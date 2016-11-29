Борис Майоров: Матюшком мог и Чернышев угостить. Но Назаров-то бравирует бранью

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал новый скандал с участием Андрея Назарова и его последующую дисквалификацию.

На днях главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров публично обругал арбитра во время матча с «Сибирью» и был удален с лавки до конца матча. Мат тренера вырвался в прямой эфир, его обсуждали болельщики со всей России. А КХЛ дисквалифицировала грубияна на три матча, заявив что более сурового вердикта регламент лиги не предусматривает.

Не слишком ли это гуманное наказание за мат в прямом эфире?

- Ну что ж теперь после каждой тренерской выходки регламент переписывать, - рассуждает Борис Майоров. - Это несерьезно. Но вместе с тем закон КХЛ должен предусматривать подобные инциденты и, соответственно, особые меры.

Если ты настолько не сдержан, что твои оскорбительные выражения на публичном мероприятии лиги слышит вся страна – за это надо отвечать.

Тем более, что за Назаровым тянется целая цепочка таких скандалов. Он как бы дает лиге понять – нынешний уровень наказания его не остановит. Можно вспомнить его жесты трибунам во Владивостоке, махание клюшкой в Минске, нарочито матерную установку в раздевалке перед матчем в Омске…

Я удивляюсь – почему Андрей сам уже не сделает для себя выводов. Он же взрослый публичный человек. Известный тренер. Надо учитывать это в своем имидже. Понимать, что нельзя постоянно разговаривать на языке мата. Это вредит в первую очередь ему самому.

Некоторые люди говорят, что он специально это делает. Как бы работает на публику. А, по-моему, это просто обычная несдержанность. Хотя тренер при желании легко может себя контролировать.

При этом я сам считаю, что наставник команды на скамейке равнодушным быть не может. И не должен! Нельзя сидеть или стоять на лавочке истуканом. Это тоже плохо.

Вот недавно Моуринью тоже удалили с поля. И это случается с португальским тренером не в первый раз. Эмоции нужны! Но они должны оставаться в рамках разумного.

Тренеры и раньше, в мои времена тоже срывались. Святых людей в хоккее нет. Бывало, что и матюшком наставник в раздевалке «угостит». Ведь в острые моменты матча крепкое мужское словцо может и подстегнуть. Их и великие употребляли – тот же Аркадий Иванович Чернышев.

Но они этим никогда не бравировали, не тащили намеренно на публику.



