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Валерий Масалитин: Допускаю, что Слуцкий до сих пор не пришел в себя после Евро

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонид Слуцкий
Леонид СлуцкийИсточник: Associated Press

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном уходе Леонида Слуцкого из столичной команды 7 декабря.

– Если такие слухи ходят, значит у Слуцкого больше нет сил, – говорит Масалитин. – Видимо, Леонид Викторович больше не может работать с коллективом, и не в состоянии дать команде что-то новое. Допускаю, что он до сих пор не сумел придти в себя после Евро-2016. Поэтому, вариант с его уходом вполне возможен. Единственное что можно сказать точно: ЦСКА не показывает того футбола, к которому мы привыкли. К тому же, неудачное выступление в Лиге чемпионов дает о себе знать, а ведь еще есть РФПЛ, Кубок России, из которого команда вылетела... Сколько очков в национальном первенстве потеряли? Самое главное – у армейцев нет игры. Всего в одном матче команда показала нормальный футбол – это с «Байером» в Москве.

– То есть, кризис в ЦСКА продолжается?
– Да, ведь команда потеряла Романа Еременко. Возвращение Алана Дзагоева ничего не гарантирует. Для хорошей игры ЦСКА нужны оба этих игрока. Возможно, с их приходом весь этот кризис закончился бы намного быстрее.

– Интересно, что по информации СМИ, инициатором ухода из ЦСКА является сам Леонид Викторович...
– Смотрел передачу по телевизору, в которой Слуцкий рассказывал о своей футбольной школе в Волгограде. Может, он хочет посвятить себя работе с детьми? Возможно, Леонид Викторович почувствовал себя выжатым лимоном. Когда ты выигрываешь столько раз чемпионат – теряешь мотивацию. Ты, вроде, работаешь, а результата нет. Плюс негатив, который накапливается внутри команды. Думаю, Слуцкому нужно просто отдохнуть. Бывает у футболиста застой. То же самое может случиться и с тренером. Его возвращение? Мы помним случай, когда пришел в ЦСКА Хоакин Капаррос, а через четыре месяца вернулся Валерий Газзаев, при котором выигрывали и еврокубки, но потом ведь дело все равно не пошло. 

– Кто должен возглавить ЦСКА, если Слуцкий все-таки уйдет: Виктор Гончаренко или Олег Кононов?
– Думаю, Виктор Гончаренко, который ранее уже работал в тренерском штабе столичного клуба. Этот специалист знает команду, а именно игроков, их плюсы, минусы. Олег Кононов? Он доказал в «Краснодаре», что является хорошим тренером. И тот, и другой являются молодыми специалистами, а это очень важно. Такие тренеры могут придать команде новый импульс.

– Из нынешнего тренерского штаба кто бы мог встать у руля армейцев? Мы ведь помним историю Массимо Карреры и что из этого вышло...
– Во-первых, итальянец совсем немного поработал в качестве ассистента. К тому же, у него свой взгляд на футбол. Что касается специалистов нынешнего тренерского штаба ЦСКА, то команду может возглавить тот же Александр Гришин, Виктор Онопко или Сергей Овчинников. Быть вторым тренером – одно, а главным – совсем другое. Здесь очень важно справиться с давлением, побороть себя. Это совсем другой уровень психологии.

– Допускаете приход иностранного тренера?
– Вряд ли. В ситуации ЦСКА вообще нужно многое менять, особенно с составом. Нужно возвращать из аренды Витиньо, Кирилла Панченко и вызывать игроков молодежного состава...

– Таких, как Федор Чалов?
– Да, этот парень проявил себя, у него есть все, чтобы стать хорошим игроком. Но не стоит забывать, что нападающий должен забивать. Понятно, что с ним появляются какие-то варианты в атаке, но, повторюсь, форварда красят голы. Ему можно просто пожелать прогресса.

– Стоит ли болельщикам ЦСКА ждать возвращения Валерия Газзаева?
– Думаю, нет. В первую очередь это связано с его деятельностью. Да и потом, ему будет тяжело вновь тренировать. Как говорится, не возвращайся туда, где был счастлив. Газзаев добился всего, показал результат. К тому же, Валерий Георгиевич должен и сам пойти на перемены в своей жизни, но здесь не стоит забывать про его возраст, – отметил Масалитин.

Голосование: Слуцкий может покинуть ЦСКА. Кто должен возглавить клуб?

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