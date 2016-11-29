Прощальный ужин заказан! Подробности ухода Слуцкого из ЦСКА

Информация, о том, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть свой пост уже 7 декабря, появилась сегодня ближе к вечеру.

Впрочем, большинство блогеров-инсайде ров, владеющих информацией о состоянии дел в армейском клубе (например, инсайдер-журнали ст Нобель Арустамян), пока не комментируют ситуацию.

Между тем «Советскому спорту» стали известны любопытные детали, которые могут пролить свет даже не на факт ухода, а на точную дату прощания нынешнего наставника ЦСКА с клубом. Выяснилось, что на вечер 7 декабря в Лондоне Леонид Слуцкий заказал небольшой зал в одном из ресторанов. Дело в том, что чуть раньше в Лондоне ЦСКА проведет свой последний матч групповой стадии Лиги чемпионов против местного «Тоттенхэма». Можно воспринять это как прощание с Лигой, но в прежние годы в подобных широких жестах Леонид Викторович замечен не был. Скорее всего, это именно прощание с командой человека, который неожиданно для многих оказался старожилом в тренерском кресле.