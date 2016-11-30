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«Овечкин и Малкин приедут, Кросби – нет». Олимпиада без НХЛ. Как это будет

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Малкин и Александр Овечкин
Евгений Малкин и Александр ОвечкинИсточник: Global Look Press

Обозреватель «Советского спорта» представляет, какой может быть Олимпиада-2018 в Корее без участия игроков НХЛ.

Последний раз Олимпиада проходила без хоккеистов НХЛ в 1994 году. И те Игры получились очень унылыми.

Там ведь был полный хаос. Существовала сборная России, которой руководил Борис Михайлов – под чемпионат мира, куда приезжали игроки НХЛ. А была олимпийская сборная России с тренерами Виктором Тихоновым и Игорем Дмитриевым. Можно сказать, что в Лиллехаммер мы повезли второй состав из игроков внутреннего чемпионата МХЛ (Межнациональная хоккейная лига), откуда за границу уехали почти все, кто можно.

Вратари: Андрей Зуев, Сергей Абрамов, Валерий Иванников.

Защитники: Сергей Сорокин, Олег Давыдов, Александр Смирнов, Владимир Тарасов, Игорь Иванов, Сергей Тертышный, Олег Шаргородский, Сергей Шенделев.

Форварды: Андрей Николишин, Сергей Березин, Александр Виноградов, Равиль Гусманов, Валерий Карпов, Дмитрий Денисов, Павел Торгаев, Алексей Кудашов, Андрей Тарасенко, Игорь Варицкий, Георгий Евтюхин, Вячеслав Безукладников.

Согласитесь, даже по именам не очень сильная команда.

Ждали Вячеслава Быкова и Андрея Хомутова, но и чемпионат Швейцарии не сделал паузу на Олимпиаду. А попытки игроков НХЛ приехать на Олимпиаду пресекались так – лига ввела правило, что если хоккеист провел в НХЛ больше двух лет, а потом его отпустили в Лиллехаммер, то он автоматически выставлялся на драфт отказов. И это тогда дали разрешение чеху Петру Недведу поиграть за сборную Канады – он выступал в тройке с Полом Карией и довел «кленовых листьев» до финала.

Вот какой абсурд тогда творился. Спасибо президенту ИИХФ Рене Фазелю, что он пришел в 1994 году и навел порядок. И это при нем НХЛ начала ездить на Олимпиады.

А тогда в Лиллехаммере наша сборная выступала слабо, заняла четвертое место в группе из шести команд (ниже Норвегии и Австрии упасть было трудно, хотя вот немцам проиграли). В четвертьфинале в овертайме мы еле победили Словакию (3:2). Помните тот гол Виноградова?

В полуфинале со шведами (4:3) не было шансов – «Тре Крунур» вела 4:1 и лишь в концовке пропустила два гола. А матч за бронзу с финнами получился таким, что если сложить и матч в группе против Суоми, мы уступили с общим счетом 0:9.

Это был даже не позор, а бессилие. Спеленатые по рукам и ногам международными правилами, обескровленные отъездом лучших игроков в НХЛ и Европу, сборная России не могла выступить иначе.

Но если НХЛ откажется играть в Пхенчхане, то картина будет совсем другой. Финны, шведы, чехи, не говоря уже о канадцах и американцах, не соберут мощные составы. Их лучшие игроки выступают в НХЛ. Ставку придется делать на хоккеистов КХЛ и тех, кто остался во внутреннем чемпионате.

Зато у России уже есть сыгранная команда СКА, где работают тренер Олег Знарок и его единомышленники. Есть Дацюк, Ковальчук, Шипачев, Дадонов, Войнов, не говоря об остальных. Звена два точно соберем. Кого-то возьмем из ЦСКА, из «Магнитки»… Молодежь на подходе замечательная, что показал «Кубок Карьяла».

А еще из НХЛ, невзирая на преграды, обещают рвануть в Корею капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и звезда «Питтсбурга» Евгений Малкин. Может, еще Тарасенко, Кузнецов, Панарин смогут уговорить своих работодателей. Как говорили в НХЛ, вопрос по каждому игроку будет решаться индивидуально.

Для сравнения, вряд ли тот же Сидни Кросби будет упрашивать Марио Лемье, чтобы ему разрешили сыграть за сборную Канады – важнее не бросить «Питтсбург» в разгар сезона. У иностранцев другие приоритеты. А вот хозяин «Кэпиталз» Тэд Леонсис уже подчеркнул, что держать Овечкина не станет.

Все это приведет к тому, что Россия на фоне остальных сборных может выглядеть как Dream Team. Конечно, это совсем не гарантирует, что мы возьмем золото. Но шансы будут гораздо выше, чем в Ванкувере или Сочи, куда Канада привозила не просто команду, а каких-то терминаторов.

Евгений Малкин: Кубок мира меня беспокоит. Он может помешать Олимпиаде

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