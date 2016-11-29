Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик3 : 4Спартак
Хоккей  Йокерит3 : 2Металлург
Футбол  Зенит (мол)2 : 1Уфа (мол)
Хоккей  Ак Барс5 : 0Торпедо
Хоккей  Динамо Минск0 : 2Трактор
Футбол  Дижон0 : 0Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Самедов нужен «Спартаку» как замена Промесу. Колонка Евгения Дзичковского

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес
Квинси ПромесИсточник: «Советский спорт»

Как уже сообщал «Советский спорт», полузащитник «Локомотива» Александр Самедов может перейти в «Спартак».

Условия перехода выглядят прозрачными. В контракте Самедова есть опция выкупа. Поступило предложение, игрок подумал — ушел или остался. В жизни все несколько сложней, потому что есть еще позиция «Локомотива». Вдруг игрока захотят оставить?
По информации из собственных источников, клуб не станет перебивать другие предложения, поскольку Самедов и так имеет гигантский, по меркам «Локомотива», контракт.

С другой стороны, не до конца определился со своими желаниями и «Спартак». Дело в том, что Самедов нужен красно-белым, как замена Промесу, а будет ли тот продан, пока вопрос. В целом, намерения сторон ясны: требуется лишь активация процесса, которой должна стать продажа голландского хавбека. Либо договоренность о продаже, если речь идет о лете. В этом случае Самедов и Промес весной поиграют за «Спартак» вместе. 

Продолжает оставаться подвисшим продление контракта с Алексеем Миранчуком. Но здесь клуб активно участвует в переговорах с футболистом и его представителями, намереваясь удержать полузащитника. При этом увести его из «Локомотива», заплатив отступные, как в случае с Самедовым, не получится. Сумма отступных слишком велика, а контракт Миранчука с железнодорожниками будет действовать еще год.

Практика подсказывает: в подобных случаях у клубов есть рычаги, чтобы побудить игроков прислушаться к их предложениям. Вероятность того, что Миранчук все-таки продлит контракт с «Локомотивом», в данный момент расценивается выше вероятности его ухода.

Самая туманная история — с продолжением работы в «Локо» спортивного директора Игоря Корнеева. Слухи об этом возникли не на пустом месте, однако прояснение ситуации потребует нескольких дней. По истечении этого срока все и определится. Но сам факт того, что требуется что-то прояснять, говорит, скорее, о некоторых проблемах, нежели о спокойной и планомерной работе спортивного директора.

Последнее — перенос игры с «Томью» в Москву. Это было сделано в интересах обоих клубов на безвозмездной основе. Деньги, выплаченные «Томи» за перелет, железнодорожник в любом случае потратили бы на собственный визит в Томск.

Зачем «Спартаку» Самедов. Мнение Михаила Борзыкина


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ромуло: Кайо Жуниор, который погиб в авиакатастрофе, не чужой для МаурисиоПолузащитник «Спартака» Ромуло рассказал, как воспринял известие об авиакатастрофе, в которой погибли игроки и тренеры бразильского «Шапекоэнсе».Юрий Семин: Ультиматумов никто не ставилВ беседе с корреспондентом «Советского спорта» главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слухи о собственной отставке.Илья Геркус: Самедов может уйти. Если пригласят и захочетКак сообщил корреспонденту «Советского спорта» президент «Локомотива» Илья Геркус, возможный уход полузащитника Александра Самедова не зависит от желаний и решения его нынешней команды.Семин может покинуть «Локомотив», если команда не обыграет «Томь»Главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину грозит отставка. Он может быть уволен со своего поста, если «Локо» не обыграет «Томь».Корнеев покинет пост спортивного директора «Локомотива»Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев покинет свой пост. Стороны договариваются о расторжении контракта.Анзор Кавазашвили: Самедов – трусоватый игрок, а «Спартак» – команда, в которой один за всех и все за одногоБывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что трансфер полузащитника «Локомотива» Александра Самедова не пойдет на пользу красно-белым.Илья Геркус: Самедов вправе не обсуждать с «Локомотивом» самовыкуп контрактаПрезидент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о скором переходе полузащитника Александра Самедова в московский «Спартак».«Спартак» и Боккетти не могут договориться о новом контракте из-за разногласий по зарплате«Спартак» пока не смог договориться о новом контракте с защитником Сальваторе Боккетти. Стороны не пришли к согласию по поводу зарплаты.Фанаты «Крыльев Советов»: Перенос матча со «Спартаком» оставит на задворках интересы болельщиковБолельщики «Крыльев Советов» написали письмо главе РФС Виталию Мутко и президенту РФПЛ Сергею Прядкину, в котором попросили не переносить матч 16-го тура РФПЛ со «Спартаком», который должен состояться 1 декабря.Валерий Гладилин: Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, ему нужен СамедовБывший защитник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в стан красно-белых.Валерий Сарычев: Селихов хорош, но не знаю, зачем он пошел в «Спартак»Экс-вратарь «Торпедо» и корейских «Ильвы» и «Сеула» Валерий Сарычев, который сейчас живет и работает в Корее, высказал мнение о спаде Юрия Лодыгина и назвал свою версию лучших вратарей первого круга РФПЛ.Черданцев считает, что матч «Спартака» с «Крыльями Советов» следует перенести на 2017 годКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о возможном переносе матча 15-го тура РФПЛ «Крылья Советов» - «Спартак».Андрей Червиченко: Не думаю, что Самедов повторит путь Широкова в «Спартаке»Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в стан красно-белых.Зачем «Спартаку» Самедов. Мнение Михаила БорзыкинаЗачем «Спартаку» Самедов. Мнение Михаила БорзыкинаПо информации разных источников, полузащитник «Локомотива» Александр Самедов переходит в «Спартак».Валерий Сарычев: Доверяют ли Лодыгину полевые игроки?Валерий Сарычев: Доверяют ли Лодыгину полевые игроки?Экс-вратарь «Торпедо» Валерий Сарычев высказал мнение о спаде Юрия Лодыгина и назвал свою версию лучших вратарей первого круга РФПЛ.«Локомотив» оплатит «Томи» перелет в Москву«Локомотив» оплатит «Томи» перелет в Москву на матч 16-го тура чемпионата России.Вилков обслужит матч «Ростов» – «Рубин», Мешков назначен на игру «Ростов» – «Зенит»Назначены бригады арбитров на матчи 17-го тура чемпионата России по футболу.Новая тренировочная база «Спартака» будет открыта в начале 2017 годаТренировочную базу московского «Спартака» с шестью открытыми полями планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2017 года.«Галатасарай» претендует на Боккетти«Галатасарай» продолжает проявлять интерес к защитнику «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщает fotospor.com.Плюс 14 к багажу Аленичева. Итоги первого кругаПлюс 14 к багажу Аленичева. Итоги первого круга«Советский спорт» подводит итоги первого круга премьер-лиги-2016/17 и приводит самые любопытные статистические факты.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости
Алексей Миранчук
Алексей Миранчуквсе новости

Cпецпредложение