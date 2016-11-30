Сергей Родионов: Как же трудно шахматную корону завоевать!
Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Родионов – о матче на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.
Счет после 12 классических партий ничейный – 6:6. Сегодня чемпион мира определится на тай-брейке. Начало – в 22.00 по московскому времени.
- За матчем слежу, но, конечно, в детали не вникаю, - говорит Сергей Юрьевич. – Я не такой уж заядлый шахматист. Конечно, переживаю за Сергея, с утра смотрю, как завершилась очередная партия.
- Вы скромничаете на счет своих
шахматных способностей. Ведь когда
Карякин приходил в ваш клуб давать сеанс
одновременной игры, вы сыграли с ним
вничью.
- Один раз и веник стреляет, - смеется гендир «Спартака». – После этой ничьей с чемпионом мира по быстрым шахматам я завершил шахматную карьеру, чтобы не портить себе рейтинг. А если серьезно, я знаю, что Сергей является болельщиком «Спартака», желаю ему успехов. Очень хочется, чтобы Серей победил.
- Но он уже одержал промежуточную
победу. Как говорил Николай Николаевич
Озеров, развеял миф о непобедимости
хваленного норвежского профессионала.
Ведь Карлсен не смог доказать, что он
сильнее нашего гроссмейстера в 12 партиях
с классическим контролем.
- Да, это так, очень рад за Сергея. Но на этом борьба за корону не завершена…
- Теперь тай-брейк. И пока
кто-то не выиграет, из-за стола они не
уйдут.
- Да вы что?!
- Регламент следующий: четыре
партии с укороченным контролем, затем
10 партий в блиц, если ничья – тогда
«армагеддон».
- Как же трудно эту корону завоевать!
- Шахматисты сравнивают
тай-брейк с послематчевыми пенальти.
- Действительно, очень похоже: игра идет до промаха. Хочу пожелать Сергею удачи. Будем держать за него кулаки.
ЧТО ТАКОЕ ТАЙ-БРЕЙК?
Вначале соперники сыграют четыре укороченные партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Шахматная корона достанется тому, кто первым наберет 2,5 очка.
Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход. Если вновь победитель не будет выявлен, то далее гроссмейстеры проведут четыре блицматча из 2-х партий.
Если же – вновь ничья, тогда настанет время «армагеддона». Это будет решающая партия. В ней у белых контроль - 5 минут, у черных – 4, с добавлением 3-х секунд каждому игроку, начиная с 61-го хода. Белые обязаны побеждать, ничья будет в пользу черных.