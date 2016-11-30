Сергей Родионов: Как же трудно шахматную корону завоевать!

Магнус Карлсен и Сергей Карякин Источник: Reuters

Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Родионов – о матче на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.

Счет после 12 классических партий ничейный – 6:6. Сегодня чемпион мира определится на тай-брейке. Начало – в 22.00 по московскому времени.

- За матчем слежу, но, конечно, в детали не вникаю, - говорит Сергей Юрьевич. – Я не такой уж заядлый шахматист. Конечно, переживаю за Сергея, с утра смотрю, как завершилась очередная партия.

- Вы скромничаете на счет своих шахматных способностей. Ведь когда Карякин приходил в ваш клуб давать сеанс одновременной игры, вы сыграли с ним вничью.

- Один раз и веник стреляет, - смеется гендир «Спартака». – После этой ничьей с чемпионом мира по быстрым шахматам я завершил шахматную карьеру, чтобы не портить себе рейтинг. А если серьезно, я знаю, что Сергей является болельщиком «Спартака», желаю ему успехов. Очень хочется, чтобы Серей победил.

- Но он уже одержал промежуточную победу. Как говорил Николай Николаевич Озеров, развеял миф о непобедимости хваленного норвежского профессионала. Ведь Карлсен не смог доказать, что он сильнее нашего гроссмейстера в 12 партиях с классическим контролем.

- Да, это так, очень рад за Сергея. Но на этом борьба за корону не завершена…

- Теперь тай-брейк. И пока кто-то не выиграет, из-за стола они не уйдут.

- Да вы что?!

- Регламент следующий: четыре партии с укороченным контролем, затем 10 партий в блиц, если ничья – тогда «армагеддон».

- Как же трудно эту корону завоевать!

- Шахматисты сравнивают тай-брейк с послематчевыми пенальти.

- Действительно, очень похоже: игра идет до промаха. Хочу пожелать Сергею удачи. Будем держать за него кулаки.