Их будет помнить весь мир... Фотопост о гибели команды «Шапекоэнсе»

читайте также

Бразильские клубы предлагают для «Шапекоэнсе» бесплатную аренду игроков на 2017 год и три года без возможности вылета из серии А Ряд бразильских клубов сделали совместное заявление по ситуации с «Шапекоэнсе». Напомним, что тренеры и большинство игроков команды погибли в авиакатастрофе.

Мать голкипера «Шапекоэнсе» Данило опровергла новость о его смерти Голкипер «Шапекоэнсе» Маркос Данило жив, несмотря на предыдущие сообщения о его смерти. Об этом сообщила мать футболиста.

«Гремио» предлагает бразильским клубам бесплатно отдать «Шапекоэнсе» футболистов для участия в сезоне-2017 «Гремио» предложил оказать помощь «Шапекоэнсе» для того, чтобы команда в следующем сезоне смогла сыграть в чемпионате Бразилии. Напомним, большинство игроков и тренерский штаб клуба погибли в авиакатастрофе.

Последний тур чемпионата Бразилии перенесен на 11 декабря из-за гибели игроков «Шапекоэнсе» В связи с авиакатастрофой в Колумбии перенесены матчи последнего, 38-го тура чемпионата Бразилии. Напомним, что в результате происшествия погибли игроки «Шапекоэнсе».

Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с авиакатастрофой Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии коллеге Мишелу Темеру. Напомним, в авиакатастрофе бразильского пассажирского самолета в Колумбии погибли футболисты клуба «Шапекоэнсе».

РФС выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Колумбии Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Колумбии. Напомним, что жертвами катастрофы стали игроки бразильского клуба «Шапекоэнсе».

В сети появилось видео из разбившегося самолета с игроками «Шапекоэнсе» Защитник бразильского «Шапекоэнсе» Филипе Мачадо выложил видео из самолета, впоследствии потерпевшего крушение в небе над Колумбией.

«Атлетико Насьональ» предложил объявить «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана, Федерация футбола Бразилии предлагает разделить титул Колумбийский клуб «Атлетико Насьональ» предложил объявить бразильский «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана. Большая часть игроков погибла в авиакатастрофе.

«Бавария» выразила соболезнования семьям пострадавших в авиакатастрофе в Колумбии Мюнхенская «Бавария» выразила соболезнования жертвам авиакатастрофы в Колумбии, которая унесла жизни 75 человек.

Кто играл в «Шапекоэнсе». Короткие биографии футболистов, летевших в Колумбию Игроки «Шапекоэнсе» – не топ-звезды, многие из них даже не покидали пределы Бразилии. Но у каждого своя история, которую хочется рассказать

Вратарь Данило скончался в больнице после крушения самолета в Колумбии Вратарь «Шапекоэнсе» Маркос Данило скончался в больнице после крушения самолета в Колумбии.

Глава полиции: 75 человек погибли при крушении самолета в Колумбии, шестеро выжили Глава полиции департамента Антьокия генерал Хосе Асеведо Осса сообщил, что в авиакатастрофе в Колумбии погибли 75 человек. Только шести пассажирам удалось выжить. Об этом сообщает твиттер радиостанции 360 Radio Colombia.

«Ребята говорили, что едут за мечтой». Все об авиакатастрофе в Колумбии Самолет, на борту которого находилась бразильская команда «Шапекоэнсе», разбился в горах Колумбии. Выжили пятеро, трое из них – футболисты.

СМИ сообщают о 25 погибших в авиакатастрофе в Колумбии Число погибших при крушении самолета в Колумбии достигло 25 человек, сообщает 360 Radio Colombia.

Последние фото перед смертью «Советскому спорту» стали известны подробности новые подробности, связанные с крушением сегодня ночью лайнера.

Футболисты «Шапекоэнсе» пять дней назад праздновали выход в финал Кубка Америки (видео) Бразильский журналист Андрес Фелипе Аркос в своем твиттере опубликовал видео из раздевалки команды «Шапекоэнсе» пятидневной давности.

Три футболиста «Шапекоэнсе» выжили после крушения самолета в Колумбии Три футболиста «Шапекоэнсе» выжили после крушения самолета в Колумбии, сообщает 360 Radio Colombia.

Финал Южноамериканского кубка отложен из-за авиакатастрофы в Колумбии Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о приостановке всех международных соревнований под своей эгидой из-за трагедии в небе над Колумбией.

Авиакатастрофы большого футбола Самолет с бразильскими футболистами на борту разбился сегодня в Колумбии, о чем сразу же сообщил «Советский спорт».