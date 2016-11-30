Долгожитель Слуцкий? Отнюдь нет

Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко – о рейтинге старожилов в чемпионате России.



Помнится, года два или три назад, на старте очередного футбольного сезона, готовил рейтинг тренеров РФПЛ. И неожиданно сам для себя наткнулся на любопытный факт: дольше всех из тренеров работает на одном и том же месте Леонид Слуцкий. Казавшийся временной, какой-то промежуточной фигурой, он неожиданно задержался и всех пересидел. Да, это не Арсен Венгер, не Алекс Фергюсон – таких старожилов у нас нет и в ближайшее время не предвидится. Но если даже посмотреть на российские реалии (заглядывать в советскую историю мы не будем), то выяснится, что семь лет Слуцкого в ЦСКА – вовсе не рекорд.



Три человека его обойдут с серьезным отрывом. Один – пока находится «ноздря в ноздрю.

Юрий Семин – «Локомотив»

13,5 лет подряд (1992-2005) и 15,5 лет в сумме

13,5 лет растянулись бы на дольший срок, но с момента как Юрий Павлович возглавил сборную, был задан новый тренд – на невозможность совмещения постов. «Локомотив» он потерял (хотя оставался его президентом), в сборной не задержался. Да и нынешний приход в команду пока вызывает больше нареканий, чем восторгов.



Курбан Бердыев – «Рубин»

12 лет подряд (2001-2013)



В отличие от почти всех других участников нашего рейтинга начинал путь с командой из низов – с первой лиги.

Был даже период, когда казалось, что Курбан Бердыев ни за что и никогда уже не покинет казанскую команду. Но ничто в этой жизни не вечно. Особенно кресло под наставником. Даже если он выигрывал у «Барселоны» на «Камп Ноу».

Олег Романцев – «Спартак»

З года подряд (1992-1995) и 6 лет подряд (1997-2003), в сумме – 9 лет

Как у Семина можно изменить срок пребывания на посту, начав отсчитывать его с 1986 года (еще со времен союзного чемпионата), так и у Олега Ивановича годом отсчёта можно взять 1989-й, когда он сменил Константина Бескова.



Самый титулованный тренер, по собственному признанию, просто устал. Не рассчитал свои силы, в том числе – психологические. Неизвестно, проводит ли он на рыбалке времени больше, чем на футболе, но на тренерский мостик возвращаться не рвется.

Валерий Овчинников – «Локомотив» (Нижний Новгород)

6 лет подряд (1992-1997) и 8 лет в сумме



Поднимался легендарный «Борман» с еще больших низов, чем Бердыев: взял команду во второй лиге, вывел в первую, а после распада единого чемпионата стартовал уже в высшей лиге чемпионата России. Нижегородцы шесть сезонов с Овчинниковым играли неплохо, занимали места на верхних (6-8-е) этажах. шестое и восьмое места. Это сюда приезжали первые бразильцы, неведомые прежде. Был любимцем журналистов, много шутя и выдавая образные будущие заголовки.