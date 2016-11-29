«Дацюк – в «Динамо»! Как прошел мастер-класс капитана СКА для динамовских детей

Перед выездной серией на Дальний Восток нападающий СКА Павел Дацюк участвует в тренировках не только в качестве игрока, но и тренера.

С приставки на каток

29 ноября – особенный день для хоккеистов школы петербургского «Динамо» 2003, 2004 и 2005 года рождения. Ведь одну из тренировок проведет тот, за кого мальчишки, играя в NHL на Playstation, забивали и отдавали передачи уж точно не один раз. Тот самый Datsyuk c одним из самых больших рейтингов с экрана перемещается в реальную жизнь.

В глаза сразу бросается плакат с фразой: «Павел Дацюк – в «Динамо»! Не объявление о переходе форварда, а просто напоминание о том, что сегодня в школе важный гость. Но на встречу с ним кто-то мог и не попасть, потому что на афише время начала мастер-класса указано неверно – 15:00, хотя запланирован он на 13:00. Это подтверждают вахтерша и охранник. В принципе, об этом можно было догадаться, зная, какие цифры практически всю карьеру на свитере знаменитого нападающего.

Если быть точным, занятие начинается в 13:09 – Дацюк немного задерживается. Эти девять минут зрителей – их человек двести – и хоккеистов, которые уже не могли сидеть на скамейке и стоя ждали тренера, развлекают музыкой. Голос французской исполнительницы прерывает появление человека в куртке непривычного цвета для «Динамо» – тренер на месте, можно начинать. Кроме Дацюка на лед также выходят двое молодых динамовских специалистов – они помогают чемпиону мира: все-таки детишек много, одному не справиться.

«Ты чего, слепой? Вот Дацюк – в красной куртке!»

Тренировка начинается так же, как и у любой команды: СКА, «Детройт», сборная России. Несколько кругов по площадке, сбор около тренера, упражнения. Значительную часть занятия хоккеисты занимаются без шайбы, а ведь в таком юном возрасте больше хочется лупить по воротам, а не бегать туда-сюда.

Люди в это время продолжают наполнять каток. Кто-то впопыхах даже и не замечает, что двукратный обладатель Кубка Стэнли уже на льду.

– А где Дацюк-то?, – спрашивает мальчик у своего друга. И получает жесткий ответ:

– Ты чего, слепой? Вот он – в красной куртке!

Кому-то из ребят становится скучно. Поэтому один парнишка начинает со своим приятелем рассуждать, какие цветы подарить маме на День рождения. Но это дети, им простительно, они ведь еще не понимают, что мастер-класс – это не шоу с какими-нибудь красочными буллитами или конкурсами.

Кому-то становится обидно: «Почему ребята только этих возрастов занимаются? Это нечестно», – утверждает паренек, держа в руках фотографию, на которой скоро появится автограф.

Однако те, кто на льду, ловят каждое слово из уст тренера и со всей отдачей выполняют его указания, что уже после тренировки подтвердит сам Дацюк.

«Под конец тренировки дети меня и обожают, и ненавидят»

К журналистам форвард сборной России сначала подъезжает без краг и клюшки, но с ними как-то привычнее, поэтому он возвращается и говорит уже в полном обмундировании.

– Вы не в первый раз проводите мастер-класс. Может, у вас появились любимчики, кому-то особенно помогаете?

– Все дети заслуживают нашей любви, хорошего отношения, – говорит Дацюк. – Сегодня была маленькая тренировка, но все занимались с огромным желанием.



– Дети вас обожают. В чем секрет?

– Я был бы рад этому, если бы они меня обожали. Все-таки во время тренировочного процесса приходится заставлять их делать то, что они не хотят. Особенно под конец, когда они уже на грани – обожают и ненавидят.



– В такие минуты о тренерском будущем задумываетесь?

– Когда нервы на срыве, думаю, что не надо туда лезть, ведь нужно иметь железные нервы. Огромное уважение нашим детским тренерам – они отдают всю любовь, терпят, развиваются. Не так много их.

– Сегодня есть дети, у которых глаза горят, которые готовы пойти играть в морозную погоду?

– Есть, были и будут. Если ребенку интересно, у него есть возможность – он пожертвует своими уроками, но пойдет и поиграет с друзьями. У нас есть спортивные центры, где преподают различные методики, есть тренажерные залы. Надеюсь, все это будет развиваться, а такие мероприятия будут проходить в разных городах, на периферии. Нужно помочь тем детям, у кого нет возможности заниматься. Они не менее талантливые, чем ребята из больших городов.