Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик2 : 1Спартак
Хоккей  Йокерит0 : 1Металлург
Футбол  Зенит (мол)- : -Уфа (мол)
Хоккей  Ак Барс5 : 0Торпедо
Хоккей  Динамо Минск0 : 1Трактор
Футбол  Дижон- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Чемпион мира Сергей Карякин: Сергей Карякин психологически сильнее Карлсена

Руслан Карманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карякин и Сергей Карякин
Сергей Карякин и Сергей КарякинИсточник: Российская шахматная федерация

Чемпион мира по современному пятиборью (2010) лейтенант ЦСКА рассказал «Советскому спорту», какие его подсказки помогают другу, тезке и однофамильцу на равных соперничать с великим норвежским шахматистом.

ТРИ ТОВАРИЩА

Карякиных познакомил менеджер российского шахматиста Кирилл Зангалис в 2011 году. Пиар-ход оказался настолько гениальным, что Карякины подружились. Цементирует дружбу, естественно, кумир норвежской молодежи Зангалис. Свободное время три товарища, часто проводят вместе. На поединок за шахматную корону пятиборец из Химок приехал на Рублевское шоссе к гроссмейстеру и дал ему несколько полезных советов, которые, мягко говоря, не помешали нашему шахматисту в Америке, и, надеемся, помогут склонить чашу весов в пользу россиянина в битве с Карлсеном.

Сегодня Карякин - пятиборец, залечив травму колена, готовится к январскому чемпионату России. В перерыве между фехтованием и плаванием он ответил на наши вопросы.

- Сергей, раз вы готовитесь к важным стартам, вам нельзя нарушать спортивный режим. Стало быть, вы лишены возможности следить за шахматным матчем в Карякин-Карлсен в режиме онлайн?
- Верно. Смотрю дебют партии, в 23.00 ложусь спать, а с утра анализирую ее итоги. Они ведь по пять часов могут одну партию играть.

- Вы вообще разбираетесь в шахматах?
- Менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис заставил ориентироваться в шахматах. Постоянно меня подкалывал: ну как же так, нельзя позорить такую фамилию, тебе играть с гроссмейстером, а ты не готов. Если без шуток, даже если я 10 лет буду тренироваться двигать пешки, у меня никогда не получится сыграть на равных с гроссмейстером Карякиным.

- А вы хоть раз пробовали? 
- Нет. Потому что бесполезно. Даже Кирилл Зангалис мне в шахматах не соперник. С ним я общаюсь каждый день, и он постоянно анализирует партии, причем, не только Карякина, и постоянно играет в онлайн-шахматы.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей КАРЯКИН

Родился 5 января 1988 года в Самаре. С 2009 года живет и тренируется в Москве.

Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса.

Чемпион мира среди юниоров в личном зачете (2008), двукратный чемпион мира среди юниоров в эстафете и в команде (2006), бронзовый призер в личном первенстве (2006). Чемпион Европы в эстафете (2008). Серебряный призер в эстафете на чемпионате мира (2009).

Чемпион мира в личном первенстве (2010). Чемпион мира в командном зачете (2011). Чемпион Европы в командных соревнованиях (2011). Вице-чемпион Европы в личном первенстве (2011).

СОВЕТЫ ПЯТИБОРЦА ГРОССМЕЙСТЕРУ

- Что вы пожелали своему тезке и однофамильцу, когда провожали на матч с Карлсеном?
- Хотелось дать ему положительной энергии, чтобы он хорошо себя чувствовал во время матча. Сергей спросил у меня, какие физические упражнения ему делать во время предматчевого сбора в Майами. Посоветовал ему каждое утро начинать с прогулки по побережью, если есть настроение – пробегись по песочку километра три, сделай свое утро бодрым. Если будет бассейн в отеле, плавай обязательно. Сергей, кстати, спокойно проплывет 1000 метров. Еще один совет: когда голова закипает от мыслей после партии - приседай, подтягивайся, отжимайся. Пар -выпускай. 

- Сергей прислушался к вашим советам?
- Сейчас он вообще ни с кем не общается, только с женой. Через нее передает просьбы. Он сейчас настолько сконцентрирован, что у меня рука не поднимается написать ему хотя бы обычную фразу, типа: удачи, соберись, Серега. Я представляю, как он сейчас сфокусирован на результат. Сергей попросил Зангалиса сообщить всем близким, чтобы его не беспокоили во время матча, и отключил телефон.

- Менеджер шахматиста Кирилл Зангалис стал невероятно популярен в Норвегии, его даже прочат в президенты чего-то. Даже вы, его друг, представить себе такого не могли?
- Кирилл мне написал из Америки: смотри на видео, что тут происходит, какие все-таки норвежцы – классные ребята. Меня возросшая популярность Кирилла не удивила. Его доброта и открытость пробивает телеэкраны и устраняет любые преграды. Важно, что Зангалис активно дает интервью, о Карлсене отзывается положительно. Ну и, как выяснилось, норвежцы – очень дружелюбные хохмачи, они оценили веселое английское произношение Кирилла. Нужно отдать должное менеджеру, за пару месяцев до матча он, так сказать «принял ЗОЖ», и вместо 96 кг теперь весит 72. Если бы Кирилл со своими старыми привычками поехал в Америку – был бы не так презентабелен.

- Ему, выходит, тоже помогли ваши советы?
- Я тысячу раз говорил Кириллу: включай голову, кончай заниматься ерундой, надо заняться спортом, помогал ему с правильным питанием. Кирилл сам сказал: «Слово мужика – буду иметь спортивную фигуру». Сейчас он выглядит отлично.

«ТЕПЕРЬ КАРЛСЕН ОПАСАЕТСЯ КАРЯКИНА»

- Наблюдая по телевизору за поведением шахматистов во время матча за шахматную корону, кто из них, на ваш взгляд, нервничает в большей степени?
- Мое мнение: гениальный Карлсен недооценил, насколько Сергей окреп как боец за последний год. Норвежец приехал за лёгкой победой, которую ему пророчили. Заметно, что норвежцу стало некомфортно, когда в начале матча он не мог добиться успеха, потом он был раздражен, а после поражения впал в гнев. Психологическое состояние у норвежца, на мой взгляд, сейчас похуже, чем у Карякина. Сергей выглядит сильнее в плане психологии, по нему видно, что этот матч для него - большой труд, но он словно пребывает на празднике, который приносит ему удовольствие. Тем обиднее мне было, когда Сергей уступил в 10-й партии. Я думал, что Сергей «высушит» норвежца в оставшихся партиях. Кстати, 12-я партия показала, что норвежский гений боится россиянина. Сначала недооценил, а сейчас опасается, поэтому белыми фигурами играл на ничью. Карякин заставил Карлсена себя уважать.

ПО СТОПАМ АНАТОЛИЯ КАРПОВА

- Правда, что после возвращения в Россию Сергей Карякин, как и 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, будет выступать за ЦСКА? Это вы, товарищ лейтенант, посоветовали другу стать армейцем?
- За две недели до матча с Карлсеном я спросил его, почему ты до сих пор не в армейском клубе? Он сказал: это интересно, я подумаю. К этому разговору, я уверен, он обязательно вернется.

- Накануне решающих партий матча за зчание чемпиона мира, чтобы вы пожелали другу Сергею Карякину, зная, что он вас наверняка услышит?
- Делай, что умеешь, Серега, и получай удовольствие. После матча, когда журналисты остынут, мы обязательно встретимся, два Сергея Карякиных и Кирилл, надеюсь, придет с гитарой, а не с шахматной доской, тогда мы не только наговоримся, но и напоемся от души. Сегодня я в России болею за друга и держу кулаки за него.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Родионов: Тай-брейк в шахматах – как серия пенальтиГенеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Родионов – о матче на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.Александр Грищук: Шансы Карлсен перед тай-бреком 60 к 40, но будут снижаться с каждым раундомИзвестный гроссмейстер Александр Грищук оценил шансы Магнуса Карлсена и Сергея Карякина на тай-брейке матча за мировую шахматную корону.Анатолий Карпов: То, что будет происходить на тай-брейке - это уже не шахматы. Так определяют чемпиона двора12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов подверг критике формулу розыгрыша мирового первенства.Тай-брейк на день рождения «викинга»Тай-брейк на день рождения «викинга»«Советский спорт» рассказывает о том, что будет происходить 30 ноября на тай-брейке матча Карлсен – Карякин.Карлсен vs Карякин в 12-й партии: Это был «странный матч»?Карлсен vs Карякин в 12-й партии: Это был «странный матч»?Подозрительные ничьи, при которых никто из соперников особо не атакует ворота друг друга, в футболе принято называть «странными матчами».Что не так с Карлсеном? Почему чемпион не выиграл «классический» матчЧто не так с Карлсеном? Почему чемпион не выиграл «классический» матч«Советский спорт» разбирается, почему матч за шахматную корону протекает не по тому сценарию, который ему предписывали.Александр Жуков: Шансы Карлсена и Карякина на тай-брейке абсолютно равныПервый вице-спикер Госдумы РФ, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков оценил шансы Магнуса Карлсена и Сергея Карякина на тай-брейке матча за мировую шахматную корону.Карякин сыграет белыми в первой партии тай-брейка матча за шахматную коронуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин сыграет белыми фигурами в первой партии тай-брейка матча за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем титула - Магнусом Карлсеном из Норвегии, сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации.Николай Попов: Карлсен отказался от борьбы в 12-й партии, так как уверен в победе на тай-брейкеИзвестный телекомментатор, международный мастер по шахматам Николай Попов высказал мнение, что чемпион мира норвежец Магнус Карлсен полностью отказался от борьбы в 12-й партии матча с россиянином Сергеем Карякиным, так как уверен в своей победе на тай-брейке — партиях с укороченным контролем времени.Николай Попов: Идти на «договорняк» Карлсену и Карякину не было смыслаНиколай Попов: Идти на «договорняк» Карлсену и Карякину не было смыслаИзвестный телекомментатор, международный мастер Николай Попов оценивает 12-ю партию матча между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.Сергей Карякин: Вижу некоторую неуверенность в действиях КарлсенаРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что видит неуверенность у норвежца Магнуса Карлсена после 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Нью-Йорке.Александр Рязанцев: Карлсен сделал ставку на тай-брейкАлександр Рязанцев: Карлсен сделал ставку на тай-брейкЧемпион России и тренер женской сборной страны, гроссмейстер Александр Рязанцев – о причинах быстрой ничьей в 12-й партии.Сергей Карякин: Ничья после 12 партий с Карлсеном – подвиг, но останавливаться нельзяРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что ничья в матче за мировую шахматную корону после 12 партий с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном уже является подвигом, но нельзя останавливаться на достигнутом.Мирная демонстрация. Карлсен и Карякин сыграли 12-ю партию за полчасаМирная демонстрация. Карлсен и Карякин сыграли 12-ю партию за полчасаЧемпион мира норвежец Магнус Карлсен и претендент на это звание россиянин Сергей Карякин перевели матч в тай-брейк.Магнус Карлсен: У меня хороший опыт игры в день рожденияДействующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен накануне тай-брейка матча за мировую шахматную корону с россиянином Сергеем Карякин, который пройдет в его день рождения, заявил, что у него хороший опыт игры в этот праздник.Карякин и Карлсен сыграли вничью в 12-й партии матча за мировую шахматную коронуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в 12-й партии матча за мировую шахматную корону.«Те глупцы, кто называют Карякина трусом!» Гимаев - о Карлсене и тай-брейке«Те глупцы, кто называют Карякина трусом!» Гимаев - о Карлсене и тай-брейкеЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев говорит с обозревателем «Советского спорта»… о шахматах!Карлсен и Карякин завершили вничью 12-ю партию. Как это былоКарлсен и Карякин завершили вничью 12-ю партию. Как это было«Советский спорт» вел онлайн трансляцию 12-й партии матча за первенство мира по шахматам.Что нас ждет сегодня ночью?Что нас ждет сегодня ночью?Гроссмейстер Фоминых считает, что оба шахматиста готовятся уже к тай-брейкуКирсан Илюмжинов: Не назвал бы матч Карякин - Карлсен скучнымПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов поделился своим мнением о ходе матча за звание чемпиона мира по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном.

Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости
Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости

Cпецпредложение