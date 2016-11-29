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Вагиз Хидиятуллин: Широков – нелегитимный глава профсоюза. Буду обращаться в суд

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роман Широков
Роман ШироковИсточник: «Советский спорт»

Вагиз Хидиятуллин протестует против своего отстранения с поста главы Общероссийского профсоюза футболистов и тренеров и считает Романа Широкова, занявшего его место, незаконным главой.

В конце сентября, за несколько дней до выборов президента РФС, случился скандал в Общероссийском профессиональном союзе футболистов (ОПСФ). Его глава Вагиз Хидиятуллин обвинял гендиректора организации Александра Зотова в предательстве. По словам Хидиятуллина, Зотов, подделав документы, незаконно выдвинул свою кандидатуру в исполком РФС и отстранил его от руководства профсоюзом. Зотов в ответ тоже говорил о предательстве, заявив, что глава профсоюза не имел права поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты РФС. А Хидиятуллин поддержал Газзаева.

История явно не была завершена. Новоизбранным председателем ОПСФ называли экс-капитан сборной России Романа Широкова. Вагиз Хидиятуллин протестовал.

- На недавнем исполкоме РФС 22 ноября, Виталий Мутко сказал о Широкове как о главе профсоюза. Что вам об этом известно? – вопрос Хидиятуллину.
- Как и вы, узнаю об этом из прессы. Я, как председатель профсоюза, не складывал с себя полномочий. И никто меня их не лишал.

- Широков – легитимный глава профсоюза?
- Нет. Загляните на сайт ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц – Прим. ред.). Там в графе «председатель профсоюза» значится фамилия – Хидиятуллин. Широков, которого позиционируют как главу ОПСФ, таковым на самом деле не является. Дело в том, что Мутко все вопросы решает самостоятельно. В том числе, и с профсоюзным движением. Ему нужен удобный руководитель, такой как Зотов или Широков.

Свое выдвижение Зотов согласовал с Мутко, а не с футболистами. Но я пообщался с ними – с Тарасовым, Самедовым, Шулениным. Они мне сказали, что в собраниях участия не принимали. Я подал жалобу в апелляционный комитет РФС. Там Зотов впервые предоставил якобы новый устав профсоюза, но его даже не стали принимать во внимание, и сказали, что будут рассматривать только действующий устав профсоюза на основании сведений из ЕГРЮЛ. Однако отзывать кандидатуру Зотова с выборов в исполком не стали, сославшись на отсутствие у них таких полномочий. Очевидно, что вопрос решался по указанию Виталия Мутко.

- Как же был выбран Широков, если руководителем по документам являетесь вы?
- А Широкова никто не выбирал. Сделать наспех за день до конференции РФС протокол о том, что якобы собрался совет – это несложно, тем более, когда РФС помогает. Меня даже не пустили на конференцию РФС, где я хотел донести объективную информацию до избирателей. Чтобы лишить меня полномочий, а главное, выбрать другого руководителя профсоюза необходимо провести конференцию. Ничего подобного сделано не было.

- Что планируете делать?
- Буду обращаться в суд. Я также обратился в комитет по этике РФС. Предоставление заведомо ложной информации и использование общественной организации для извлечения личной выгоды – это серьезные нарушения. В РФС должны знать, что действовать надо только в соответствии с законом. Более того, профсоюз должен реально выражать интересы футболистов, а не быть инструментом в руках чиновников от футбола. Поэтому хочу сказать некоторым нашим игрокам: надо понимать свою ответственность и место в решении вопросов, которые ставит профсоюз. Если кому-то нравится быть марионетками в руках руководителей РФС – это их выбор. Если Мутко считает, что так можно поступать со мной, он ошибается.

«Советский спорт» обратился за комментариями и к гендиректору профсоюза Александру Зотову, которого обвиняет Хидиятуллин.

- Высшими органами управления в профсоюзе являются конференция и совет профсоюза, - говорит Зотов. - Решением совета профсоюза от 23 сентября Роман Широков был избран новым председателем совета ОПСФ. Протокол был подписан членами совета: Артемом Дзюбой, Романом Широковым, Александром Шулениным, Василием Березуцким, Алексеем Медведевым, Дмитрием Тарасовым и Александром Самедовым. Полномочия Хидиятуллина были досрочно прекращены. Связано это с утратой доверия к нему со стороны профсоюза. Внесение соответствующих изменений в Минюсте займет некоторое время. Но с момента решения совета Роман Широков возглавляет ОПСФ. Если кто-то против изменений в профсоюзе, он может обратиться в совет ОПСФ. Думаю, на ближайшей конференции мы обсудим все наболевшие моменты. Профсоюз – общественная организация и не может подчиняться воле и интересам одного человека.

- Хидиятуллин заявил, что новый устав организации был принят с нарушениями. В частности, совет, проголосовавший за этот устав, собран без действующего председателя профсоюза – то есть без Хидиятуллина.
- Могу лишь сказать, что у нас демократия в организации. Вагиз знает телефон Романа Широкова, других членов совета. Нет проблем и препятствий. Если есть желание общаться, мы всегда за.

- Хидиятуллин планирует подавать в суд. Готовы к такому развитию событий?
- На кого подавать? На совет? На меня? В любом случае, прежде нужно увидеть материалы и документы. Однако, считаю, суд – путь в никуда. Как я сказал, мы всегда готовы к диалогу. Если есть претензии – выслушаем. Но выносить внутренние вопросы профсоюза в публичную плоскость не совсем правильно. Их нужно решать между собой, не прибегая ни к судам, ни к СМИ. Это частное дело профсоюза, который должен сам принимать решения. Люди, которые хотят жить и действовать в этом фарватере, так и должны поступать. А если есть неуважение к совету и его решениям – это уже другой вопрос.

- Согласны с мнением, что вы, как руководитель профсоюза, выгодны Мутко, мол, вы более лояльный и исполнительный работник?
- Эту глупость даже не хочу комментировать. Вагизу Назировичу просто надо было больше работать, а не заниматься непонятно чем.

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