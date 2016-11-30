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«К переезду готовилась три года». Татьяна Кошелева – о жизни в Стамбуле

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Татьяна Кошелева (№15)
Татьяна Кошелева (№15)Источник: ВК «Эджзаджибаши»

Лидер сборной России Татьяна Кошелева, начав сезон в стамбульском «Эджзаджибаши», рассказала «Советскому спорту» о жизни в Турции, причинах переезда и о том, что не получилось на Играх в Рио.

«ПРЕДУПРЕДИЛИ, ЧТО ЗДЕСЬ ВОДЯТ С ОГОНЬКОМ»

- Успели обжиться в Стамбуле? – начинаем беседу с Татьяной.
- Да, было время освоиться! Если честно, поначалу боялась – что меня здесь ждет? Чужая страна, чужой город, другой язык… Но у страха глаза велики. На деле никаких особых проблем не возникло. Команда выделила мне апартаменты в хорошем районе – здесь, кстати, почти весь наш состав живет. Только в моем доме квартиры у пяти или шести игроков, плюс у нескольких тренеров. Остальные тоже находятся близко. До арены – 10-15 минут на машине. С языком тоже все оказалось относительно легко.

- Быстро выучили турецкий?
- Нет, вплотную занялась английским, - смеется Татьяна. – Я когда приняла решение о подписании контракта, всерьез озадачилась этим вопросом. Понимала, что без языка будет сложно объясняться с партнерами, с тренерским составом. Все-таки, в России такой проблемы не было – легионеров у нас немного, в основном все общение идет на русском. Нашла репетитора по «Скайпу», стала брать частные уроки. И неплохо подтянулась. Продолжа заниматься до сих пор. Но и турецкий тоже учу.

- Он же сложный? Даже на слух воспринимается тяжело.
- А мне наоборот кажется – много таких же звуков, как у нас. По крайней мере, нашим американкам и бразильянке турецкий дается куда тяжелее! А я и имя «Эджзаджибаши» сразу освоила, - легко, свободно, без запинки несколько раз повторяет Кошелева название клуба, которое он получил в честь основателя, крупного бизнесмена Нежата Эджзаджибаши. – В принципе, на удивление тут многие говорят по-английски. Я не про клуб, а про простых людей. Даже если, скажем, в супермаркете вдруг столкнешься с проблемами – например, кассир тебя не понимает – тут же все, кто находятся рядом и это видят, стараются помочь.

- Стамбул – красивый город, но если не путать туризм с эмиграцией, как в нем живется?
- Отлично! Вот в качестве туристки я здесь ничего не видела. Вообще! Просто не хватает времени. У нас очень тяжелый график, максимум один выходной в неделю. И когда этот день настает, уже нет сил на какие-то прогулки и экскурсии. Хочется просто побыть дома, восстановиться, отдохнуть. А в плане жизни есть все, что нужно. Мы рядом с домом нашли отличное кафе с домашней едой. Вкуснотища! Будто у мамы на кухне. У турецкой мамы, разумеется, - смеется Татьяна. – Борща, конечно, здесь не сварят, но если очень захочется – не проблема купить продукты и приготовить все самому.

- А пробки? Это же кошмар! Мало того, что дороги всегда забиты, так и ездят местные очень специфично – никто никого не пропускает, все толкаются, сигналят, лихачат…
- Я сама за руль сажусь нечасто – в этом мне помогает супруг, Федор. Он тоже работает в клубе – тренером-статистиком, - рассказывает Кошелева. – Движение здесь сложное, но нам повезло – до арены близко, и ездим по пустой дороге. Пробок там почти не бывает. Хотя, кстати, когда только приехала в Стамбул, руководство клуба сразу предупредило, чтобы мы были аккуратнее на машине. Сказали, что местные водители тут – с огоньком.

With my pretty girls😍🤗#EczacibasiVitra#tigers#myteam#спасибоволейболузаэто

Фото опубликовано Kosheleva Tatyana (@kosheleva11)

«ДАВНО ДУМАЛА О ПЕРЕЕЗДЕ»

- Ладно, о жизни поговорили. Как насчет волейбола. В команде быстро освоились?
- Вполне. Какое-то время ушло на знакомство, но перед началом сезона мы поехали на клубный чемпионат мира, где одержали победу. Этот успех здорово прибавил уверенности. И команде в целом, и мне лично. У нас получился отличный старт. Надеюсь, продолжим в том же духе.

- С чего вообще решились на переезд в другую страну?
- Меня давно посещали такие мысли. Года три – точно. Долгое время понимала, что психологически не готова к подобным переменам. Многого боялась – как выяснилось, напрасно. Когда осознала, что выросла и созрела, что мне, как игроку, надо выйти из зоны комфорта и двигаться дальше – приняла предложение «Эджзаджибаши». Все-таки, я – спортсмен. Мне хочется расти самой и бороться за самые серьезные трофеи. За тот же клубный ЧМ. За Лигу чемпионов. В российских командах на это рассчитывать сложно. Как ни крути, уровень нашей Суперлиги значительно упал.

- Финансовый вопрос, видимо, тоже имел значение?
- У меня и в России был достойный контракт. И здесь предложение поступило хорошее. Деньги, разумеется, важны. Но не все упирается в них.

- Имею в виду те проблемы, с которыми вы столкнулись в краснодарском «Динамо», где игрокам подолгу не платили зарплаты.
- Что было, то было. Но надо отдать должное руководству клуба – они стараются выполнить все свои обязательства, достойно выйти из ситуации. Не скажу за остальных девчонок, но со мной постепенно рассчитываются. Пока долг погашен не весь, но это лишь вопрос времени.

- У вас есть ответ на вопрос, почему в Турции при почти нулевом развитии мужского волейбола такой сильный женский чемпионат? Турки так любят высоких, красивых девушек?
- Возможно! – смеется Кошелева. – Действительно, разница огромна. Женский волейбол гораздо популярнее. Правда, не скажу, что заметила здесь постоянные аншлаги. Полные трибуны – все равно редкость. На матчах лидеров – например, когда играем с «Фенербахче» - конечно, зал будет битком! Но большинство встреч проходят при вполне спокойной обстановке.

Без лишних слов🤗💪🏻🎉🐯#EczacibasiVitra#горжусь#tigers#EczacibasiTigers I am proud of my team ❤️

Фото опубликовано Kosheleva Tatyana (@kosheleva11)

«В ПОРАЖЕНИИ НА ОЛИМПИАДЕ ВИНОВАТЫ ВСЕ»

- Давайте вернемся немного назад. Воспоминания о поражении на Олимпиаде – все еще боль?
- Да, - голос Татьяны резко становится грустными. – Вроде, много времени прошло, но когда возвращаешься в мыслях к тому четвертьфиналу против Сербии, на сердце очень тяжело. Понятно, что ничего не изменишь, но мы так сильно ждали эти Игры, так сильно хотели выиграть медаль, а в итоге все закончилось таким тяжелым поражением… Ничего не остается, как это пережить и сделать правильные выводы. В первую очередь, какие-то решения должны принять в руководстве Федерации. На данный момент мы все ждем, кого назначат новым главным тренером.

- Это поражение в принципе назвали тренерским. Юрия Маричева кто только не критиковал.
- У каждого есть свои обязанности. Мои задачи, как игрока – выходить на площадку, слушать и выполнять установки, полностью отдаваться борьбе. Раз мы потерпели поражение – значит, виноваты в этом все. Ошибок было много. Не только игровых. Обо всем надо много думать, что-то в плане работы – безусловно, пересмотреть.

- Речь даже не об ошибках. О том, что он не смог создать нужную атмосферу в коллективе.
- Знаете, команда – это семья. Мы не все дружим в обычной жизни, но на площадке должны оставаться верными друг другу. Всегда поддерживать. И при победах, и при поражениях. Некорректно сваливать вину на кого-то одного. Я так не могу, по крайней мере. Я лично всем в нашей команде благодарна.

Спасибо всем за поздравления,так здорово играя в другой стране чувствовать поддержку родной России!!!спасибо всем не равнодушным,болельщикам,родным и близким!!! Спасибо @eczacibasivitravoleybol за замечательный старт сезона! У нас впереди большой путь....! Thank you all for the congratulations,so cool playing in a different country to feel the support of Russia!!!thanks to all not indifferent fans,family and friends!!! Thanks @eczacibasivitravoleybol a wonderful start of the season! We have come a long way....! #eczacibasiVitra#спасибоволейболузаэто #tigers🇷🇺🇹🇷🐯

Фото опубликовано Kosheleva Tatyana (@kosheleva11)

«В КОМАНДЕ БОЯТСЯ УРАЛЬСКИХ МОРОЗОВ»

- Вернемся в Стамбул. Турция – все-таки, не самая спокойная страна. Война идет неподалеку, теракты случаются. Не страшно?
- Я такой же вопрос задавала Наталье Ханикоглу – она здесь лет 17 живет, наверное. Спрашивала: «Не опасно к вам ехать?». Наташа только рукой махнула: «Тань, все в порядке! Ничего не бойся». Так и есть. Знаю, по телевизору много чего показывают. Мне самой часто в ужасе звонят из России: «Ты цела? У вас же там взрывы!». А я об этих взрывах впервые слышу! В общем, о безопасности всерьез не беспокоюсь.

- Общаетесь, выходит, только с подругами по команде? Русских друзей пока не нашли?
- В чемпионате Турции несколько наших девочек играет. Вот, буквально на днях в Анкаре виделась с Ольгой Григорьевой – она теперь выступает за «Халкбанк». Есть тут Елена Литовченко, Анна Матиенко. Конечно, времени с ними встретиться, погулять, посидеть в ресторане не хватает. Но когда видимся на площадке – прекрасно общаемся.

- А в самом Стамбуле? Там ведь за «Фенербахче» выступает Роман Нойштедтер.
- Может быть… Но мы не знакомы, - признается Татьяна. – К сожалению или к счастью, я футболом вообще не интересуюсь. Как и мой супруг. Возможно, было бы интересно сходить на его матч, но, повторюсь – нам просто не хватает на это времени. Так бы я и на баскетбол с удовольствием выбралась! Слышала, что недавно в Стамбул ЦСКА и УНИКС одновременно прилетали. Но я в эти дни была в Анкаре.

- Баскетбол еще будет – в мае пройдет «Финал четырех» Евролиги.
- Вот, если выпадет пару свободных дней – обязательно посещу!

- Зато вы точно дружите с Евгенией Медведевой.
- Скажем, близкими подругами нас сложно назвать. Мы познакомились на отдыхе в Таиланде, и с тех пор я с удовольствием смотрю ее выступления, радуюсь ее победам. Женя – большая умничка. У нее недавно был день рождения. Подумать только – всего 17 лет, а уже столького добилась! Конечно, хочется пожелать ей, чтобы сбылись все ее мечты.

- Недавно «Эджзаджибаши» летал в Минск на матч квалификации Лиги чемпионов. Ваш родной город!
- Да, хотя мы уехали оттуда, когда я была совсем маленькой. Но приятно было снова побывать в Минске. Из России приехали родители, увиделась с родственниками, которые живут в Белоруссии – правда, не в столице. Впечатления остались самые чудесные.

- А в Россию когда собираетесь?
- У нас точно будет выезд в Екатеринбург – мы с «Уралочкой» попали в одну группу в Лиге чемпионов. А там посмотрим. Играют ведь в турнире и московское, и краснодарское «Динамо». Будет здорово слетать в гости и к ним, и к ним!

- Не боитесь уральских морозов? Отвыкли, может, от холодов пока живете в Турции.
- Я-то к ним привычная, а вот для девчонок это ситуация будет нестандартной! Когда меня спрашивали о Екатеринбурге, я честно сказала – морозы бывают под «минус 20». Конечно, их это напугало! - смеется Татьяна. – Кстати, интересный факт – когда были в Минске, Тайса – наша блокирующая из Бразилии – впервые увидела снег. Представляете, какие у нее были впечатления?

Попросила сфотографироваться с девчонкой 😹🙈 #voleybolkanyonda#eczacibaşıVitrA

Фото опубликовано Kosheleva Tatyana (@kosheleva11)

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