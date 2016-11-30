Весенний призыв. 5 кандидатов на пост главного тренера ЦСКА

По инсайдерской информации «Советского спорта», после матча Лиги чемпионов против лондонского «Тоттенхэма» главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий оставит занимаемый пост. Пытаемся понять, кто будет готовить команду к весенней части сезона, и определяем вероятность того или иного варианта.

Виктор Гончаренко – 35%

Первым кандидатом, конечно, считается бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. До этого белорусский специалист успел достаточно успешно поработать в краснодарской «Кубани» и екатеринбургском «Урале». В каждом клубе его имя было связано с подъемом результатов при достаточно ограниченных ресурсах, как финансовых, так и человеческих.

В 2015 году Виктор Михайлович усилил тренерский штаб «армейского» клуба, поступив в подчинение Леониду Слуцкому. Тогда никто не воспринимал его иначе как приемника Леонида Викторовича, которому прочили успешное выступление на Евро-2016 во главе сборной России, контракт с национальной командой до домашнего Мундиаля 2018 года и скорое расставание с ЦСКА по требованию министерства спорта и Российского футбольного союза.

Но рокировка сорвалась. Сборная во Франции провалилась. На Слуцком поставили крест. Оставаться в ЦСКА на должности обычного тренера и дальше для Гончаренко было не по статусу. 39-летнего наставника отпустили главным тренером в «Уфу», которую он вместо предрекаемой команде зоны вылета ведет в верхней части турнирной таблицы.

Отпустили, правда, с одной оговоркой: если ЦСКА позовет Гончаренко назад, на позицию главного тренера, он имеет полное право расторгнуть контракт с уфимцами без каких-либо последствий и компенсаций.

За кандидатуру Гончаренко говорит опыт работы в ЦСКА с нынешним коллективом и способность давать результат при ограниченных возможностях, что на данный момент и необходимо «армейскому» клубу. Аргументов против возвращения – нет.

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Олег Кононов – 20%

Второй кандидатурой на пост «генерала» красно-синей «армии» называют бывшего тренера «Краснодара» еще одного выходца из Беларуси с российским паспортом на руках – Олега Кононова.

В России Олег Георгиевич успел поработать лишь с «быками». За три года он успел выиграть с командой бронзовые медали Премьер-лиги и вывести клуб в финал Кубка России, проигранный «Ростову».

Кононов зарекомендовал себя, как специалист, умеющий привить команде дисциплинированную, но красивую игру, особенно в атаке. Не обладая громадными бюджетами он неизменно давал удовлетворявший амбициозного владельца «Краснодара», Сергея Галицкого, результат. Во всяком случае, так было до старта сезона 2016/17, который «Краснодару» мягко говоря, не удался. Клуб просел и в чемпионате страны, и в групповом этапе Лиги Европы. Кононов был отправлен в отставку, а его место, сначала в должности исполняющего обязанности, а потом и полноценного главного тренера, занял Игорь Шалимов. Но Олег Кононов не сидел с сентября без дела – он отправился в лондонский «Челси», где прошел двухнедельную стажировку у итальянского тренера Антонио Конте.

Плюсы Кононова: умение давать результат при ограниченных возможностях, умение выстраивать игру команды «с нуля». Минусы заключаются в том, что экс-тренер «Краснодара» известен прежде всего, как адепт атакующего стиля. У ЦСКА же в атаке потенциала практически нет и вряд ли возвращение из аренды Витиньо на это заметно повлияет. В «армейском» клубе прежде всего начала проседать линия обороны, с которой новому тренеру придется что-то придумывать.

Долгожитель Слуцкий? Отнюдь нет

Александр Гришин – 10%

Третий кандидат на пост, занимаемый пока Леонидом Слуцким, - Александр Гришин – главный тренер молодежной красно-синей команды.

Александр Гришин и сам раньше играв в составе московского ЦСКА, и даже выигрывал чемпионат СССР, медали советского и российского первенства. С 2010 года он занимает пост главного тренера молодежной команды «армейского» клуба. За это время он пять раз делал свои подопечных призерами первенства России. Теперь его ребята, в отличие от главной команды, идут на первой строчке турнирной таблицы в юношеской Лиге чемпионов и уже гарантировали себе выход в плей-офф, где будут бороться, если не за победу, то за выход в полуфинал – наверняка.

Главной же заслугой Александра Гришина можно считать даже не результаты молодежной команды, а то, сколько футболистов он воспитал для ЦСКА, и для российского футбола вообще. Только сейчас во «взрослом» ЦСКА уже выходят на поле Головин, Чалов, Гордюшенко, прошедшие школу Гришина. В Чехию уехал Караваев, который уже занял бы место на правом краю обороны, если бы не Марио Фернандес.

Плюсы Гришина очевидны: «армейское» прошлое, опыт работы в клубе, знание ближайшего резерва команды, встроенность во все клубные процессы. Как очевидны и минусы: отсутствие опыта работы на взрослом уровне, отсутствие побед даже в молодежном первенстве, неспособность человека изнутри устроить настоящую встряску для коллектива.

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Сергей Семак – 5%

Четвертый кандидат на пост Леонида Слуцкого – еще один бывший игрок «армейского» клуба – Сергей Семак.

На данный момент Семак трудоустроен в стане одного из главных конкурентов красно-синих в чемпионате России, - питерского «Зенита». Сергей Богданович занимает пост тренера команды. Эта должность была его и при Лучано Спаллетти, и при Андре Виллаш-Боаше, и при нынешнем наставнике сине-бело-голубых Мирче Луческу.

Упорное отсутствие карьерного роста в своей команде может подтолкнуть к решению принять предложение от другого коллектива, вражеского, но не менее родного, чем «Зенит». Да и с нынешним ЦСКА у Семака существует тесная связь. В сборной России при Фабио Капелло он работал с лидерами красно-синего клуба: братьями Березуцкими, Сергеем Игнашевичем, Игорем Акинфеевым, Аланом Дзагоевым и другими. Да и с методикой работы Леонида Слуцкого Семак, помогавший ему в сборной, тоже знаком.

Минусы все те же – отсутствие опыта работы главным тренером клуба уровня Премьер-Лиги. Но есть и плюсы: пресловутое «армейское» прошлое и доскональная осведомленность о всем, что происходит в стане одного из главных соперников.

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Леонид Слуцкий – 30%

Пятым кандидатом на пост Леонида Слуцкого, как ни странно, является… сам Леонид Викторович.

При всей инсайдерской информации о его уходе, слухах о подготовке прощального ужина в Лондоне по окончании матча с «Тоттенхэмом», не самых удачных результатах клуба в текущем сезоне, существует весьма большая вероятность, что Слуцкий останется во главе ЦСКА и по окончании зимней паузы.

Информация об уходе пока остается слухами. Зато опыт показывает, что у президента ЦСКА Евгения Гинера практически неисчерпаемый кредит доверия Леониду Викторовичу. Сколько раз мы видели, что неудачная полоса, когда фанаты требуют отставки тренера, вдруг сменяется чередой побед и, возможно, даже чемпионским званием.

Да и прощальный ужин… Пока в распорядке команды сразу после матча с «Тоттенхэмом» стоит отъезд на автобусе в аэропорт, где их будет ждать самолет до Москвы. Как в такой плотный график вписать посещение ресторана? Но мы же знаем, как Слуцкий может делать практически невозможное.

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