Самедов нужен «Спартаку» как замена Промесу. Колонка Евгения Дзичковского

Как уже сообщал «Советский спорт», полузащитник «Локомотива» Александр Самедов может перейти в «Спартак».

Условия перехода выглядят прозрачными. В контракте Самедова есть опция выкупа. Поступило предложение, игрок подумал — ушел или остался. В жизни все несколько сложней, потому что есть еще позиция «Локомотива». Вдруг игрока захотят оставить?

По информации из собственных источников, клуб не станет перебивать другие предложения, поскольку Самедов и так имеет гигантский, по меркам «Локомотива», контракт.

С другой стороны, не до конца определился со своими желаниями и «Спартак». Дело в том, что Самедов нужен красно-белым, как замена Промесу, а будет ли тот продан, пока вопрос. В целом, намерения сторон ясны: требуется лишь активация процесса, которой должна стать продажа голландского хавбека. Либо договоренность о продаже, если речь идет о лете. В этом случае Самедов и Промес весной поиграют за «Спартак» вместе.

Продолжает оставаться подвисшим продление контракта с Алексеем Миранчуком. Но здесь клуб активно участвует в переговорах с футболистом и его представителями, намереваясь удержать полузащитника. При этом увести его из «Локомотива», заплатив отступные, как в случае с Самедовым, не получится. Сумма отступных слишком велика, а контракт Миранчука с железнодорожниками будет действовать еще год.

Практика подсказывает: в подобных случаях у клубов есть рычаги, чтобы побудить игроков прислушаться к их предложениям. Вероятность того, что Миранчук все-таки продлит контракт с «Локомотивом», в данный момент расценивается выше вероятности его ухода.

Самая туманная история — с продолжением работы в «Локо» спортивного директора Игоря Корнеева. Слухи об этом возникли не на пустом месте, однако прояснение ситуации потребует нескольких дней. По истечении этого срока все и определится. Но сам факт того, что требуется что-то прояснять, говорит, скорее, о некоторых проблемах, нежели о спокойной и планомерной работе спортивного директора.

Последнее — перенос игры с «Томью» в Москву. Это было сделано в интересах обоих клубов на безвозмездной основе. Деньги, выплаченные «Томи» за перелет, железнодорожник в любом случае потратили бы на собственный визит в Томск.



