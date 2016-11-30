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В чем секрет успеха Стогниенко? Почему комментатор «России 24» вновь победил

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Стогниенко
Владимир СтогниенкоИсточник: «Советский спорт»

На нашем сайте шестой год подряд прошел опрос «Лучший футбольный комментатор года». Пятую победу одержал руководитель спортивного отдела телеканала «Россия 24» Владимир Стогниенко.

Тема футбольных комментаторов всегда волновала читателей «Советского спорта», поэтому в конце 2011 года редакция решила провести на сайте опрос с целью выяснить, кто, по мнению пользователей, был лучшим футбольным комментатором года. Опрос проводился в течение недели, основная борьба шла между поклонниками Владимира Стогниенко и почитателями таланта Василия Уткина. С перевесом в четыре процента выиграл первый. В еженедельнике «Советский спорт футбол» вышло интервью с Владимиром, которое состояло в том числе и из вопросов читателей.

Количество проголосовавших, а также масса присланных для Стогниенко вопросов свидетельствовали об огромном интересе к опросу и потому «Советский спорт» решил сделать его традиционным. Вот как голосовали наши читатели в разные годы.

Лауреаты предыдущих лет

2011

1. Владимир Стогниенко 21,7%
2. Василий Уткин 17,4%
3. Александр Елагин 13,6%
4. Георгий Черданцев 9,0%
5. Геннадий Орлов 8,7%

2012

1. Владимир Стогниенко 22,6%
2. Василий Уткин 15,6%
3. Геннадий Орлов 10,0%
4. Георгий Черданцев 9,3%
5. Александр Шмурнов 8,2%

2013

1. Владимир Стогниенко 28,6%
2. Константин Генич 11,4%
3. Геннадий Орлов 11,2%
4. Василий Уткин 9,2%
5. Георгий Черданцев 8,9%

2014

1. Юрий Розанов 19,3%
2. Владимир Стогниенко 18,8%
3. Константин Генич 15,0%
4. Георгий Черданцев 6,8%
5. Василий Уткин 6,3%

2015

1. Владимир Стогниенко 25,6%
2. Константин Генич 19,5%
3. Юрий Розанов 12,4%
4. Василий Уткин 7,1%
5. Геннадий Орлов 5,8%

Победил Стогниенко и в этом году, он набрал почти 22 процента голосов. Все итоги голосования по 2016 году можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В секрет успеха Владимира? На мой взгляд, здесь несколько слагаемых. Во-первых, он достаточно эмоциональный, но без перебора, без криков и воплей, которые порой сильно раздражают. Во-вторых, Стогниенко всегда уважительно относится ко всем участникам репортажа – командам, игрокам, тренерам, зрителям. В-третьих, не выпячивает свое мнение, а если и высказывает его, то аргументировано и без самолюбования. В-четвертых, Владимир в последние годы работает на всех без исключения больших футбольных турнирах на федеральных каналах, поэтому его знает максимально большое количество телеболельщиков. В-пятых и в-шестых можете придумать сами и написать в комментариях, за что вы цените (или не цените) Стогниенко.

Интервью с ним выйдет в одном из ближайших номеров еженедельника «Советский спорт футбол», а также на нашем сайте.

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