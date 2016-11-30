Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Ростов
Футбол  Зенит- : -Уфа
Баскетбол  Химки- : -Альба Берлин
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Оренбург
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Долгожитель Слуцкий? Отнюдь нет

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонид Слуцкий
Леонид СлуцкийИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко – о рейтинге старожилов в чемпионате России. 

Помнится, года два или три назад, на старте очередного футбольного сезона, готовил рейтинг тренеров РФПЛ. И неожиданно сам для себя наткнулся на любопытный факт: дольше всех из тренеров работает на одном и том же месте Леонид Слуцкий. Казавшийся временной, какой-то промежуточной фигурой, он неожиданно задержался и всех пересидел. Да, это не Арсен Венгер, не Алекс Фергюсон – таких старожилов у нас нет и в ближайшее время не предвидится. Но если даже посмотреть на российские реалии (заглядывать в советскую историю мы не будем), то выяснится, что семь лет Слуцкого в ЦСКА – вовсе не рекорд.

Три человека его обойдут с серьезным отрывом. Один – пока находится «ноздря в ноздрю.

Юрий Семин – «Локомотив»

13,5 лет подряд (1992-2005) и 15,5 лет в сумме

13,5 лет растянулись бы на дольший срок, но с момента как Юрий Павлович возглавил сборную, был задан новый тренд – на невозможность совмещения постов. «Локомотив» он потерял (хотя оставался его президентом), в сборной не задержался. Да и нынешний приход в команду пока вызывает больше нареканий, чем восторгов.

Курбан Бердыев – «Рубин»

12 лет подряд (2001-2013)

В отличие от почти всех других участников нашего рейтинга начинал путь с командой из низов – с первой лиги.

Был даже период, когда казалось, что Курбан Бердыев ни за что и никогда уже не покинет казанскую команду. Но ничто в этой жизни не вечно. Особенно кресло под наставником. Даже если он выигрывал у «Барселоны» на «Камп Ноу».

Олег Романцев – «Спартак»

З года подряд (1992-1995) и 6 лет подряд (1997-2003), в сумме – 9 лет

Как у Семина можно изменить срок пребывания на посту, начав отсчитывать его с 1986 года (еще со времен союзного чемпионата), так и у Олега Ивановича годом отсчёта можно взять 1989-й, когда он сменил Константина Бескова.

Самый титулованный тренер, по собственному признанию, просто устал. Не рассчитал свои силы, в том числе – психологические. Неизвестно, проводит ли он на рыбалке времени больше, чем на футболе, но на тренерский мостик возвращаться не рвется.

Валерий Овчинников – «Локомотив» (Нижний Новгород)

6 лет подряд (1992-1997) и 8 лет в сумме

Поднимался легендарный «Борман» с еще больших низов, чем Бердыев: взял команду во второй лиге, вывел в первую, а после распада единого чемпионата стартовал уже в высшей лиге чемпионата России. Нижегородцы шесть сезонов с Овчинниковым играли неплохо, занимали места на верхних (6-8-е) этажах. шестое и восьмое места. Это сюда приезжали первые бразильцы, неведомые прежде. Был любимцем журналистов, много шутя и выдавая образные будущие заголовки.

Весенний призыв. 5 кандидатов на пост главного тренера ЦСКА

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Весенний призыв. 5 кандидатов на пост главного тренера ЦСКАВесенний призыв. 5 кандидатов на пост главного тренера ЦСКАПытаемся понять, кто будет готовить команду к весенней части сезона, и определяем вероятность того или иного варианта.Кирсан Илюмжинов: Слуцкий – наш воспитанникПрезидент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов заявил, что горд тем обстоятельством, что дал когда-то Леониду Слуцкому путь в большой футбол.Алексей Андронов: Лучший кандидат на место Слуцкого – ГончаренкоСпециально для «Советского спорта» ситуацию с предстоящим уходом из ЦСКА Леонида Слуцкого прокомментировал известный футбольный комментатор Алексей Андронов.Юрий Семин: Никуда не ухожу. Чего нервничать?Юрий Семин: Никуда не ухожу. Чего нервничать?Перед началом открытой тренировки на вопросы ответил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.Юрий Семин: Уход Самедова? «Локомотив» будет рад, если Александр останется в командеГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что сегодня у него состоится беседа с полузащитником Александром Самедовым, в ходе которой специалист постарается разъяснить ситуацию о будущем игрока.Игорь Акинфеев: Все в ЦСКА устали, в том числе и СлуцкийГолкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне.Слуцкий может возглавить «Витесс»Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в случае ухода из армейского клуба может продолжить карьеру в чемпионате Голландии.Валерий Масалитин: Допускаю, что Слуцкий до сих пор не пришел в себя после ЕвроВалерий Масалитин: Допускаю, что Слуцкий до сих пор не пришел в себя после ЕвроБывший нападающий московского ЦСКА прокомментировал информацию о возможном уходе Леонида Слуцкого из столичной команды.Александр Гришин: Кононов более достойный кандидат, чем яАлександр Гришин: Кононов более достойный кандидат, чем яГлавный тренер молодежного состава ПФК ЦСКА Александр Гришин – о возможной отставке Леонида Слуцкого.Прощальный ужин заказан! Подробности ухода Слуцкого из ЦСКАПрощальный ужин заказан! Подробности ухода Слуцкого из ЦСКА«Советскому спорту» стали известны любопытные детали, которые могут пролить свет даже не на факт ухода, а на точную дату прощания.Борис Копейкин: Не верю в эти слухи. Зачем Слуцкому бросать команду?Бывший нападающий ЦСКА Борис Копейкин поделился мнением о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейской команды.Юрий Семин: Ультиматумов никто не ставилВ беседе с корреспондентом «Советского спорта» главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слухи о собственной отставке.Владимир Пономарев: Раз Слуцкий решил покинуть ЦСКА, не нужно его удерживатьБывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейского клуба.Анатолий Бышовец: Принимать решение должны и руководство ЦСКА, и сам СлуцкийЗаслуженный тренер России Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о возможном уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА.Валерий Карпин: Если Слуцкий не мотивирован, не вижу смысла в продолжении его работы с ЦСКАЭкс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА.Михаил Грушевский: Слуцкий на износ проработал семь лет, его эмоциональная истощенность понятнаИзвестный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал возможную отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейского клуба.Валерий Масалитин: Если Слуцкий покинет ЦСКА, команду должен возглавить ГончаренкоБывший форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможных сменщиках Леонида Слуцкого в ЦСКА. Напомним, ранее сообщалось, что специалист может покинуть команду после заключительного матча группового этап Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», который намечен на 7 декабря.Слуцкий уходит из ЦСКА?Слуцкий уходит из ЦСКА?Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть команду после 7 декабря.Шамиль Газизов: В контракте Гончаренко есть пункт, по которому он может вернуться в ЦСКА по ходу сезонаГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал новость о том, что главный тренер уфимской команды Виктор Гончаренко может сменить Леонида Слуцкого в ЦСКА.Семин может покинуть «Локомотив», если команда не обыграет «Томь»Главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину грозит отставка. Он может быть уволен со своего поста, если «Локо» не обыграет «Томь».

Курбан Бердыев
Курбан Бердыеввсе новости
Олег Романцев
Олег Романцеввсе новости
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости

Cпецпредложение