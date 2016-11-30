Борис Майоров: В «Динамо» уже шесть капитанов сменилось. Безобразие!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о непростой турнирной ситуации, в которой оказались бело-голубые.

В нынешнем сезоне московское «Динамо» не слишком радует своих болельщиков. Команда опустилась в турнирной таблице непривычно низко и сейчас ведет борьбу за место в кубковой восьмерке, находясь как раз на пограничном восьмом месте

Неужели двукратный обладатель Кубка Гагарина может вообще не попасть в плей-офф?

- Наблюдая за нынешней игрой бело-голубых, я вполне это допускаю, - говорит Борис Майоров. - Вспомните, обновленная динамовская команда начала сезон очень хорошо – с серии побед. Но уже тогда я предупреждал – свежесть у игроков скоро уйдет. А вместе с ней – и успех. Потому что мастерства у очень многих игроков «Динамо» недостаточно, чтобы компенсировать усталость, которая обязательно накопится по ходу напряженного чемпионата.

Так и случилось. Сейчас команда Сергея Орешкина явно находится на спаде. И на фоне маститых соперников выглядит бледно. Тот же СКА за счет именно мастерства куда более убедителен практически в каждом матче. И потому уверенно набирает очки.

«Динамо» же не играет, а ковыряется. Турнирные баллы даются москвичам с огромным трудом. Обратите внимание, бело-голубые уже целый месяц не побеждали в основное время матча.

И даже недавний успех в поединке с ЦСКА (3:2 по буллитам) меня лично не убедил. Между собой московские команды всегда сражаются на равных. Независимо от места в таблице.

Да и вспомните первый период этого матча. Ну разве это атмосфера дерби? Только одна команда на льду играла – ЦСКА. А динамовцы в основном отбивались. Ничего не могли сделать. Катастрофическая разница в бросках по воротам…

У бело-голубых не видно запаса прочности. И вот уже мне не раз приходилось слышать разговоры о возможной отставке Орешкина. Я бы тут как раз не спешил. Ну сменит Орешкина в «Динамо» Скорлупкин. А что от этого изменится? Класс у игроков, которые находятся в команде, сразу подскочит? Вряд ли…

С другой стороны, при отсутствии мастерства не видно и сыгранных звеньев. Еще одна странность «Динамо» в этом сезоне – постоянная смена капитанов. Уже шесть человек успели побывать вожаками команды – Алексей Терещенко, Константин Горовиков, Денис Кокарев, Алексей Цветков, Андрей Миронов… Даже финн Юсси Хиетанен был капитаном, хотя он по-русски говорить не умеет. Это же безобразие!

Неужели в команде не могут найти лидера? Никогда не поверю! Тот же нападающий Цветков ниже своего уровня никогда не опускается. Тоже самое могу сказать и о защитнике Дмитрии Вишневском. Или динамовцы решили, что в этом сезоне у них капитанами будут все по очереди?

Все эти непонятные и нелогичные решения тоже могут негативно сказываться и на уверенности команды в своих силах, и на атмосфере в коллективе.