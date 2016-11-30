Евгений Малкин: Кубок мира меня беспокоит. Он может помешать Олимпиаде

Евгений Малкин и Артемий Панарин Источник: Global Look Press

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге поговорил с форвардом «пингвинов» Евгением Малкиным об Олимпиаде.

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказывал, что решение об участии игроков НХЛ в Олимпиадах может быть принято в декабре. Пока же Международная федерация ИИХФ как посредник ведет тяжелые переговоры с заокеанской стороной и Международным олимпийским комитетом. Камень преткновения – сумма в $10 млн, которую еще надо где-то найти.

Вообще Третьяк предложил, что нужно действовать через игроков НХЛ. Пусть они громче заявляют о том, как хотят поехать на Олимпиаду. И в североамериканской лиге их обязательно услышат, потому что тот же Малкин – глыба и авторитет.

Не скажу, что мы выводили Джино на эту злободневную тему. Наоборот, слова об Олимпиаде из него вылились как песня.

«НЕ ЗАБУДЬТЕ О ФАНАТАХ!»

- Евгений, вы следите за тем, как ведутся переговоры по поводу возможного участия игроков НХЛ в Олимпиаде?

- Да, конечно. Я знаю, что решение может быть принято после Нового года. Но опять же, энхаэловская сторона ставит условия. Например, игроков отпустят на Олимпиаду, а за это профсоюз должен продлить срок коллективного соглашения. Что-то нереальное!

Опять НХЛ… - Малкин подбирает слова.

- Мутит воду?

- Ну да. В лиге умеют вести бизнес, это их конек. Но я очень надеюсь, что мы придем к компромиссу на равных условиях.

Ведь Олимпиада – это особое событие, и я тысячу раз об этом говорил! Это не Кубок мира. Ты чувствуешь всю страну, ты представляешь Россию на грандиозном соревновании. Ты видишь вокруг всех олимпийцев. И фигурное катание, и лыжи, и керлинг…

Это такая атмосфера, что ни на каких Кубках мира и чемпионатах мира подобного быть не может. Очень важное событие для всех.

Даже побывать один раз на таком мероприятии как Олимпиада – это уже эмоции на всю жизнь. Удивительные воспоминания!

Вы только представьте себе олимпийскую деревню. Спортсмены со всего мира вместе живут, друг другу улыбаются. Все знакомятся и тепло общаются. Но потом выходят на лед и трассы, показывая лучшие результаты.

Для хоккеистов Олимпиада – важнейшее событие. А как можно забывать о болельщиках? Они ведь тоже должны получить зрелище!

«ХОЧУ В АЗИЮ»

- Вы думаете, НХЛ, ИИХФ и МОК договорятся? Или нас ждет большая торговля?

- Сейчас тяжело сказать. Ведь раньше не было Кубка мира, и тогда они договаривались.

А сейчас появился Кубок мира, и он меня больше всего беспокоит. Потому что могут сказать, что у хоккеистов слишком много турниров. И наверное, НХЛ хочет сделать Кубок мира главным событием в международных соревнованиях лучших сборных.

Но я надеюсь, думаю, уверен, что все должно быть хорошо. Не так часто проходит Олимпиада. Всего раз в четыре года. Все-таки должны пойти на уступки. Хотя вы сами помните те годы, когда НХЛ не приезжала на зимние Игры. И если прозвучит отказ со стороны НХЛ, то удивляться этому точно не стоит.

- Олимпиада-2018 пройдет в Южной Корее. Вы вообще бывали в той части мира?

- Нет, никогда. Если честно, я хотел бы съездить. Но у меня бывает слишком короткое лето, когда мы далеко проходим в плей-офф Кубка Стэнли. Или нужно залечивать какие-то болячки. Особо много не попутешествуешь.

Но если появится время, то съезжу в Азию обязательно. Хотелось бы проникнуться японской и китайской культурой. Это другая планета, на которой живут особенные люди, - смеется Малкин. – Красивые страны и города. Тот же Токио манит. Надеюсь, что однажды туда попаду.

«Я ПОКА ХОЖУ С ПЯТЫМ АЙФОНОМ»

- Ну а пока на повестке дня – Пхенчхан.

- Я не думаю, что тут можно совместить приятное с полезным. Не так много получится увидеть. Все-таки на Олимпиаде ты будешь сосредоточен на хоккее. Живешь в деревне и во время такого серьезного турнира вряд ли найдешь время, чтобы выбраться в город. Не говоря уже об экскурсиях. Нет-нет, для изучения Азии нужно будет искать другое время.

- Помню, как хоккеисты НХЛ поехали в 1998 году на Олимпиаду в Нагано и накупили японские товары, которых в Америке в то время еще не было!

- Еще парни рассказывали, что там вся еда была с соевым соусом, и было тяжеловато есть. Все-таки в Японии другая культура, специфическая кухня. Заливают соевым соусом всю пасту, весь рис. Непривычно такое кушать.

С другой стороны мы понимаем, зачем можем поехать в Азию. Это важно для раскрутки хоккея, если наша игра зацепит жителей Кореи, Китая, Японии. Это новые рынки для НХЛ с большим потенциалом. Ведь азиатские страны во многих вопросах идут на шаг впереди других.

Хотя мне сложно судить. Я вообще-то не очень продвинутый, - улыбается Малкин.

- Поедете в Корею и купите себе десятый айфон.

- Не удивлюсь, если он там уже продается. Я-то сам до сих пор с пятым хожу и не переживаю на этот счет.