Чемпион мира Сергей Карякин: Сергей Карякин психологически сильнее Карлсена

Сергей Карякин и Сергей Карякин Источник: Российская шахматная федерация

Чемпион мира по современному пятиборью (2010) лейтенант ЦСКА рассказал «Советскому спорту», какие его подсказки помогают другу, тезке и однофамильцу на равных соперничать с великим норвежским шахматистом.

ТРИ ТОВАРИЩА

Карякиных познакомил менеджер российского шахматиста Кирилл Зангалис в 2011 году. Пиар-ход оказался настолько гениальным, что Карякины подружились. Цементирует дружбу, естественно, кумир норвежской молодежи Зангалис. Свободное время три товарища, часто проводят вместе. На поединок за шахматную корону пятиборец из Химок приехал на Рублевское шоссе к гроссмейстеру и дал ему несколько полезных советов, которые, мягко говоря, не помешали нашему шахматисту в Америке, и, надеемся, помогут склонить чашу весов в пользу россиянина в битве с Карлсеном.

Сегодня Карякин - пятиборец, залечив травму колена, готовится к январскому чемпионату России. В перерыве между фехтованием и плаванием он ответил на наши вопросы.

- Сергей, раз вы готовитесь к важным стартам, вам нельзя нарушать спортивный режим. Стало быть, вы лишены возможности следить за шахматным матчем в Карякин-Карлсен в режиме онлайн?

- Верно. Смотрю дебют партии, в 23.00 ложусь спать, а с утра анализирую ее итоги. Они ведь по пять часов могут одну партию играть.

- Вы вообще разбираетесь в шахматах?

- Менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис заставил ориентироваться в шахматах. Постоянно меня подкалывал: ну как же так, нельзя позорить такую фамилию, тебе играть с гроссмейстером, а ты не готов. Если без шуток, даже если я 10 лет буду тренироваться двигать пешки, у меня никогда не получится сыграть на равных с гроссмейстером Карякиным.

- А вы хоть раз пробовали?

- Нет. Потому что бесполезно. Даже Кирилл Зангалис мне в шахматах не соперник. С ним я общаюсь каждый день, и он постоянно анализирует партии, причем, не только Карякина, и постоянно играет в онлайн-шахматы.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Сергей КАРЯКИН Родился 5 января 1988 года в Самаре. С 2009 года живет и тренируется в Москве. Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса. Чемпион мира среди юниоров в личном зачете (2008), двукратный чемпион мира среди юниоров в эстафете и в команде (2006), бронзовый призер в личном первенстве (2006). Чемпион Европы в эстафете (2008). Серебряный призер в эстафете на чемпионате мира (2009). Чемпион мира в личном первенстве (2010). Чемпион мира в командном зачете (2011). Чемпион Европы в командных соревнованиях (2011). Вице-чемпион Европы в личном первенстве (2011).

СОВЕТЫ ПЯТИБОРЦА ГРОССМЕЙСТЕРУ

- Что вы пожелали своему тезке и однофамильцу, когда провожали на матч с Карлсеном?

- Хотелось дать ему положительной энергии, чтобы он хорошо себя чувствовал во время матча. Сергей спросил у меня, какие физические упражнения ему делать во время предматчевого сбора в Майами. Посоветовал ему каждое утро начинать с прогулки по побережью, если есть настроение – пробегись по песочку километра три, сделай свое утро бодрым. Если будет бассейн в отеле, плавай обязательно. Сергей, кстати, спокойно проплывет 1000 метров. Еще один совет: когда голова закипает от мыслей после партии - приседай, подтягивайся, отжимайся. Пар -выпускай.

- Сергей прислушался к вашим советам?

- Сейчас он вообще ни с кем не общается, только с женой. Через нее передает просьбы. Он сейчас настолько сконцентрирован, что у меня рука не поднимается написать ему хотя бы обычную фразу, типа: удачи, соберись, Серега. Я представляю, как он сейчас сфокусирован на результат. Сергей попросил Зангалиса сообщить всем близким, чтобы его не беспокоили во время матча, и отключил телефон.

- Менеджер шахматиста Кирилл Зангалис стал невероятно популярен в Норвегии, его даже прочат в президенты чего-то. Даже вы, его друг, представить себе такого не могли?

- Кирилл мне написал из Америки: смотри на видео, что тут происходит, какие все-таки норвежцы – классные ребята. Меня возросшая популярность Кирилла не удивила. Его доброта и открытость пробивает телеэкраны и устраняет любые преграды. Важно, что Зангалис активно дает интервью, о Карлсене отзывается положительно. Ну и, как выяснилось, норвежцы – очень дружелюбные хохмачи, они оценили веселое английское произношение Кирилла. Нужно отдать должное менеджеру, за пару месяцев до матча он, так сказать «принял ЗОЖ», и вместо 96 кг теперь весит 72. Если бы Кирилл со своими старыми привычками поехал в Америку – был бы не так презентабелен.

- Ему, выходит, тоже помогли ваши советы?

- Я тысячу раз говорил Кириллу: включай голову, кончай заниматься ерундой, надо заняться спортом, помогал ему с правильным питанием. Кирилл сам сказал: «Слово мужика – буду иметь спортивную фигуру». Сейчас он выглядит отлично.

«ТЕПЕРЬ КАРЛСЕН ОПАСАЕТСЯ КАРЯКИНА»

- Наблюдая по телевизору за поведением шахматистов во время матча за шахматную корону, кто из них, на ваш взгляд, нервничает в большей степени?

- Мое мнение: гениальный Карлсен недооценил, насколько Сергей окреп как боец за последний год. Норвежец приехал за лёгкой победой, которую ему пророчили. Заметно, что норвежцу стало некомфортно, когда в начале матча он не мог добиться успеха, потом он был раздражен, а после поражения впал в гнев. Психологическое состояние у норвежца, на мой взгляд, сейчас похуже, чем у Карякина. Сергей выглядит сильнее в плане психологии, по нему видно, что этот матч для него - большой труд, но он словно пребывает на празднике, который приносит ему удовольствие. Тем обиднее мне было, когда Сергей уступил в 10-й партии. Я думал, что Сергей «высушит» норвежца в оставшихся партиях. Кстати, 12-я партия показала, что норвежский гений боится россиянина. Сначала недооценил, а сейчас опасается, поэтому белыми фигурами играл на ничью. Карякин заставил Карлсена себя уважать.

ПО СТОПАМ АНАТОЛИЯ КАРПОВА

- Правда, что после возвращения в Россию Сергей Карякин, как и 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, будет выступать за ЦСКА? Это вы, товарищ лейтенант, посоветовали другу стать армейцем?

- За две недели до матча с Карлсеном я спросил его, почему ты до сих пор не в армейском клубе? Он сказал: это интересно, я подумаю. К этому разговору, я уверен, он обязательно вернется.

- Накануне решающих партий матча за зчание чемпиона мира, чтобы вы пожелали другу Сергею Карякину, зная, что он вас наверняка услышит?

- Делай, что умеешь, Серега, и получай удовольствие. После матча, когда журналисты остынут, мы обязательно встретимся, два Сергея Карякиных и Кирилл, надеюсь, придет с гитарой, а не с шахматной доской, тогда мы не только наговоримся, но и напоемся от души. Сегодня я в России болею за друга и держу кулаки за него.