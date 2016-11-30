«Карякин и Карлсен могли бы хорошо играть в хоккей». Рейтинг «Советского спорта»
Ажиотаж вокруг чемпионского матча между Карлсеном и Карякиным настолько высок, что и другие виды спорта не могут стоять в стороне…
…Поэтому обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков решил составить топ-5 хоккеистов, которые очень любят шахматы. Тем более эти два вида спорта чем-то близки. Что нам доказывает первый герой…
1. Уэйн ГРЕТЦКИ
Центрфорвард по прозвищу Великий. Обладатель очень многих рекордов НХЛ. Звезда канадского хоккея, которая вызывает интерес даже у обозревателя «Советского спорта» Виталия Славина: он идет на Гретцки с копьем, как Дон Кихот – на ветряную мельницу.
Но вот какая крылатая фраза летает о Уэйне в Северной Америке: «Некоторые парни играют в хоккей. А вот Гретцки играет в шахматы на скорости 64 км/ч».
Генменеджер «Бостона» Гарри Синден с улыбкой добавлял: «Единственный способ остановить Гретцки – это атаковать его, когда он стоит и слушает национальный гимн перед матчем».
Вообще если бы Уэйн Гретцки в детстве выбрал шахматы, а не хоккей, его рейтинг Эло вполне мог быть выше, чем у Магнуса Карлсена. Потому что каждый свой шаг канадец просчитывал на ходов восемь вперед.
2. Владимир ПЕТРОВ
Центрфорвард легендарной тройки, где также выступали Борис Михайлов и Валерий Харламов, очень дружит с легендарным гроссмейстером Анатолием Карповым. Если вдаваться детали, то чемпион мира по шахматам и чемпионы мира по хоккею жили в одном корпусе в Новогорске. И плотно общались, когда было свободное время по вечерам. Особенно много времени с Анатолием Евгеньевичем проводил Владимир Петров – хоккеист со светлой головой.
Нужно ли говорить, что вся сборная СССР по хоккею болела за Карпова как за родного? Тем более гроссмейстер был родом из Златоуста Челябинской области, которая в хоккее всегда считалась кузницей кадров.
3. Игорь ЛАРИОНОВ
Нужно ли вам объяснять, откуда взялась эта фотография, датированная 1984 годом?
Да, оттуда же – из Новогорска. Игорь Ларионов играет в шахматы с Анатолием Карповым.
Вообще Виталий Славин скажет вам, что это Гретцки – канадский Ларионов, а не Ларионов – русский Гретцки.
Прозвище Профессор просто так не дают. И голова у Игоря Николаевича всегда была светлая. Он тоже умел играть в шахматы на скорости 64 км/ч и завоевал три Кубка Стэнли.
4. Брендан ШЭНАХЭН
Вообще во времена Ларионова и Русской Пятерки в «Детройте» проходили турниры по шахматам. В них активное участие принимал силовой форвард Брендан Шэнахэн.
Сейчас Шэнни в анкете пишет на вопрос о хобби: «Летом я люблю играть в гольф. А еще играю в шахматы со своими детьми. Каждый раз, когда я их побеждаю, то учу своих ребят смирению».
Тут – смайлики. Юмор еще в том, что Шэнахэн – лидер в истории НХЛ по хет-трикам Горди Хоу, когда хоккеист забивает гол, делает передачу и дерется. Это очень крепкий парень.
5. Генри ЗАНГ
Я уверен, что вы никогда не слышали об этом игроке. Но вот телеканал СВС посвятил ему сюжет. Дело в том, что 13-летний канадский мальчик подает хорошие надежды в хоккее, играет в детской лиге. Но находит время на другие виды спорта, и вот за три года выполнил норматив мастера.
«Это очень важная стратегическая игра, – говорит Занг. – И я чувствую, что чем лучше играют в шахматы, тем умнее играю в хоккей. Кроме того, в шахматах важна психологическая устойчивость, и это тоже помогает в хоккее».
Генри входит в топ-100 шахматистов Канады и хочет стать международным гроссмейстером. Также у него есть мечта выступать в НХЛ.