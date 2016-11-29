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«Плевать мы на вас хотели». Жены футболистов о болельщиках

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дарья Солосина. Фото: соцсети
Дарья Солосина. Фото: соцсети

«Выражается крепко русский народ», – писал классик.

Это он речей Назарова рядом с хоккейной площадкой не слышал. Иначе вместо слова «крепко» употребил бы что-то поэмоциональнее.

Мне вспоминается сеульская Олимпиада-88. Тогда матчи в дневное время показывали по учебному каналу ТВ – в прямом эфире и без комментария. Комментарий шёл уже в вечерний прайм-тайм, на Центральном ТВ. Мы, свежепоступившие студенты, были отправлены в подмосковный колхоз «на картошку». Это был, если не ошибаюсь, последний год принудительного труда бесплатных студентов «в полях». Ну, и последний успех российской футбольной сборной на олимпиадах.

Но я это все к чему веду? В дни матчей российской (ой, а я и забыл совсем, что она тогда еще советской называлась) сборной мы, самые хитрые, сказывались то приболевшими, то еще какой повод находил и смотрели матч в прямом эфире. Без комментатора, но с интершумом. Трибуны, видимо, заполнялись тогда не ахти как. И все, что кричали футболисты на поле друг другу, а особенно – члены тренерского штаба своим подопечным, было слышно блестяще. Корейцы не многое понимали, а наши телевизионщики, видимо, не сразу получили команду сверху звук приглушить. В итоге пару первых матчей мы узнавали много новых слов – как игроки относятся друг к другу и какими именно словами это отношение выражают.

Потом шли годы. И благодаря появлению социальных сетей мы теперь знаем, как именно выражают свои мысли жены спортсменов. Тут ведь круто все – и пренебрежительное отношение к соперникам, и особенно к болельщикам! Ведь не ради них ее дражайший играет! Ради ее, любимой, без которой он таковым бы и не стал никогда.

Время познакомиться еще с одним персонажем мира футбольных соцсетей – женой Алексея Солосина.

Тут предыстория такова.

В матче 15-го тура чемпионата России играли самарские «Крылья Советов» и томская «Томь». Уже на 26-й минуте поединка, при счете 1:0 в пользу самарцев, был удален с поля голкипер Антон Коченков. Его место в воротах занял второй вратарь команды – Алексей Солосин. До конца встречи он пропустил еще два мяча, а его игра не понравилась болельщикам команды.

В одной из групп фанатов «Томи» в социальных сетях жена Солосина поругалась с болельщиками, очень грубо ответив одному из них. Как видите, в заголовок мы вынесли самое мягкое высказывание.

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