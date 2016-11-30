Ромуло: На замороженном поле еще не играл

Полузащитник «Спартака» Ромуло рассказал, что почувствовал, когда услышал о гибели игроков «Шапекоэнсе» в авиакатастрофе, признался, что в Самаре из-за погодных условий играть будет непросто, и рассказал, как изменился «Спартак» за последнее время.

«МАУРИСИО ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЕТ»

- Первое, о чем хочу спросить: знали ли кого-то из игроков и тренеров «Шапекоэнсе», погибших в авиакатастрофе в Колумбии?

- Нет, лично ни с кем знаком не был. Но очень грустно читать такие новости, мы расстроены, это большая трагедия для всей Бразилии, для футболистов во всем мире. Нам остается только молиться за членов семьи каждого из погибших.

- Слышала, что Маурисио был знаком с кем-то из команды.

- Да, с несколькими из игроков он пересекался, когда играл в Бразилии. Да и тренер, Кайо Жуниор, ему не чужой (Маурисио играл под руководством Жуниора в «Палмейрасе» – Прим. ред.). Маурисио очень переживает.

- Сами, когда играли в Бразилии, не боялись летать? Все-таки самолеты над Южной Америкой часто попадают в сильную турбулентность.

- Я вообще боюсь путешествовать самолетом. Всегда чувствую себя подавленно. Но такова наша профессия, она обязывает часто летать. Нас всех защищает Бог, только на него надежда.

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«СПАРТАК» СТАЛ ЧЕТКИМ»

- Сменим тему. Вы в последнее время не так часто играете за «Спартак». Но наверняка со стороны увидели, изменилось ли что-то в стиле игры команды?

- Команда стала четкой, я бы такое определение дал. И очень крепкой. Массимо Каррера много времени уделяет тактике, расположению игроков на поле. Просит, чтобы мы располагались как можно ближе друг к другу. Мы уверены в своих силах, но это все приходит с победами.

- Кстати, у «Спартака» шесть побед подряд.

- И это поднимает настроение. За то время, что я в «Спартаке», мы впервые побеждаем в шести матчах подряд. Думаю, это рекорд. Положительные результаты влияют и на атмосферу в команде, мы все счастливы.

- Можно сказать, что «Спартак» стал семьей?

- Да, мы – семья, команда едина, все друг другу помогают, причем не только на поле, но и за его пределами.

- Какой матч в первом круге больше всего запомнился?

- Последний, против «Терека». Игра не была великолепной с точки зрения техники. Но то, какой характер показал «Спартак», как боролся за победу до последней минуты, значит многое. И еще отметил бы матч с «Амкаром». Мы пытались забить гол до последней секунды и получили свою награду.

- «Спартак» оторвался от «Зенита» на шесть очков. Хорошее преимущество, или могло быть еще больше?

- Хорошее, но всегда хочется большего. Тем не менее, все зависит от нас самих.

- С этим отрывом можно играть спокойно?

- Нет, рано нам успокаиваться. На каждый матч нужно выходить, как на финал. Тренер именно так и говорит перед встречами. А если дашь слабину, соперник это увидит. Но с приходом зимы становится еще сложнее. Будем играть еще и против стихии.

Ready for this trip 8 hours 💪🏼 Фото опубликовано RomuloB5 (@romulob5) Сен 20 2016 в 6:28 PDT

«ПОГОДА В САМАРЕ БЕСПОКОИТ»

- Раз уж заговорили о зиме… Вы видели, на каком поле вам предстоит сыграть в Самаре против «Крыльев Советов»?

- Да, смотрел их матч с «Томью». Очень много снега! И холодно. Думаю, что в день матча будет так же морозно.

- Это вас не беспокоит?

- Беспокоит немного. В мороз всегда трудно играть. Но наш подход к игре никак от погоды не изменится.

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- Вы в таких условиях уже играли – на замороженном поле?

- Мне кажется, нет. И в метель играть не приходилось.

- Помните свой самый холодный матч?

- Это было в Томске. Не скажу точно, какая была температура, но больше минус 10. Хорошо, что хоть с «Томью» на выезде не нужно играть в таких условиях.

- Глушаков забил уже два красивых гола. У него самый сильный удар в команде?

- Не знаю насчет мощи его удара, но Глушаков всегда ищет возможности пробить по воротам, рискует иногда, и как видите, не зря.

- Не хватает ли Зе Луиша?

- В какой-то степени да. Ведь Зе набрал отличную форму, забивал много голов. К тому же он всегда борется за мяч, помогает прессинговать соперников. Но сейчас для Зе главное восстановиться, тогда он еще больше нам поможет весной.

- В последних матчах чемпионата пошла мода на удары локтем в лицо соперника. Вернблум и Хави Гарсия могут быть за это наказаны. Как считаете, игра локтем – это грязная игра?

- Ну если футболист бьет с намерением травмировать соперника, конечно. За такое нужно наказывать. Но что если ты случайно угодил локтем в лицо другому футболисту? Так что тут тоже нужно изучать ситуацию.

- Вратарь «Краснодара»Андрей Синицын заявил, что не понимает, почему все хвалят «Спартак», который не играет в еврокубках и Кубке России, в отличие от остальных лидеров. Что ответите на критику?

- Каждый имеет право говорить, что думает. Пусть соперники посмотрят в таблицу. «Спартак» на первом месте. Надеюсь, в конце чемпионата сможем отпраздновать титул.