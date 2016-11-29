Их будет помнить весь мир... Фотопост о гибели команды «Шапекоэнсе»
Сегодня утром в горах Колумбии разбился самолет, на борту которого находились игроки бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе». Они летели из Бразилии в Колумбию на первый финальный матч Южноамериканского кубка с командой «Атлетико Насьональ». Но, к огромному сожалению всего мира, им не суждено было долететь. Об этом грустный фотопост «Советского спорта».
Редакция «Советского спорта» скорбит вместе со всем миром и выражает соболезнования родственникам и близким погибших.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически