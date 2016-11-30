«Вы видели, как партнер Радулова раздолбал клюшку»? Пять гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.



МАТЧ ДНЯ





Главная игра дня – встреча двух первых номеров драфта: Коннор Макдэвид (2015) против Остона Мэттьюза (2016), «Эдмонтон» против «Торонто». Хотя стоило бы обратить внимание и на форварда «листьев» Митча Маннера, который лидировал среди бомбардиров-новичков (19 очков), пока его теперь не догнал Патрик Лайне. Вообще для НХЛ типично, что ставка сразу же делается на молодых. Вот талантливый человек пришел в лигу – и к нему все внимание.

Мэттьюз отличился уже на шестой минуте, когда истекало время большинства «Торонто». Прекрасная передача вразрез от Уильяма Нюландера (еще один молодой гений), и Остон замыкает угол.

Второй гол «листьев» помог организовать Маннер. «Эдмонтон» благодаря Макдэвиду, который начал позиционную атаку, одну шайбу отыграл. Там форвард Никита Сошников потерял клюшку, оставив «Мэйпл Лифс» по сути в меньшинстве. Но «Торонто» забил еще два гола – вообще в этом матче гости смотрелись заметно увереннее.

В третьем периоде еще забил Макдэвид, когда убежал один в ноль на вратаря. Вот уж вправду говорят, что у этого парня реактивные коньки. Коннор упрочил лидерство среди лучших бомбардиров лиги. Но в целом в личном споре с Мэттьюзом он уступает 0-2 («Торонто» еще побеждал «Эдмонтон» в матче от 1 ноября).

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДНЯ





Еще одна молодая звезда – Джек Айкел, которого на драфте-2015 выбрали под вторым номером, вслед за Коннором Макдэвидом. Айкел хорошо сыграл на Кубке мира, но перед стартом регулярного чемпионата НХЛ получил нелепую травму на тренировке – тяжелое растяжение лодыжки. В обычной борьбе партнер упал ему на ногу.

Вот только сейчас Айкел дебютировал в этом сезоне. И сразу же набрал два очка – передача и гол! Вообще в «Баффало» вернулись все лидеры, у которых были проблемы со здоровьем: Окпосо,О’Райлли… Есть надежда, что «клинки» перестанут быть одной из худших команд лиги.

ГЕРОЙ ДНЯ





Лучше всех среди россиян проявил себя Сергей Бобровский, отразивший 26 сэйвов в матче против «Тампы». С другой стороны площадки был Андрей Василевский – он пропустил пять шайб и хотел бы этот вечер забыть. Но вот Боб одержал уже 11-ю победу в сезоне и вообще играет прекрасно. Радует и сам «Коламбус», который никогда в истории не показывал такой вдохновенный хоккей.

«Тампа» же без травмированного Стивена Стэмкоса совсем загрустила. Русское трио Наместников, Кучеров, Нестеров в сумме в этой игре набрало «-7» за полезность. И для них этот матч тоже как страшный сон.

ВЫЕЗД ДНЯ





«Монреаль» в гостях проиграл «Анахайму». Концовка получилась крутой. При счете 1:2, когда «канадцы» сняли вратаря и могли спасти матч, удаление выписали их форварду Эндрю Шоу. Тот будто с ума сошел от злости в боксе штрафников! Начал ломать клюшку и раздолбал ее вдребезги. За что его выгнали в раздевалку вообще. А по пути туда Шоу врезал по клюшкам, которые стояли в углу, и они рассыпались по коридору.

Какое-то безумие. Но можно понять Эндрю, ведь «Монреаль» оставили без шансов. Что сказать об Александре Радулове? Он хорошо играл в тройке с Алексом Гальченюком, и у парней хватало моментов. Но забить так и не удалось.

ЦИФРА ДНЯ





«Флорида» проводила первый матч с новым тренером Томом Роу, который заменил скандально уволенного Жерара Галанта. В целом «пантеры» держались неплохо против одной из лучших команд Запада – «Чикаго». Все решилось по буллитам, и там отлично свою попытку исполнил Артемий Панарин.

Но этот поединок нам запомнится также вот чем. Величайший Яромир Ягр, играющий в НХЛ в 44 года, провел 1652-й матч за карьеру и сравнялся с Марком Рекки. Это четвертый показатель в истории лиги. Впереди только Рон Фрэнсис (1731), Марк Мессье (1756) и Горди Хоу (1767).

Если бы Ягр не уезжал на три года в «Авангард», он давно бы стал первым. С другой стороны – если бы Яромир не уезжал в Омск, то не обрел бы второе дыхание в хоккее и может, давно повесил бы коньки на гвоздь. Никто не знает.

116 матчей осталось провести Ягру, чтобы обогнать Хоу. То есть если Ярдо останется в НХЛ и на следующий сезон, причем обойдется без травм, то станет первым. В тот сезон, когда лига отмечает свое столетие. Это будет фантастически красиво!

ТРИ РУССКИХ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* –Сергей БОБРОВСКИЙ («Коламбус»)

Сделал 26 сэйвов в матче с «Тампой» (5:1)

2** – Артемий ПАНАРИН («Чикаго»)

Реализовал буллит в матче с «Флоридой» (2:1 бул.)

3*** –Михаил ГРИГОРЕНКО («Колорадо»)

Забил гол в матче с «Нэшвиллом» (3:5)

ЦИТАТА ДНЯ

«Радулов по мастерству похож на Алексея Ковалева, но играет в гораздо более интенсивный хоккей и создает много моментов».

Болельщики «Монреаля»

ТАБЛО ДНЯ

Коламбус – Тампа-Бэй – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Карлссон, Веннберг, Андерсон, Хартнелл, Ганье – Филппула

К: в Бобровский (27-26; 96,3%, 59.48)

ТБ: Кучеров (0+0; -2, 0, 5, 22.53)

Наместников (0+0; -4, 0, 2, 11.18)

Нестеров (0+0; -1, 0, 1, 16.18)

в Василевский (38-33; 86,8%, 60.00)

Анахайм – Монреаль – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Ракелл, Фаулер – Шоу

М: Радулов (0+0; -1, 0, 6, 18.34)

Марков (0+0; -1, 0, 1, 22.16)

Емелин (0+0; 0, 2, 5, 21.30)

Колорадо – Нэшвилл – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Рантанен (ТЮТИН), Бурк (ЗАДОРОВ), ГРИГОРЕНКО – Фишер, Арвидссон, Фиала, Джохансен, Уотсон

К: Тютин (0+1; -1, 0, 0, 17.25)

Задоров (0+1; 0, 0, 0, 17.22)

Григоренко (1+0; 0, 0, 6, 17.44)

Чикаго – Флорида – 2:1 бул. (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Паник, ПАНАРИН (п.бул.) – Ягр

Ч: Панарин (0+0; 0, 0, 3, 21.23)

Анисимов (0+0; 0, 0, 0, 18.22)

Филадельфия – Бостон – 3:2 бул. (2:0, 0:0, 0:2, 1:0)

Дель Зотто, Жиру, Гостисбир (п.бул.) – Крейчи, Маршан

Ф: Любимов (0+0; -1, 0, 0, 9.32)

Проворов (0+0; 0, 0, 0, 20.57)

Эдмонтон – Торонто – 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Секера, Макдэвид – Мэттьюз (ЗАЙЦЕВ), ван Римсдайк, Кадри, Хаймэн

Т: Зайцев (0+1; 0, 0, 3, 23.49)

Сошников (0+0; 0, 0, 3, 13.44)

Виннипег – Нью-Джерси – 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Шайфли, Уилер, Лайне – Вуд, Лаппин

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 1, 11.51)

Ванкувер – Миннесота – 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)

Саттер, Хаттон, Эрикссон, Хорват, Бэрчи – Поминвилль (2), Цукер, Хаула

В: Трямкин (0+0; 0, 0, 2, 21.40)

Рейнджерс – Каролина – 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Холден, Нэш, Веси – Столберг (2)

Оттава – Баффало – 4:5 (1:3, 2:1, 1:1)

Хоффман (3), Стоун – Окпосо, Айкел, О’Райлли (2), Райнхарт

Детройт – Даллас – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Ларкин, Манта, Отт – Линделл

Сан-Хосе – Аризона – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Тирни, Бернс – Доми

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.