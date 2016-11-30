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«Шансы у Карякина, как у Трампа». В Нью-Йорке ждут «Армагеддон»

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карякин
Сергей КарякинИсточник: Associated Press

Вице-президент Российской шахматной федерации Павел Шинский рассказал о том, что происходит в Нью-Йорке накануне тай-брейка.

– Обстановка накалена до предела, – рассказывает Шинский. - 12-я партия закончилась гораздо раньше, чем все ожидали и теперь судьба первенства мира решится на тай-брейке. Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов пошутил, что у Карякина шансы такие же, как у Трампа. На самом деле, это недалеко от истины: ведь избранного президента США тоже недооценивали.

На самом деле, все очень довольны, что Сергей смог вытянуть матч до такого момента. Все-таки Карлсен и опытнее его, и «корона» у норвежца пока крепко держится на голове. Однако матч показал, что какого-то очевидного разрыва между соперниками нет. Что победа останется не только за самым талантливым, но и за самым выносливым и самым психологически устойчивым.

– В России сейчас шахматный бум. А много ли людей болеют за Сергея в Америке?
– Здесь много россиян, которые прилетели в Нью-Йорк, что бы поддержать Карякина. Среди его болельщиков есть и местные жители, причем не только российского происхождения. Особо хотел бы отметить дружелюбную атмосферу, которая здесь царит. Матч превратился в шахматный праздник, а не в битву двух миров.

– Насколько высок в Америке интерес к противостоянию норвежца и россиянина?
– Шахматы в США никогда не занимали какую-то культурологическую нишу. При этом здесь можно в скверах встретить старичков, играющих в шахматы, наподобие того, как в Москве в советское время играли на Чистых прудах. На мой взгляд, шахматы здесь больше образ жизни, чем спорт. Поэтому спортивный интерес не такой высокий, тем не менее он есть и люди очень дружелюбно относятся к таким экзотическим для них участникам матча, как россиянин и норвежец.

– Многие специалисты уже высказались по поводу 12-й партии, ваше мнение: почему Карлсен не стал рисковать и форсировать события?
– Видимо, у Магнуса есть какие-то планы на среду. Возможно, в формате нескольких быстрых партий он будет чувствовать себя увереннее.

– Статистика подтверждает такую позицию норвежца.
– Оба соперника очень опытные мастера и в рапиде, и в блице. Карлсен изначально был фаворитом, им и остается, все-таки он действующий чемпион мира. Однако матч показал, что уровни соперников очень близки.

– Теоретически дело может дойти до «Армагеддона» (пять минут для белых, четыре — для черных, но белых устраивает только победа). Справедливо ли на ваш, взгляд, если судьба мировой шахматной короны решится в этой лотерее?
– Этот год не перестает нас удивлять в самых различных аспектах, не только спортивных. В других обстоятельствах, я бы не стал ставить на высокую вероятность такого исхода, но в этом году, я бы не исключал «Армагеддона». Посмотрим, ждать осталось недолго.

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