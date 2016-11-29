Владимир Камельзон: Мы рады, что у нас сыграет Кузнецова!

Заслуженный тренер России, тренер национальной сборной, член директората турнира Spb Ladies Trophy Владимир Камельзон рассказал «Советскому спорту» о предстоящем турнире WTA в Санкт-Петербурге (пройдет в феврале 2017 года), участии в нем Светланы Кузнецовой и возможном приезде Марии Шараповой.

«ИГРОКИ В ВОСТОРГЕ ОТ НАШЕГО ТУРНИРА»

- Только что вернулся из Санкт-Петербурга, где накануне прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру, - начинает беседу Камельзон. – Интерес к Spb Ladies Trophy – потрясающий! Мы всего второй сезон организуем соревнования под эгидой WTA, но все уже в восторге от того, как у нас это получается! Собственно, как и в случае с аналогичным турниром ATP. Это придает уверенности и желания стараться еще больше.

- К слову, об ATP. В прошлом году St. Petersburg Open получил приз лучшему турниру в своей категории. Как удалось?

- Многие удивляются. Особенно – за рубежом. Как так – у них-то такой опыт, они столько всего знают, а мы с первой попытки сделали все лучше них! Просто надо смотреть на вещи шире. Пробовать что-то новое. В том числе – в плане технологий. Например, такого представления, как в Петербурге, при выходе игроков на корт нет нигде в мире. Это же настоящее шоу! Нравится и самим спортсменам, и зрителям. Плюс – обширная программа. Мастер-классы игроков, выставочный матч на Дворцовой площади. Шикарные условия для теннисистов. Ведь голосуют за лучший турнир именно сами спортсмены. А их не так-то просто удивить. Хочется какой-то жизни помимо корта. Какой-то активности. Мы все это нашим гостям даем. И сарафанное радио работает – все, кто приехал в Петербург и принял участие в турнире, делятся впечатлениями с остальными в раздевалках. А впечатления самые хорошие! Если поначалу нам приходилось договариваться с топ-теннисистами, чтобы те прилетели и сыграли, то теперь уже сами игроки просят нас о месте в числе участников.

- В этом году ждете второго приза?

- В ATP еще решают, кто станет лучшим. Но и женский наш турнир попал в финал – в своей категории он спорит за победу с Штутгартом. Посмотрим. Конкуренция очень высокая. Вдумайтесь - больше 30 стран на всех континентах организовывают крупнейшие соревнования, а мы – в числе самых лучших! Это ли не показатель того, что в Петербурге все делается правильно?

«В ПИТЕРЕ ЗАЖДАЛИСЬ КУЗНЕЦОВУ»

- Одна из главных новостей касательно женского турнира – в нем примет участие Светлана Кузнецова.

- Это прекрасно, что Светлана сыграет в родном городе. Она провела очень хороший сезон в нынешнем году. Вернулась в ТОП-10 мирового рейтинга, выиграла два титула, отлично выступила на Итоговом турнире WTA. Кроме того, Кузнецова – коренная петербурженка. Она и сама это подчеркивает, и в Петербурге об этом тоже прекрасно помнят! Так что болельщики будут рады видеть Светлану на корте. Они ее заждались.

- Почему у Светланы не вышло сыграть в прошлом году?

- Она сама объяснила это тяжелым турнирным графиком и усталостью. Но теперь точно приедет.

- К слову, о графике – у женского турнира хорошее место в календаре?

- Отличное! Мы много работали над тем, чтобы получить право проводить его именно в эти сроки – в середине февраля. Тут отдельно хочу поблагодарить Валерия и Мартину Лутковых, которые давно работают главными арбитрами на турнирах ATP и WTA и имеют большой авторитет в теннисном мире. Сами они давно живут в Питере и очень сильно нам помогали в переговорах с иностранными партнерами.

- Но прямо перед Spb Ladies Trophy проходит Australian Open и неделя Кубка Федерации. Многие ведущие теннисисты играют в самых разных концах света.

- Согласен – кому-то, возможно, будет неудобно лететь в Петербург. Это теннис, у игроков очень тяжелый календарь. Непросто придется и тем, кто дойдет в Мельбурне до решающих стадий – времени на отдых у них останется немного. Но даже этим девушкам придется возвращаться в Европу, где проводится много турниров в закрытых помещениях. Так что визит в Санкт-Петербург отлично укладывается в их график.

- Каков срок контракта с WTA на проведение турнира в северной столице?

- Он стандартный – три года. То есть, до 2018-го включительно. При этом сомнений в продлении данного срока нет никаких.

«ШАНСЫ УВИДЕТЬ ШАРАПОВУ – 50 НА 50»

- Кого еще из мировых звезд нам ждать в Питере, помимо Кузнецовой?

- Подтвердили свое участие Доминика Цибулкова и Симона Халеп. Представлять девушек не надо. Обе, как и Светлана, находятся в первой десятке мирового рейтинга. Доминика только что выиграла Итоговый чемпионат WTA. Симона играла в финале «Ролан Гарроса», была второй ракеткой мира. Плюс очень хочет сыграть Роберта Винчи – прошлогодняя победительница нашего турнира. Но срок окончательных заявок еще не подошел, и многое будет зависеть от рейтинга, который занимают спортсменки на момент дедлайна. В любом случае, почти все девушки из ТОП-50 готовы приехать в Петербург.

- В том числе – россиянки?

- Разумеется! Уже заявились все наши ведущие теннисистки – кроме Кузнецовой это Елена Веснина, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина. Приедет наша воспитанница Даша Гаврилова, которая, правда, сейчас выступает за Австралию. Будет Юлия Путинцева, ныне представляющая Казахстан. В общем, состав подберется очень серьезный.

- Кто занимается работой по привлечению звезд на турнир?

- Их уже не надо привлекать – сами хотят ехать! Но в целом за переговоры отвечает Ива Майоли. Замечательная хорватская теннисистка, чемпионка «Ролан Гарроса»-1997. Почему именно Майоли? Во-первых, она очень трудолюбива и ответственна. У нее есть большой опыт. И, что крайне важно – колоссальный авторитет. Иву уважают в теннисном мире. К тому же, она никогда из него не выпадала – до сих пор регулярно участвует в ветеранских турнирах, ездит на «Большие шлемы», постоянно общается с игроками. Мы очень довольны ее работой.

- Ходят слухи, что выставочный матч в рамках Spb Ladies Trophy может провести и Мария Шарапова.

- Работа в этом направлении ведется, - признает Камельзон. – Я, кстати, отлично знаком с Машей еще с тех пор, как она дебютировала за сборную в Кубке Федерации – в матче с Израилем в 2008 году. Сама Шарапова отмечала, что хочет и готова приехать в Питер. Просто есть много юридических нюансов, в том числе связанных с ее дисквалификацией, которые нам надо утрясти. Но шанс увидеть Марию в Петербурге – примерно 50 на 50.

- Кто ведет переговоры с Шараповой? Тоже Майоли?

- Ива помогает их организовать. Но общается с Машей и с ее командой непосредственно генеральный директор турнира Александр Медведев.

- Медведев, кстати, отмечал, что вроде как и одну из сестер Уильямс можете пригласить?

- Все возможно! Правда, не скажу какую именно. Но, опять же, переговоры ведутся.

- Несколько месяцев назад стало известно, что Санкт-Петербург через год может получить Итоговый чемпионат WTA. Насколько это реально?

- Контракт с Сингапуром на проведение турнира истекает в 2017 году. То есть, теоретически, уже в 2018-м он может переехать к нам. Конечно, нужно провести еще много работы, добиться согласия от Совета WTA. Но все необходимое у нас есть – отличная арена, прекрасный отель, хорошая инфраструктура. И, что немаловажно - хороший опыт. Сомнений в том, что Петербург может организовать такой турнир на самом высшем уровне, ни у кого нет. А игрокам у нас очень нравится.