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Сын за отца. Кто такой Джованни Симеоне

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джованни Симеоне
Джованни СимеонеИсточник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о нападающем «Дженоа» Джованни Симеоне. В воскресенье сын знаменитого Диего Симеоне сделал дубль в ворота «Ювентуса», принеся «Дженоа» сенсационную победу - 3:1.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

«Папа мне рассказывал, что забивал «Ювентусу». Так что и я должен был это сделать», - сказал Джованни Симеоне после воскресного матча.

Диего Симеоне поразил ворота «Ювентуса» в 2000 году, когда играл за «Лацио». Как и «Дженоа», «Лацио» выиграл, но скромнее - 1:0. Победа оказалась ключевой для римлян - на финише чемпионата они опередили туринцев на одно очко и завоевали скудетто. В этом смысле успех генуэзцев носит локальный характер - больших задач они не решают.

Журналисты уже успели подсчитать: между голами отца и сына в ворота «Старой синьоры» прошло 6084 дня.

Для Симеоне-младшего два гола Буффону – пока самое громкое достижение в карьере. Выступая за «Банфилд» и «Риверт Плейт», он так внимание всего мира к себе он не привлекал, хотя давно считается большим талантом. Не случайно летом он выступал на Олимпиаде в Рио.

СОВЕТ ОТ ПАПЫ

Симеоне-старший в свое время провел в Италии восемь лет, выступая за «Пизу», «Интер» и «Лацио». Можно было бы предположить, что именно он поспособствовал переезду сына на Апеннины. Однако это не совсем так.

«Что сказал папа? Когда нужно было давать ответ, у меня не было возможности поговорить с ним - он уехал в Австралию. Поэтому решение я принимал сам. Мы поговорили уже потом. Когда отец узнал, что я перехожу в «Дженоа», то был рад за меня. Папа заметил, что в Италии очень много внимания уделяют тактике», - рассказывал Джованни. Повлияли же на его решение выбрать именно «Дженоа» сотрудники клуба - президент, тренер, игроки: «Невероятно, меня звали все! Из футболистов со мной общался Николас Бурдиссо. Я сразу почувствовал доверие».

Но пару ценных советов Симеоне-старший сыну все же дал. Главный – сменить амплуа и стать нападающим, ведь Джованни, как и отец, начинал играть на позиции центрального полузащитника. «Твое место – в штрафной площади, говорил мне папа. Он внушал мне, что именно там я смогу себя проявить, запрещал мне даже выходить из чужой штрафной», - рассказывал Симеоне-младший.

Не прислушаться было нельзя: это был совет не только любимого человека, но и большого профессионала, который кое-что смыслит в футболе.

EMOCIONANTE

Фото опубликовано Diego Pablo Simeone (@simeone)

КУМИР – ИКАРДИ

Симеоне-младший играет на позиции центрального нападающего, выделяясь неплохой скоростью и умением вести борьбу с соперниками

«Я - центрфорвард, который любит находить и использовать свободной пространство. Я не тот нападающий, которому нравится действовать спиной к чужим воротам», - говорил Симеоне, перебравшись в Италию.

Именно так он забил свои четыре гола в серии А - открываясь лицом к чужим воротам. Получая мяч, Джованни использует минимум касаний, чтобы отправить его в ворота. Может поразить ворота как правой, так и левой ногой.

В похожей манере в Италии действует нападающий «Интера» Мауро Икарди. Симеоне уже признался, что его вдохновляет именно капитан черно-синих: «Мне очень нравится, как играет Мауро. Мы с ним познакомились, когда играли за молодежную сборную Аргентины». Кроме того, Джованни отмечал игру Радамеля Фалькао и и Роналдо.

Бережное отношение к моментам – вот то, что отличает Симеоне-младшего. В среднем за матч он наносит 1,4 удара (15 ударов в 11 играх)! Это 87-й показатель в серии А! Четыре из этих ударов стали голевыми. А это уже 21 показатель в турнире. Хороший КПД для юноши, который проводит первый год в Италии. Видимо, прагматизм перешел к нему по наследству от отца.

БУФФОН ЕГО ЗАПОМНИТ

Когда Симеоне только начинал играть, то ему приходилось сложно. «Попытки донести до партнеров по команде, что я никакой не особенный, а в сборной не потому, что являюсь сыном знаменитости, отняли у меня немало времени. Я хочу быть Джованни Симеоне и никем больше», - признавался он. Правда, роль отца при этом отмечал: «В то же время своим папой я горжусь. Я многому у него научился».

Кажется, сейчас Джованни больше не нужно ничего никому доказывать словами. Зачем, когда у него отлично получается это делать на поле? Ни один другой футболист не забивал «Ювентусу» два мяча в одной игре в этом сезоне. Пытались многие.

Более того, последним игроком в серии А, поразившим ворота «Ювентуса» более одного раза, до Симеоне был Джузеппе Росси. Подобное ему удалось еще в сезоне-2013/14. Тогда Росси сделал хет-трик, а его «Фиорентина» выиграла - 4:2. С тех пор никто в чемпионате Итлаии не забивал Буффону более одного мяча.

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