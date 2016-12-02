Ударное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабре

«Советский спорт» рассказывает о 14 поединках месяца, которые должны красиво завершить боксерский год.

Денис Шафиков (Россия) – Ричард Комми (Гана)

Место: Москва, Россия

Дата: 2 декабря

Статус: Отборочный бой по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг)

Рекорд Шафикова: 37-2-1, 21 KO

Рекорд Комми: 24-1, 22 KO

Место в рейтинге Boxrec: 10-е и 15-е соответственно

Интрига: Уроженец Миасса дважды боролся за титул чемпиона мира по версии IBF, и выглядел в этих боях весьма прилично. Не повезло. Но Шафиков продолжает упорно штурмовать эту вершину. И теперь впервые за три года он проведет бой Москве. Соперник же у него достаточно крепкий ганец Ричард Комми, который в предыдущем бою потерпел поражения от действующего чемпиона – Роберта Истера. Поединок был очень близким. Напряженная борьба должна быть и здесь. Фаворитом считается Шафиков, которому может помочь домашнее судейство.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10

Прогноз: Победа Шафикова судейским решением.

Билли Джо Сондерс (Великобритания) – Артур Акавов (Россия)

Место: Кардифф, Уэльс

Дата: 3 декабря

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг)

Рекорд: 23-0, 12 KO

Рекорд: 16-1, 7 KO

Место в рейтинге Boxrec: 5-е и 31-е соответственно

Интрига: Поединок должен был состояться еще 22 октября, но был перенесен. Дважды. Первый раз из-за проблем со здоровьем у Сондерса. Второй раз из-за недостаточных медицинских документов, которые предоставила сторона Акавова. Но суть не изменилась, у британца не должно возникнуть проблем.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 5 из 10.

Прогноз: Победа Сондерса судейским решением

Кубрат Пулев (Болгария) – Сэмюэль Питер (Нигерия)

Место: София, Болгария

Дата: 3 декабря

Статус: Бой за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

Рекорд Пулева: 23-1, 12 KO

Рекорд Питера: 36-5, 29 KO

Место в рейтинге Boxrec: 5-е и 142-е соответственно

Интрига: Немного нафталина. Вряд ли 35-летний болгарин и 36-летний нигериец претендуют на звание полноценного чемпиона мира. Хотя, когда речь идет о такой организации как WBA, ничего заранее знать нельзя. Оба боксера в свое время претендовали на чемпионский пояс, но очевидно что нынешним лидерам тяжелого веса им будет сложно-то противопоставить. Смотреть только для ностальгии.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 3 из 10

Прогноз: Победа Пулева во второй половине боя

Денис Лебедев (Россия) – Мурат Гассиев (Россия)

Место: Москва, Россия

Дата: 3 декабря

Статус: Бой за титулы «суперчемпиона» мира по версии WBA и чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Рекорд Лебедева: 29-2, 22 KO

Рекорд Гассиева: 23-0, 17 KO

Место в рейтинге Boxrec: 4-е и 11-е соответственно

Интрига: Исторический бой во всех смыслах, а главным образом потому, что в титульном поединке будут сражаться двое россиянин. Причем на кону не один, а два титула чемпиона мира. Пока у 37-летнего Лебедева не было видно никаких признаков старения, поэтому он считается фаворитом, но его 23-летний соперник отнюдь не прост. Гассиев закрепил за собой репутацию боксера сильно и много бьющего. И можно не сомневаться, что сопротивления он окажет куда больше, чем предыдущий соперник Лебедева – Виктор Эмилио Рамирес.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 9 из 10

Прогноз: Победа Лебедева в поздних раундах

Эдуард Трояновский (Россия) – Джулиус Индонго (Намибия)

Эдуард Трояновский (Россия)

Место: Москва, Россия

Дата: 3 декабря

Статус: Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг)

Рекорд Трояновского: 25-0, 22 KO

Рекорд Индонго: 20-0, 10 KO

Место в рейтинге Boxrec: 2-е и 13-е соответственно

Интрига: Поскольку Индонго все бои провел в родной Намибии против своих земляков, оценить его реальный уровень не представляется возможным. Вряд ли он станет неразрешимой проблемой для Трояновского. Россиянин побеждал техничных Сесара Рене Куэнку и Айка Шахназаряна. Кроме того перебил японца Кейту Обару. Едва ли чем-то удивит Индонго.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10.

Прогноз: Победа Трояновского нокаутом

Джозеф Паркер (Австралия) – Энди Руис-младший (Мексика)

Место: Окленд, Новая Зеландия

Дата: 10 декабря

Статус: Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

Рекорд Паркера: 21-0, 18 KO

Рекорд Руиса: 29-0, 19 KO

Место в рейтинге Boxrec: 5-е и 21-е соответственно

Интрига: Один из многострадальных титулов чемпиона мира, оставленный Тайсоном Фьюри, будет разыгран в Австралии. В нормальном мире чемпионский пояс никогда не должен был разыгрываться между такими боксерами. В мире есть минимум пять тяжеловесов, которые сильнее и Паркера и Руиса настолько, что управились бы с двумя в один вечер. На счету мексиканца есть победа над многострадальным Сергеем Ляховичем. Паркер в крайнем бою победил Карлоса Такама. Что ж, лучше они, чем Лукас Браун и Шеннон Бриггс.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10

Прогноз: Победа Паркера решением судей

Энтони Джошуа (Великобритания) – Эрик Молина (США)

Место: Манчестер, Англия

Дата: 10 декабря

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

Рекорд Джошуа: 17-0, 17 KO

Рекорд Молины: 25-3, 19 KO

Место в рейтинге Boxrec: 3-е и 11-е соответственно

Интрига: На его месте долен был быть Кличко, хочется сказать про Молину. Неоднократно битый американец получил право на второй титульный поединок в жизни буквально в последний момент. Едва ли шансом он воспользуется, я уходящий год для тяжелого веса, прямо скажем, не получился.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 4 из 10

Прогноз: Победа Джошуа нокаутом

Луис Консепсьон (Панама) – Халид Яфай (Великобритания)

Место: Манчестер, Англия

Дата: 10 декабря

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBA во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг)

Рекорд Консепсьона: 35-4, 24 KO

Рекорд Яфая: 20-0, 14 KO

Место в рейтинге Boxrec: 5-е и10-е соответственно

Интрига: Судьи. Кто они будут и почему отдадут победу британскому боксеру? Пожалуй, главный вопрос поединка. Панамец Консепсьон зарекомендовал себя, как очень непростого соперника. Он дважды терпел поражения нокаутом от мексиканца Эрнана Маркеса, но в последней встрече победил его по очка. В следующем бою взял титул, который и поставил на кон. Британец с йеменскими корнями Яфай пока не встречался серьезную оппозицию, но должен достоять до конца боя. Поскольку бой пройдет в Англии, счет судейских записок в пользу британца можно объявлять еще до боя, поскольку они редко соответствуют реальности.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru:

Прогноз: Победа Яфая решением судей

Теренс Кроуфорд (США) – Джон Молина (США)

Место: Омаха, США

Дата: 10 декабря

Статус: Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг)

Рекорд Кроуфорда: 29-0, 20 KO

Рекорд Молины: 29-6, 23 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 6-е соответственно

Интрига: Еще один Молина на ринге в декабря. Но Джон куда более опаснее Эрика. Ведь он победил Руслана Проводникова в последнем бою, а если вы не видели его бой с Лукасом Матиссе, сейчас же ищите его на Youtube.com. Но при всем уважении к бойцовским качествам Молины, для Кроуфорда он не соперник.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10

Прогноз: Победа Кроуфорда судейским решением

Александр Поветкин (Россия) – Бермейн Стиверн (Канада)

Бернард Хопкинс (США) – Джо Смит, мл. (США)

Екатеринбург, Россия17 декабряБой за титул временного чемпиона мира по версии WBС в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг): 30-1, 22 KO: 25-2-1, 21 KO: отсутствуют в рейтинге: Оба боксера более года не выходили на ринг. И могли продлить этот застой, поскольку канадец провалил допинг-тест. Это не смутило Поветкина, который пообещал показать, кто есть кто. У Стиверна есть единственный козырь – очень мощный левый боковой удар. Во всех остальных компонентах у россиянина полное преимущество.: 8 из 10: Победа Поветкина судейским решением

Место: Инглвуд, США

Дата: 17 декабря

Статус: рейтинговый бой в полутяжелом весе

Рекорд Хопкинса: 55-7-2, 32 KO

Рекорд Смита: 22-1, 18 KO

Место в рейтинге Boxrec: Последний бой Хопкинса, который начал свою карьеру в 1988 году. 51-летний боксер не выходил на ринг после поражения от Сергея Ковалева два года назад и готовиться повесить перчатки на гвоздь, проведя бой с Джо Смитом, сенсационно нокаутировавшим Анджея Фонфару.

Интрига: без рейтинга и 7-е место

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10

Прогноз: Победа Хопкинса решением судей

Александр Усик (Украина) – Тхабисо Мчуну (Южная Африка)

Место: Инглвуд, США

Дата: 17 декабря

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Рекорд Усика: 10-0, 9 KO

Рекорд Мчуну: 17-2, 11 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 39-е соответственно

Интрига: Усик – самый перспективный боксер первого тяжелого веса. И это его первая защита титула. Мчуну – не самый простой соперник и до поражения от Илунги Макабу считался весьма многообещающим боксеров. Оказалось, что африканца немного переоценили.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru:

Прогноз: Победа Усика нокаутом

Артур Бетербиев (Россия) – Исидро Прието (Парагвай)

Место: Гатино, Канада

Дата: 23 декабря

Статус: рейтинговый бой в полутяжелом весе

Рекорд Бетербиева: 10-0, 10 KO

Рекорд Прието: 26-1-3, 22 KO

Место в рейтинге Boxrec: 11-е и 33-е соответственно

Интрига: Кажется, Бетербиеву не слишком повезло с промоутером и его карьера начинает тормозить. Еще год назад он мог выйти на титульный поединок с Сергеем Ковалевым, но эту возможность отклонил и боксирует с совсем уж неизвестными боксерами. Причем очень уж нечасто. Прието один раз боксировал за пределами своего континента и проиграл Элейдеру Альваресу. Второй выезд парагвайца в Канаду должен закончится вторым поражением.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 4 из 10

Прогноз: Победа Бетербиева нокаутом

Наоя Иноуэ (Япония) – Кохеи Коно (Япония)

Место: Токио, Япония

Дата: 31 декабря

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг)

Рекорд: 11-0, 9 KO

Рекорд: 32-9-1, 13 KO

Место в рейтинге Boxrec: 3-е и 9-е соответственно

Интрига: Иноуэ пока оправдывает свое прозвище – «монстр». Предыдущих соперников он просто сметал. Коно может лишь «украсть» пару раундов у своего соотечественника. В дальнейшем Коно бы стоило продвигать свою карьеру в США для встречи с другими лидерами этой весовой категории Романом Гонсалесом и Хуаном Франциско Эстрадой.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10

Прогноз: Победа Иноуэ решением судей