на борту, в том числе – местная юношеская хоккейная команда, отправлявшаяся на игру турнира «Золотая шайба».

14 ноября 1970 года воздушное судно DC-9 компании Southern Airways, следуя рейсом из Атланты в Батон-Руж, потерпел крушение близ города Хантингтон (штат Западная Вирджиния). Экипаж при заходе на посадку не уследил за тем, что самолет снизился ниже предельно допустимой высоты, в результате чего врезался в холм. Погибли все 75 человек, находившиеся на борту. В том числе – 37 игроков команды «Университета Маршалла» по американскому футболу, а также члены тренерского штаба, болельщики и заведующий кафедрой спорта. В 2006 году вышел художественный фильм, посвященный трагедии, с Мэтью Макконахи и Мэтью Фоксом в главных ролях: «Мы – одна команда».

13 октября 1972 года произошла одна из самых известных катастроф в истории авиации. Самолет FH-227 рухнул в Андах по пути из Монтевидео (Уругвай) в Сантьяго (Чили). На борту находились 5 членов экипажа и 40 пассажиров – все члены регбийной команды Old Cristian, их родственники и спонсоры клуба. Сама авария случилась из-за плохих погодных условий и ошибок пилотов. При крушении погибли 12 человек, позднее еще пятеро скончались от ран и холода. Из оставшихся 28 выживших еще 8 погибли при сходе лавины, которая накрыла «жилище» из остатков фюзеляжа самолета, в котором уцелевшие ждали помощи. Услышав по радио, что спасательные работы прекращаются, пассажиры злополучного рейса сами отправились в поход через горы. Лишь спустя 72 дня после катастрофы им удалось добраться до обитаемых мест.

29 ноября 1975 года шестиместный самолет «Пайпер Ацтек» рухнул при посадке близ Лондона. На борту находились члены гоночной команды двукратного чемпиона «Формулы-1» Грэма Хилла. Сам Хилл при этом управлял воздушным судном. Погибли все пассажиры и пилот.

14 марта 1980 года Ил-62 польских авиалиний, летевший из Нью-Йорка в Варшаву, рухнул при попытке уйти второй круг во время выполнения захода на посадку. Причиной крушения стал критический отказ одного из двигателей на малой высоте. Погибли все 87 человек на борту, из них – 77 пассажиров, включая 22 члена национальной сборной США по боксу.

24 августа 2008 года в Киргизии рухнул Боинг-737. Из 90 человек на борту выжило всего 25. Погибли 17 членов юношеской сборной Ирана по волейболу, возвращавшейся из Бишкека в Тегеран. Причиной крушения стали ошибки экипажа при попытке вернуться в аэропорт вылета после того, как в салоне началась разгерметизация.

15 июля 2009 года погибла в полном составе и юношеская сборная Ирана по дзюдо. Спортсмены летели в Армению на тренировочный сбор самолетом авиакомпании Caspian Airlines. Однако борт, следовавший по маршруту Тегеран – Ереван разбился в провинции Казвин – на высоте эшелона у Ту-154М внезапно разрушился двигатель, что привело к возгоранию воздушного судна. Всего катастрофа унесла жизни 168 человек.

7 сентября 2011 года самолет Як-42 с членами хоккейной команды «Локомотив» разбился при взлете из аэропорта «Туношна» в Ярославской области. Ошибка КВС и второго пилота стоила жизни 44 человек. 43 из них погибли на месте, хоккеист Александр Галимов позже скончался в больнице из-за полученных травм и ожогов 90 процентов поверхности тела. Единственным выжившим оказался бортинженер Александр Сизов.