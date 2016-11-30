960 рублей за мечту. Как попасть на матчи Кубка конфедераций

1 декабря начинается свободная продажа билетов на матчи Кубка конфедераций. «Советский спорт» рассказывает, что нужно сделать, чтобы их приобрести.

КАК КУПИТЬ?

Широкая кампания по продаже билетов на Кубок конфедераций стартует 1 декабря. Первый ее этап продлится до 19 января 2017 года.

Итак, желающие приобрести билет должны будут оставить заявку на сайте ФИФА, предварительно там зарегистрировавшись. При этом время, когда это будет сделано, не имеет значения, главное – успеть до 19 января. То есть те, кто подал заявку раньше, не будут иметь преимущества над теми, кто сделал это в последний момент.

По окончании первого этапа ФИФА распределит билеты в заранее установленный день (он будет назван позднее). В случае, если количество заявок будет больше имеющихся в наличии билетов (на конкретный матч или конкретной категории), будет проведена жеребьевка, которая будет проходить под наблюдением нотариуса, дабы засвидетельствовать прозрачность процесса и честность результатов. Вне зависимости от того, удачным окажется жребий или нет, все те, кто подал заявки, будут уведомлены об итогах жеребьевки.

Если же по окончании 1-го этапа в наличии останутся свободные билеты, то они будут пущены в продажу на следующем этапе.

А ЕСЛИ НЕ УСПЕЛ?

Если вы по какой-то причине не смогли оставить заявку с 1 декабря по 19 января – не было денег, не могли определиться с планами - паниковать и расстраиваться не нужно. С 1-го марта по 5-е апреля будет проходить следующий этап – «первым пришел – первого обслужили».

Вам точно так же нужно будет оставить свою заявку на сайте ФИФА. Но на этот раз время будет иметь значение – продаваться билеты будут в режиме реального времени. То есть подал заявку - заплатил – за вами закрепляется билет, и вы получаете соответствующее уведомление с дальнейшими инструкциями. Соответственно, чем раньше вы оставите заявку, тем лучше. Кто не успел, тот опоздал, билетов может не остаться.

Наконец, 19 апреля стартует последний этап продаж билетов – так называемые «горящие путевки». Приобрести билеты можно будет в интернете вплоть до 2-го июля – дня, когда состоится финальный матч Кубка конфедераций. Речь идет о специальной платформе по перепродаже на сайте ФИФА, воспользоваться которой смогут только болельщики – это позволит отсечь спекулянтов.

Кроме того, билеты можно будет приобрести в специальных центрах ФИФА в тех городах, где пройдут матчи Кубка конфедераций – это Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Расплатиться в них можно будет в том числе и наличными.

СКОЛЬКО СТОЯТ?

Если вы – счастливый обладатель красной книжицы, то есть паспорта Российской Федерации, то вам в очередной раз повезло. Специально для граждан России ФИФА создал отдельную категорию билетов по специальной же цене. Итак, попасть на матч открытия Кубка конфедераций можно будет за 2240 рублей, на игры группового этапа – за 960 рублей, на полуфиналы – за 2240 рублей, встречу за 3-е место – за 960 рублей, на финал – за 2560 рублей.

Заманчиво. В продажу поступит не менее 100 тысяч таких билетов. Но и не сильно больше. То есть в среднем получается по 6 с небольшим тысяч на каждый матч. Но нужно учитывать еще и то, что все билеты этой, так называемой 4-й категории – на места за воротами. На аренах в Москве, Казани и Сочи – еще и только на верхний ярус. Так что если вы привыкли смотреть футбол только с центральных секторов и никак иначе – сомнительный вариант.

Если он вам никак не подходит или вам не хватило билетов «только для граждан РФ», не расстраивайтесь – вы спокойно можете приобрести любые другие билеты. Но, правда, уже по другим ценам.

Билеты делятся на три категории. Первая – на центральные трибуны, вторая – на угловые сектора, третьи – на места за воротами.

Стоимость следующая:





Соответственно, деньги с вашей карты будут списываться по курсу, установленному банком, выпустившим карту – тут ничего нового.

В последние месяцы курс доллара держится в районе 65 рублей. Произведем нехитрые расчеты и получим, что самый дешевый билет на матч группового этапа обойдется в 4550 рублей. То есть почти в пять раз дороже, чем в категории «только для граждан РФ».

Сурово. Но правила игры тут устанавливает ФИФА. С другой стороны, возможность сказать «я был на матче домашнего Кубка конфедераций» того стоит.