Юрий Семин: Никуда не ухожу. Чего нервничать?

В среду на базе «Локомотива» в Баковке состоялась открытая тренировка команды. Перед ее началом на вопросы журналистов ответил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

- Насколько матч против «Томи» важен для вас?

- Очень важен. Мы должны быть выше в таблице, обязаны набирать очки. К тому же в этом году осталось мало игр, а мы хотим оставить о себе хорошее впечатление перед паузой, дать болельщикам оптимизма. И сами им зарядиться.

- Три матча за неделю — это нормально?

- В это время года - нормально. Тренироваться нет возможности, поля не в порядке, на улице долго не позанимаешься. Значит, нужно играть. Не вижу проблем. Тем более все команды в одинаковых условиях. А поле в Черкизово хорошее, лучшее, я считаю, в стране.

- В Москве и в Томске одинаковая погода в четверг. Был ли смысл переносить?

- Сейчас домашнее преимущество вообще не заметно в матчах российского чемпионата. Кроме матчей «Спартака». Там зритель действительно помогает своей команде высокой явкой. Что касается температуры, то в день игры она действительно будет схожей, но до этого в Томске было 25 мороза. Ну какой после этого футбол? Газон уже побывал под снегом и ушел в зиму.

- Что думаете про уход Самедова?

- Поговорю с ним сегодня. Информации много, но впрямую она меня не касается. И все же надо знать, чего ждать. Переходит игрок - это его право. Нет — рады, что остается в наших рядах.

- Информация о вашем уходе, появившаяся накануне, вас нервирует?

- Нет ухода. Чего нервничать? Тренер как только приступает к работе, на следующий день обязательно кто-то сообщает: ему дали один матч, потом уволят. Не слишком обращаю внимания на такие слухи. Буду работать дальше.

- Что удалось выполнить из намеченного после прихода в «Локомотив»?

- Есть взаимопонимание с игроками. Есть знание того, что хочу получить в итоге. Знаю, куда дальше двигаться. Но есть и невезение, недоработки. Должны больше уделять внимания реализации. Взять предыдущий матч с Оренбургом. В первые 15 минут мы не очень активны были. Во втором тайме играли хорошо, много моментов создавали. По статистике — один из лучших наших матчей: моменты, удары, острота. А реализации нет. Наверное, напряжение у игроков. Будем поправлять.

- Новичков приглашать планируете?

- Хотим, как и любая команда. Нужна свежая кровь, неординарные мысли. А получится или нет — сложно ответить. Кто-то придет, кто-то уйдет, посмотрим. Атаку хотелось бы укрепить, конечно.

- Как раз об атаке. Что с Портнягиным?

- У Баринова и Портнягина — разрыв задней поверхности бедра. У Тарасова серьезная травма. Три этих футболиста почти не играли с начала сезона, это существенная потеря для нас.

- Правильно ли сказать, что «Локомотив» делает ставку на Кубок?

- В Кубке у нас есть амбиции. «Локомотив» вообще кубкова команда, ставим задачу выиграть этот трофей. Это важно для попадания в Еврокубки и для болельщиков.

- «Томь» проиграла 0:3 в Самаре, находится в зоне вылета, испытывает сложности с финансированием. Как настраивать команду на такого соперника?

- Это их проблема. А наша в том, что «Локомотив» не очень хорошо играет со средними и слабыми командами, в отличие встреч с грандами. Есть такая проблема. «Томь» же в Грозном, например, сыграла блестяще. В Самаре удалили томского вратаря, они остались вдесятером, но мы должны ориентироваться на то, как они играли в Грозном.

- Рассчитываете на высокую посещаемость игры с «Томью»?

- Посещаемость- очень важный момент. Мы должны вернуть аудиторию и обязательно вернем. Много идей по привлечению болельщиков у президента, он очень хорошо знает эту тему. Но сейчас повысить явку нереально: очень холодно. И позиция в таблице не лучшая у нас. В декабре никогда не было большой посещаемости.

- Так нужна ли система «осень-весна»?

- Сто раз говорил: мне переход на эту систему непонятен и со спортивной точки зрения и с точки зрения посещаемости. Это нехорошо для футбола и для болельщиков.