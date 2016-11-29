Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Торпедо
Хоккей  Йокерит- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: Матюшком мог и Чернышев угостить. Но Назаров-то бравирует бранью

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Назаров
Андрей НазаровИсточник: «Советский спорт»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал новый скандал с участием Андрея Назарова и его последующую дисквалификацию.

На днях главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров публично обругал арбитра во время матча с «Сибирью» и был удален с лавки до конца матча. Мат тренера вырвался в прямой эфир, его обсуждали болельщики со всей России. А КХЛ дисквалифицировала грубияна на три матча, заявив что более сурового вердикта регламент лиги не предусматривает.

Не слишком ли это гуманное наказание за мат в прямом эфире?

- Ну что ж теперь после каждой тренерской выходки регламент переписывать, - рассуждает Борис Майоров. - Это несерьезно. Но вместе с тем закон КХЛ должен предусматривать подобные инциденты и, соответственно, особые меры.

Если ты настолько не сдержан, что твои оскорбительные выражения на публичном мероприятии лиги слышит вся страна – за это надо отвечать.

Тем более, что за Назаровым тянется целая цепочка таких скандалов. Он как бы дает лиге понять – нынешний уровень наказания его не остановит. Можно вспомнить его жесты трибунам во Владивостоке, махание клюшкой в Минске, нарочито матерную установку в раздевалке перед матчем в Омске…

Я удивляюсь – почему Андрей сам уже не сделает для себя выводов. Он же взрослый публичный человек. Известный тренер. Надо учитывать это в своем имидже. Понимать, что нельзя постоянно разговаривать на языке мата. Это вредит в первую очередь ему самому.

Некоторые люди говорят, что он специально это делает. Как бы работает на публику. А, по-моему, это просто обычная несдержанность. Хотя тренер при желании легко может себя контролировать.

При этом я сам считаю, что наставник команды на скамейке равнодушным быть не может. И не должен! Нельзя сидеть или стоять на лавочке истуканом. Это тоже плохо.

Вот недавно Моуринью тоже удалили с поля. И это случается с португальским тренером не в первый раз. Эмоции нужны! Но они должны оставаться в рамках разумного.

Тренеры и раньше, в мои времена тоже срывались. Святых людей в хоккее нет. Бывало, что и матюшком наставник в раздевалке «угостит». Ведь в острые моменты матча крепкое мужское словцо может и подстегнуть. Их и великие употребляли – тот же Аркадий Иванович Чернышев.

Но они этим никогда не бравировали, не тащили намеренно на публику.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: Публичный мат вредит в первую очередь самому НазаровуДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал мнение об очередном скандале с участием главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова.«У тебя ### во рту!» Как КХЛ срубит рейтинг на Назарове. Мнение Павла Лысенкова«У тебя ### во рту!» Как КХЛ срубит рейтинг на Назарове. Мнение Павла ЛысенковаОбозреватель «Советского спорта» предлагает не наказывать Андрея Назарова, а сделать с ним реалити-шоу.Директор «Нефтехимика»: Возьмем Назарова на порукиДиректор «Нефтехимика» Владимир Кузнецов прокомментировал дисквалификацию главного тренера команды Андрея Назарова.Майкинтайр, Антипин, Столяров и Самсонов признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков минувшей недели.Валерий Каменский: Наказать Назарова жестче мы не можемВалерий Каменский: Наказать Назарова жестче мы не можемПредседатель СДК Валерий Каменский прокомментировал дисквалификации, наложенные на тренеров Андрея Назарова и Петериса Скудру.Назаров дисквалифицирован на три матча за оскорбление судей, Скудра – на дваСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать на три матча главного тренера нижнекамского «Нефтехимика» Андрея Назарова.Валерий Каменский: Решение по Назарову и Скудре будет вынесено до следующей игрыГлава Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский рассказал, как лига отреагирует на удаление до конца матчей главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова и наставника «Торпедо» Петериса Скундры.Андрей Потайчук: По ходу игры поддерживал связь с НазаровымТренер «Нефтехимика» Андрей Потайчук прокомментировал победу команды над «Сибирью» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Нефтехимик» на выезде обыграл «Сибирь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Нефтехимиком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Нефтехимика».Андрей Назаров – судье: «Да пошел ты ### отсюда!» Скандал года в КХЛ (видео)Андрей Назаров – судье: «Да пошел ты ### отсюда!» Скандал года в КХЛ (видео)Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров снова сорвался и был удален до конца матча с «Сибирью».Назарова удалили до конца матча с «Сибирью» (видео)Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров удален до конца проходящего в эти минуты матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».Дэн Секстон: Назаров очень жесткий, но справедливыйНападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Авангардом».Дэвид Бут: Результат не тот, которого мы ждали, но мы будем двигаться впередНовичок «Авангарда» американский нападающий Дэвид Бут поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».Федор Канарейкин: Мы все равно работали до конца, но...Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».Андрей Назаров: Упор сделали на первый периодГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал гостевую победу над «Авангардом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.«Авангард» уступил «Нефтехимику»«Авангард» дома проиграл «Нефтехимику» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.Сергей Бердников: Радует одно - что забили четыре голаГлавный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».Андрей Назаров: Игра получилась сумбурная, могла окончиться и нашим поражениемГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга».«Нефтехимик» на выезде обыграл новокузнецкий «Металлург»Матч регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом» и «Нефтехимиком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Нефтехимика».Калниньш, Густафссон и Брюле признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков 12-й недели регулярного чемпионата.

Нефтехимик
Нефтехимиккалендарьстатистика
Борис Майоров
Борис Майороввсе новости

Cпецпредложение