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Александр Гришин: Кононов более достойный кандидат, чем я

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Кононов
Олег КононовИсточник: «Советский спорт»

В следующем номере еженедельника «Советский спорт футбол» выйдет большое интервью с главным тренером молодежного состава ПФК ЦСКА Александром Гришиным. 

В нем он рассказал:

- почему в последние шесть лет не стремился выигрывать чемпионат России среди дублеров,

- как его юноши обыграли молодежный «МЮ», а еще раньше – сверстников из «Баварии»,

- какая пара центральных защитников в ЦСКА самая перспективная,

- для чего он воспитывает мальчишек в духе клубного патриотизма и любви к ЦСКА,

а также многое другое.

Пока публикуем небольшой отрывок интервью.

- Во вторник появилась информация, что Леонид Слуцкий в декабре уйдет в отставку. Если это случится, вы готовы возглавить главную команду ЦСКА? 

 - Во-первых, мне неэтично говорить об этом, пока не появилась официальная информация, пока все это лишь слухи. Во-вторых, думаю, есть более достойные кандидаты. Мне очень нравилось, как работал Кононов. Видел его «Краснодар» вживую, мы с семьей всегда на футбол ходим. Четко видно, чего от команды хочет Кононов. Очень сильный специалист, он более достойный, чем я. Тем более он сейчас без команды… Но вообще это решать руководству клуба, лучше у них спросите. Я не имею права комментировать такие вопросы.

- ЦСКА U19 под вашим руководством пять лет играет в юношеской Лиге чемпионов и четыре раза выходил в плей-офф. Для пацанов это наверное очень круто?

- Конечно! Нельзя вариться в собственном соку, надо смотреть разные футбольные стили. Опять же психология – мальчишки видят, что в «Баварии», «Манчестере», «Арсенале» играют такие же люди, их можно обыгрывать. Играли против «Баварии», оба раза их обыграли, а на следующий год три человека из того состава – у Гвардиолы. В том году обыграли 4:0 «Манчестер Юнайтед». Через два месяца Рэшфорд заиграл в основном составе, а потом поехал на чемпионат Европы.

- В центре обороны у вас играют Алибеков и серб Станисавлевич. Растет смена братьям?

- У нас есть Никитин и Чернов, вот вам пара центральных защитников. Готовые, их только наиграть. Чернова (в аренде у «Енисея» - Прим. ред.) видел буквально на днях, он приходил к нам на игру, постоянно играет в «Енисее», а тот один из лидеров в ФНЛ! Андрей Тихонов им доволен. Капелло же не дурак, чтобы брать мальчика из дубля, когда тот не сыграл ни матча за основной состав. Не только взял, Чернов отыграл весь матч, причем хорошо. Капелло видел, какие у него качества! Значит, талантливый мальчишка? Надо было развивать в нем дальше хорошие качества, сейчас бы получили игрока. Валерий Газзаев ставил же в состав Березуцких, хотя его сильно критиковали, да и самих братьев тоже.

Голосование: Слуцкий может покинуть ЦСКА. Кто должен возглавить клуб?

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