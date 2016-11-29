Слуцкий уходит из ЦСКА?

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть команду после 7 декабря. Информация из армейского клуба ходит среди узкого круга специалистов уже несколько дней, и сегодня ее опубликовало одно из информационных агентств со ссылкой на информированные источники.

По моим данным, Леонид Викторович действительно может покинуть ЦСКА после возвращения из Англии, где армейцы сыграют заключительный матч в Лиге чемпионов в текущем году – против «Тоттенхэма». Действующий контракт с тренером, приведшем ЦСКА трижды к чемпионскому званию, может быть расторгнут по соглашению сторон, с выплатой специалисту некоей компенсации за досрочное прекращение договора.

По некоторым сведениям, руководство ЦСКА хотело прекратить трудовые отношения с Леонидом Слуцким еще раньше, чуть ли не 8 ноября, но один из совладельцев клуба отстоял тренера на некоторое время. По другим данным, сам Слуцкий несколько раз просился в отставку, однако руководство продолжало доверять наставнику.

Не исключено, что в той ситуации, которая может сложиться после 7 декабря, армейский клуб покинут до 10 сотрудников тренерского штаба и ДЮСШ ЦСКА, неформально называемых «волгоградской командой». Со Слуцким в таком случае могут уйти и тренер вратарей Сергей Овчинников, и помощник Виктор Онопко.

Более того, ходят слухи, что изменения могут произойти и в руководящем составе ЦСКА, но эту информацию стоит много раз перепроверять.

По имеющимся сведениям, на смену Слуцкому рассматриваются три специалиста: Виктор Гончаренко, Олег Кононов и старший тренер дубля ЦСКА Александр Гришин. Кроме того, изучается вариант, при котором главным тренером может стать Кононов, а его помощниками –Гришин и Валерий Минько. Если это произойдет, станет понятен новый вектор в развитии ЦСКА на ближайшую перспективу – омоложение состава, точечная селекция, работа с перспективной молодежью. Прояснятся и мотивы, по которым Слуцкий покинет клуб – нежелание или невозможность работать в условиях кризиса с теми, кто есть под рукой.

Некоторые косвенные признаки намекают: описанный выше вариант возможен. Например, Слуцкий накануне выступил в медийном поле с репликами по «завтрашний и послезавтрашний день ЦСКА», которые можно оценить как некие прощальные слова. Накануне же тренер дубля Александр Гришин выступил на телеканале «Матч ТВ» с достаточно смелыми выражениями в защиту своих воспитанников, которых руководство «основы» не хочет видеть в своем составе.

В любом случае, ЦСКА сейчас как никогда нуждается во встряске. В команде ощущается кризис, и совершенно не факт, что армейцы на этот раз поборются за звание чемпиона страны. Впрочем, встряской для армейского коллектива может быть и один только факт появления подобных слухов.